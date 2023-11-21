В Москве при раскопках на месте ресторана нашли 10 человеческих черепов. По предварительным данным, останкам от 20 до 30 лет

Телеграм-канал Baza уточняет, что во время раскопок рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 ребер, десятки других костей и две челюсти. По данным Baza, останки лежали пластом и находились на уровне колодца, который демонтировали строители.

Телеграм-канал „112“ предполагает, что останки могут лежать в земле со времен Великой Отечественной войны. В эти годы, как пишет „112“, в 1-м Сетуньском проезде находились военный госпиталь и бомбоубежище, отмечая, что вопреки результатам предварительной экспертизы, останкам может быть и больше 20 лет.

В сообщении прокуратуры говорится, что строители проводили работы по демонтажу частного нежилого здания. Как пишет Baza, раньше на этом месте располагался ресторан „Гранатовый сад“, который появился здесь в 2012 году. До этого, по данным телеграм-канала, здесь были парковка и промзона.

Сейчас ресторан закрыт, его сайт недоступен, но он по-прежнему отмечен на картах Google. Судя по фотографиям, добавленным пользователями, ресторан работал как минимум до 2018 года.

Кому принадлежат останки — неизвестно. После их обнаружения прокуратура назначила судебно-медицинскую экспертизу и начала проверку.

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