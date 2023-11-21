Очередная трагедия: в Таллиннском зоопарке опять умерли все детеныши белой медведицы

Роды у медведицы начались в пятницу, 17 ноября. К утру субботы на свет появились три детёныша, из которых последний был мертворожденным. К утру понедельника, все медвежата умерли. Вскрытие производится в Эстонском университете естественных наук, оно определит причину смерти.

Рекомендацию дать 20-летней Фриде последнюю возможность принести потомство дал координатор профильной европейской программы Дуглас Ричардсон, который выбирает пары, консультирует и на месте следит за протеканием беременности.

В конце прошлого года потомство Фриды оказалось нежизнеспособным. Все трое медвежат, которые родились у Фриды, умерли в течение недели. По результатам вскрытия и клинических исследований врачи сделали вывод, что причиной смерти стало воспаление оболочки мозга и заражение крови, вызванные тяжелыми родами.

В этом году перед спариванием Фрида прошла тщательный медицинский осмотр, который проводила известный датский специалист Катрин Кирхофф. Осмотр не выявил нарушений здоровья, и на его основании Фриде дали возможность обзавестись потомством. В марте медведица и белый медведь Распутин стали парой.

В „берлоге“ медведице обеспечили максимальное спокойствие и тишину: был по возможности исключен шум от автотранспорта, Распутин жил отдельно, чтобы не мешать беременной медведице. Во время, когда она готовилась разродиться, ей не мешали даже работники зоопарка.