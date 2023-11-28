Какие зеленые инициативы набирают обороты в год Зеленой столицы Европы?
В год Зеленой столицы Европы Таллинн поставил перед собой цель сделать все организационные процессы города более экологичными – начиная с внедрения „Зеленого офиса“ и заканчивая зелеными закупками. Вот, например, что такое „Зеленый фактор“ или TREAsoURcE? Читайте и узнаете!
„Зеленый офис“: контейнеры для мусора в коридорах – больше движения для сотрудников
„Департаменты таллиннской горуправы и управы частей города присоединились к „Зеленому офису“ уже в 2016 году, и большинство учреждений регулярно обновляют свои сертификаты“, – координатор бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Пилле Арьякас отмечает, что получение сертификата „Зеленого офиса“ требует основательной работы.
„Во-первых, в кабинетах мусор не сортировали, во-вторых, так мы стимулируем сотрудников двигаться: теперь есть дополнительная причина встать и дойти до сортировочной станции“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Например, из кабинетов управы убрали мусорные урны, а в коридорах установили сортировочные станции. „Во-первых, в кабинетах мусор не сортировали, во-вторых, так мы стимулируем сотрудников двигаться: теперь есть дополнительная причина встать и дойти до сортировочной станции“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Ходатайствуя о получении сертификата „Зеленого офиса“, нужно составить план действий по охране окружающей среды, сформулировать экологические принципы учреждения, контролировать и измерять использование ресурсов (энергии, воды, бумаги, отходов) и анализировать экологический след, связанный с поездками на работу и c работы, а также в командировки.
Руководство по проведению в Таллинне экологичных мероприятий экономит тысячи единиц одноразовой посуды
„Критериями экологичного мероприятия является рекомендация добираться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте, организованная сортировка мусора, исключение ненужной печатной продукции и отказ от одноразовой посуды и небольших упаковок. Можно порекомендовать также захватить собственную бутылку для воды и контейнер для еды“, – перечисляет Пилле Арьякас.
Требования применяются к публичному мероприятию с числом посетителей в день менее 30 000 человек с 1 июня 2023 года и более 30 000 – с 1 января 2024 года.
Прошедшим летом самой большой сложностью стало требование использовать многоразовую посуду, но оно было успешно протестировано. Так, благодаря залоговой многоразовой посуде на Молодежном празднике песни и танца не было использовано 320 тысяч единиц одноразовой посуды и не вывезено 2,3 тонны смешанных бытовых отходов.
„Кроме того, в приглашениях на мероприятия, устраиваемые городом, все чаще пишется, что стоит взять с собой контейнер для еды, чтобы можно было забрать с собой то, что осталось“, – отмечает главный специалист по экономике замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна Лийна Карабик еще один способ бережного отношения к ресурсам.
С руководством по проведению в Таллинне экологичных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
„Зеленый фактор“ помогает градостроителям и ландшафтным архитекторам
Чтобы зеленые зоны Таллинна были как можно более разнообразными, а также помогали смягчать вызванные изменением климата острова тепла и замедлять попадание дождевой воды в канализацию, город разработал и сейчас тестирует „Зеленый фактор“.
Этот новый инструмент предназначен, в первую очередь, для городских планировщиков, ландшафтных архитекторов, а также садовых дизайнеров и применяется на двух уровнях: для детального планирования и на этапе строительного проекта.
Международная программа TREAsoURcE помогает создать модель оптимизации биоотходов
Проекты международного сотрудничества позволяют Таллинну обмениваться опытом, а также способствовать более зеленому будущему Европы. Например, Таллинн вместе с шестью странами-партнерами участвует в проекте TREASOURCE, целью которого является разработка инновационных решений экономики замкнутого цикла для пластиковых отходов, аккумуляторов электромобилей с закончившимся сроком службы и биоотходов.
„Переработка биоотходов уже реальна благодаря существующим технологиям. Так, биоотходы, собранные жителями Таллинна, отправляются на завод по производству биогаза или на площадку для компостирования“, – объясняет Трийн Сакермаа, руководитель проектов Центра внешнепроектных компетенций Центра стратегического управления Таллинна.
В рамках проекта для Таллинна готовится модель оптимизации переработки биоотходов, учитывающая пространственные характеристики города, социально-демографические данные и прогнозы объемов образования биоотходов.
Зеленые поставки: сувениры из переработанного материала и экологичные школьные завтраки
Одним из способов, с помощью которых город может сделать более устойчивый выбор, является введение экологичных критериев при закупках.
„Не исключено, что в 2030 году более половины государственных закупок Таллинна будут содержать экологические критерии, но это покажет будущее“, – отмечает Теэле Йост, руководитель проекта зеленых закупок Центра стратегического управления Таллинна.
„Так, закупленная в Эстонии мебель должна содержать древесину из устойчивого лесного хозяйства. При участии в тендере производитель мебели должен подтвердить происхождение древесины сертификатом. Недавно Таллинн провел рамочную закупку сувениров, при которой было поставлено условие по материалу изделий. Все сувениры, содержащие пластик, должны быть частично или полностью изготовлены из переработанного материала“, – приводит примеры Теэле Йост, руководитель проекта зеленых закупок Центра стратегического управления Таллинна.
Кроме того, в этом году Таллинн провел тендеры для поиска поставщиков питания для нескольких школ. „Условием предоставления услуги является то, что не менее 20% продуктов, используемых для приготовления школьного питания, должны быть с экологичной маркировкой“, – Теэле Йост добавляет, что сейчас почти 20 % государственных закупок Таллинна содержат экологические условия.
„Цель Таллинна – все больше учитывать экологичность поставок, закупая услуги, предметы и строительных работы с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Не исключено, что в 2030 году более половины государственных закупок Таллинна будут содержать экологические критерии, но это покажет будущее“, – заключает Йост.
Зеленые закупки стали также центральной темой конференции по зеленому управлению, которую город Таллинн провел совместно с таллиннским центром Стокгольмского института окружающей среды и Балтийским экологическим форумом в рамках Таллиннской недели зеленых технологий, что способствует сотрудничеству и взаимному обучению.
Всю актуальную информацию о событиях в рамках проекта „Таллинн - Зеленая столица Европы 2023“, найдете на greentallinn.eu/ru.