Бывшая управляющая „Зимней вишней“ досрочно вышла из колонии по состоянию здоровья

25 марта 2018 года в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерово произошел пожар , в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек.

В октябре 2021 года суд в Кемерове приговорил гендиректора компании-владельца ТЦ Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы, управляющую „Зимней вишней“ Надежду Судденок — к 13 с половиной годам колонии, технического директора ТЦ Георгия Соболева — 11 годам лишения свободы. Их признали виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей. После апелляции срок Судденок сократили до 13 лет и четырех месяцев.