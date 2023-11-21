ПОДКАСТ | Васильев: получать в Словакии буду ровно столько же, сколько и в Эстонии

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Во вторник днем стало известно, что тренер Владимир Васильев переходит в клуб из Словакии. В этом сезоне он вывел „Нымме Юнайтед“ в Высшую лиги чемпионата Эстонии. „Когда я пришел в „Нымме Юнайтед“, я сразу обговорил с директором Мартом Поомом, что если будет предложение из-за рубежа, то я хотел бы, чтобы клуб меня отпустил, - говорит тренер Владимир Васильев в подкасте. - Для любого эстонского тренера выступление за зарубежный клуб - шанс расти дальше. Внутри Эстонии я обещал, что никуда не уйду - для меня „Нымме Юнайтед“ очень хороший проект“.

Три недели назад с Васильевым связались представители футбольного клуба из Словакии. Назвать команду Васильев пока не может, так как клуб не сделал официального объявления. „Это клуб из Первой лиги Словакии, но это фарм-клуб, поэтому будем работать на Высшую лигу. Есть в планах поднять клуб в Высшую лигу и развивать молодых“, - сказал Васильев, который получил должность главного тренера.

Васильев полетит в Словакию сразу после кубковой игры с „Калевом“, билеты куплены на 27 ноября. „Поедем с моим помощником Никитой Брылиным. Первые две недели нужно просмотреть игроков, уже с 8 января начнется предсезонка. Вторая часть чемпионата стартует в марте“, - признается специалист.

Клуб также обещал помочь с жильем и садиком для детей. „Мы не будем спешить с переездом. Какое-то время семья будет летать в гости. Старшему ребенку будет шесть лет в январе, с этого возраста там уже идут в школу. В перспективе нужно учить английский, я думаю, для детей это не будет проблемой. Специфика работы тренера - день тут, день там, поэтому английским детям учиться все равно придется“, - добавил победитель Первой и Высшей лиги Эстонии.