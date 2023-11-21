Футбол
21.11.2023, 14:39

Трансгендер покинула футбольный клуб после отказа соперниц с ней играть

 (3)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Футболистка-трансгендер Франческа Нидхэм покинула английский „Россингтон“ после отказа соперниц играть против нее. Об этом сообщает Daily Mail.

Бойкот был объявлен после того, как одна из футболисток сломала колено, когда заблокировала удар 30-летней Нидхэм. Из-за бойкота два матча женской лиги Шеффилда и Халламшира были отменены, сообщает РБК.

Нидхэм угрожает подать в суд, поскольку, по ее словам, она соблюдает все правила Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении трансгендерных игроков.“Прискорбно осознавать, что эта ситуация противоречит всему в политике многообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполнила все требования, установленные Футбольной ассоциацией для того, что играть в футбол. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем“, — сказала Нидхэм.

В клубе поддержали Нидхэм.

По текущим правилам FA решение о допуске к матчам трансгендеров принимается в каждом индивидуальном случае. Уровень тестостерона в крови должен находиться в пределах указанного диапазона, а гормональное лечение должно проверяться ежегодно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии