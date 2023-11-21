В Карелии задержали 150 мигрантов с просроченными визами, они направлялись к финской границе

У всех мигрантов были просроченные российские визы, сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии, им грозит штраф и выдворение за пределы России. Большая часть нелегалов задержана после 18 ноября.

Именно с 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией: „Иматра“, „Ниирале“, „Нуйямаа“, „Ваалимаа“. Власти объяснили это решение наплывом мигрантов со стороны России. По данным пограничной службы Финляндии, за неделю в страну прибыли около 300 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии, Йемена.

Президент Финляндии Саули Ниинисте связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.

МИД России, в свою очередь, назвал обвинения Финляндии „очень странными“ и пообещал проанализировать ситуацию

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