Трансгендер покинула футбольный клуб после отказа соперниц с ней играть

Бойкот был объявлен после того, как одна из футболисток сломала колено, когда заблокировала удар 30-летней Нидхэм. Из-за бойкота два матча женской лиги Шеффилда и Халламшира были отменены, сообщает РБК.

Нидхэм угрожает подать в суд, поскольку, по ее словам, она соблюдает все правила Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении трансгендерных игроков.“Прискорбно осознавать, что эта ситуация противоречит всему в политике многообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполнила все требования, установленные Футбольной ассоциацией для того, что играть в футбол. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем“, — сказала Нидхэм.

В клубе поддержали Нидхэм.

По текущим правилам FA решение о допуске к матчам трансгендеров принимается в каждом индивидуальном случае. Уровень тестостерона в крови должен находиться в пределах указанного диапазона, а гормональное лечение должно проверяться ежегодно.

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