Бывшая управляющая „Зимней вишней“ досрочно вышла из колонии по состоянию здоровья
Бывшая управляющая кемеровского торгового центра „Зимняя вишня“ Надежда Судденок, которая была приговорена к 13,5 годам колонии, вышла на свободу. Об этом сообщает Meduza cо ссылкой на NGS42.ru.
По информации издания, Судденок вышла на свободу, так как у нее диагностировано заболевание, наличие которого препятствует нахождению в колонии. О каком заболевании идет речь, не уточняется.
Один из источников рассказал, что Судденок вышла на свободу еще полтора месяца назад.
25 марта 2018 года в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек.
В октябре 2021 года суд в Кемерове приговорил гендиректора компании-владельца ТЦ Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы, управляющую „Зимней вишней“ Надежду Судденок — к 13 с половиной годам колонии, технического директора ТЦ Георгия Соболева — 11 годам лишения свободы. Их признали виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей. После апелляции срок Судденок сократили до 13 лет и четырех месяцев.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.