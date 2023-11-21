За рубежом
21.11.2023, 12:21

КАРТА | Гибридное оружие на финской границе. Российские власти отправляют мигрантов на велосипедах в карельские морозы

 (25)
Изображенный на фотографии нелегальный мигрант (в центре) был одним из тех, кому удалось пройти через пограничный пункт „Вартиус“ в воскресенье.
Изображенный на фотографии нелегальный мигрант (в центре) был одним из тех, кому удалось пройти через пограничный пункт „Вартиус“ в воскресенье.
ФОТО: IMAGO / Miska Puumala | IMAGO/Lehtikuva

Температура в центральной и северной Финляндии снижается, но интенсивность движения на пограничных переходах растет, пишет EPL.

Из-за искусственно созданного кризиса с мигрантами на финской границе правительство Финляндии закрыло половину пограничных переходов с Россией, оставив открытыми только самые северные. Вскоре могут закрыть и их.

В середине прошлой недели появились подозрения, что Россия начала проводить эксперименты над своим соседом, используя методы гибридной войны, уже знакомые по белорусской границе. В конце недели подозрения подтвердились. Сообщения о том, что российские чиновники привозят на границу большое количество граждан стран третьего мира, подтверждали как финские официальные лица, так и прибывавшие из России путешественники.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии