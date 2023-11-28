Какие зеленые инициативы набирают обороты в год Зеленой столицы Европы?

„Зеленый офис“: контейнеры для мусора в коридорах – больше движения для сотрудников

„Департаменты таллиннской горуправы и управы частей города присоединились к „Зеленому офису“ уже в 2016 году, и большинство учреждений регулярно обновляют свои сертификаты“, – координатор бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Пилле Арьякас отмечает, что получение сертификата „Зеленого офиса“ требует основательной работы.

„Во-первых, в кабинетах мусор не сортировали, во-вторых, так мы стимулируем сотрудников двигаться: теперь есть дополнительная причина встать и дойти до сортировочной станции“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Например, из кабинетов управы убрали мусорные урны, а в коридорах установили сортировочные станции. „Во-первых, в кабинетах мусор не сортировали, во-вторых, так мы стимулируем сотрудников двигаться: теперь есть дополнительная причина встать и дойти до сортировочной станции“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Ходатайствуя о получении сертификата „Зеленого офиса“, нужно составить план действий по охране окружающей среды, сформулировать экологические принципы учреждения, контролировать и измерять использование ресурсов (энергии, воды, бумаги, отходов) и анализировать экологический след, связанный с поездками на работу и c работы, а также в командировки.

Руководство по проведению в Таллинне экологичных мероприятий экономит тысячи единиц одноразовой посуды

„Критериями экологичного мероприятия является рекомендация добираться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте, организованная сортировка мусора, исключение ненужной печатной продукции и отказ от одноразовой посуды и небольших упаковок. Можно порекомендовать также захватить собственную бутылку для воды и контейнер для еды“, – перечисляет Пилле Арьякас.

Требования применяются к публичному мероприятию с числом посетителей в день менее 30 000 человек с 1 июня 2023 года и более 30 000 – с 1 января 2024 года.