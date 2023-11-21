За сутки были обстреляны десятки населенных пунктов в четырех областях Украины
В Донецкой области в результате ракетного удара со стороны РФ погиб мирный житель
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, около 23:30 две российские ракеты попали по территории больницы города Селидово, в результате чего были повреждены два здания медучреждения, а шесть мирных жителей получили ранения. Министр не исключил, что под завалами могут быть и другие жертвы удара.
Также Клименко заявил, что вскоре российские войска обстреляли местную шахту. По данным министра, при обстреле погиб один из работников предприятия. Также были повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередачи.
Кроме того, 39 шахтеров оказались заблокированы под землей. Позднее шахтеров подняли на поверхность. Пострадал ли кто-то из них, министр не уточнил.
В результате российского удара по больнице в Селидово Донецкой области погиб один местный житель, еще восемь человек получили ранения, сообщила областная прокуратура.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал о шести пострадавших. Он также допускал, что под завалами могут быть и другие жертвы удара.
В заявлении прокуратуры также уточняется, что в результате другого обстрела погиб 63-летний работник предприятия в Новогродовской общине.
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По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, обстрел произошел в районе шести утра.
Первоначально сообщалось, что в результате обстрела никто не пострадал, но позднее Синегубов сообщил, что во время удара был поврежден частный жилой дом, в нем начался пожар.
Когда огонь потушили, спасатели обнаружили тело 29-летнего местного жителя. „Соболезнование родным и близким погибшего“, — написал глава региона.
Помимо этого, Синегубов сообщил, что в течение суток российские войска обстреляли из артиллерии, минометов и другого вооружения 16 населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Червоная Заря, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты. По данным главы области, во время этих обстрелов никто не пострадал.
Обстрелы в Херсонской области
Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки в регионе из-за российских обстрелов погибли два человека, еще трое пострадали.
По его данным, российские войска обстреливали область из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и гранатометов. Также удары наносились с помощью БПЛА и авиации.
Прокудин уточнил, что удары, среди прочего, пришлись на жилые районы населенных пунктов области. Он также отметил, что по Херсону было выпущено 16 снарядов.
За сутки российские войска обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожской области
Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил, что за сутки российские войска обстреляли 19 населенных пунктов области.
По его данным, атакам БПЛА подверглись Гуляйполе, Новоданиловка, Новодаровка, Чаривое, Малая Токмачка и Степное. Также российские войска дважды обстреляли Работино из РСЗО.
Помимо этого, армия РФ обстреляла из артиллерии Новоандреевку, Новоивановку, Белогорье, Левадное, Полтавку, Луговское, Работино, Каменское, Степное, Пятихатки, Малые Щербаки, а также другие города и села области. Всего было зафиксировано 95 артиллерийских ударов.
Малашко добавил, что мирные жители при обстрелах не пострадали, но властям уже поступили десять сообщений о разрушенных жилых домах и объектах инфраструктуры.
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