Бывшего главу управления собственной безопасности СК России нашли мертвым в колонии

Эту информацию подтвердил РБК адвокат Максименко Андрей Гривцов.

Телеграм-канал „112“ пишет, что 50-летнего Максименко нашли мертвым в помещении для хранения вещей ИК-11 Нижегородской области.

По версии телеграм-канала Mash, Максименко обнаружили в психиатрической лечебнице нижегородской колонии.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК). Его также обязали выплатить штраф в 165 миллионов рублей и лишили звания полковника юстиции. По версии следствия, в 2016 году Максименко получил взятку в 500 тысяч долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, знакомого криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Взамен Максименко вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем главы московского управления СК Денисом Никандровым помогли освободить из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Одновременно с Максименко были арестованы Ламонов и Никандров. Они оба пошли на сделку со следствием. Дениса Никандрова приговорили к 5,5 годам строгого режима, он был освобожден условно-досрочно. Александр Ламонов получил пять лет колонии, вскоре он также вышел на свободу условно-досрочно.

По делу также проходил глава следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Дрыманов вину не признал.

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