За сутки были обстреляны десятки населенных пунктов в четырех областях Украины

В Донецкой области в результате ракетного удара со стороны РФ погиб мирный житель

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, около 23:30 две российские ракеты попали по территории больницы города Селидово, в результате чего были повреждены два здания медучреждения, а шесть мирных жителей получили ранения. Министр не исключил, что под завалами могут быть и другие жертвы удара.

Также Клименко заявил, что вскоре российские войска обстреляли местную шахту. По данным министра, при обстреле погиб один из работников предприятия. Также были повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередачи.

Кроме того, 39 шахтеров оказались заблокированы под землей. Позднее шахтеров подняли на поверхность. Пострадал ли кто-то из них, министр не уточнил.

В результате российского удара по больнице в Селидово Донецкой области погиб один местный житель, еще восемь человек получили ранения, сообщила областная прокуратура.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал о шести пострадавших. Он также допускал, что под завалами могут быть и другие жертвы удара.

В заявлении прокуратуры также уточняется, что в результате другого обстрела погиб 63-летний работник предприятия в Новогродовской общине.

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По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, обстрел произошел в районе шести утра.

Первоначально сообщалось, что в результате обстрела никто не пострадал, но позднее Синегубов сообщил, что во время удара был поврежден частный жилой дом, в нем начался пожар.

Когда огонь потушили, спасатели обнаружили тело 29-летнего местного жителя. „Соболезнование родным и близким погибшего“, — написал глава региона.