Очередная трагедия: в Таллиннском зоопарке опять умерли все детеныши белой медведицы

Роды у медведицы начались в пятницу, 17 ноября. К утру субботы на свет появились три детёныша, из которых последний был мертворожденным. К утру понедельника, все медвежата умерли. Вскрытие производится в Эстонском университете естественных наук, оно определит причину смерти.
Рекомендацию дать 20-летней Фриде последнюю возможность принести потомство дал координатор профильной европейской программы Дуглас Ричардсон, который выбирает пары, консультирует и на месте следит за протеканием беременности.
В конце прошлого года потомство Фриды оказалось нежизнеспособным. Все трое медвежат, которые родились у Фриды, умерли в течение недели. По результатам вскрытия и клинических исследований врачи сделали вывод, что причиной смерти стало воспаление оболочки мозга и заражение крови, вызванные тяжелыми родами.
В этом году перед спариванием Фрида прошла тщательный медицинский осмотр, который проводила известный датский специалист Катрин Кирхофф. Осмотр не выявил нарушений здоровья, и на его основании Фриде дали возможность обзавестись потомством. В марте медведица и белый медведь Распутин стали парой.
В „берлоге“ медведице обеспечили максимальное спокойствие и тишину: был по возможности исключен шум от автотранспорта, Распутин жил отдельно, чтобы не мешать беременной медведице. Во время, когда она готовилась разродиться, ей не мешали даже работники зоопарка.
„Может возникнуть вопрос, почему зоопарк не отделил детенышей от матери и не попытался вырастить их на бутылочном вскармливании. На это есть несколько причин. Медвежата, которых воспитывают сотрудники, не перенимают поведения, характерного для данного вида: по мере взросления им становится сложнее взаимодействовать с другими белыми медведями, и они более дружелюбны к тем, кто их воспитывал. Такое поведение очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно изменить. Сложно создать для медвежат условия, в которых они могли бы нормально расти. Трудно также обеспечить их искусственным молоком, напоминающим молоко матери“, - пояснила Агнес Янсон, специалист по связям с общественностью Таллиннского зоопарка.
Большинство европейских зоопарков больше не используют метод искусственного выращивания медвежат, и координатор не рекомендовал Таллиннскому зоопарку выращивать медвежат таким образом. По мере роста медвежата становятся опасными для тех, кто их воспитывает. Отделить мать-медведицу от детенышей также крайне сложно, поскольку мать очень агрессивно защищает своих детенышей. Разделение медведицы-матери и детенышей потребовало бы анестезии, что могло быть связано с риском для медведицы.
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