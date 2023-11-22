ПОДКАСТ | „Неизвестно, пользуемся ли мы соцсетями, или они нами“

„SММ очень важен. Я не вижу ни бизнеса без маркетинга, ни маркетинга без бизнеса, - говорит Анна Дидык, 18-летняя специалистка по социальным сетям. Она работает в украинской компании и производит контент для Таллинского университета. - SММ – это соцсети. Я знаю очень мало людей, которые не используют их. Неизвестно, пользуемся ли мы соцсетями, или они нами.“

Аня говорит, что часто трудно найти work/life balance. Но объясняет, почему выбрала именно маркетинг: Если бы я пошла работать в ресторан официанткой, я могла бы зарабатывать больше. Но я не вижу развития в этой сфере. По ее словам, в Эстонии можно начать хорошо зарабатывать в маркетинге, если ты новичок - около 700 евро в месяц.

Также мы обсудили благотворительную деятельность Анны. Она рассказала про акцию „Uncounted“ на площади Вабадузе, которая была посвящена Голодомору. На выставке были представлены блюда, которые готовили люди во время Голодомора:

„У нас был перечень блюд. Люди готовили, когда не было возможности есть, они просто брали то, что дает природа. Какие-то листья, желуди. Многие иностранцы не понимали, что происходит на акции. Мы хотели показать, как события Голодомора пересекаются с сегодняшним днем ​​в Украине.

Например, в Мариуполе в начале оккупации у людей не было доступа к пище и воде, и они просто брали снег и топили его и пили такую ​​воду“, - сказала Анна в подкасте.

УКР

„SММ дуже важливий. Я не бачу ні бізнесу без маркетингу, ані маркетингу без бізнесу, – каже Анна Дідик, 18-річна спеціалістка з соціальних мереж. Вона працює в українській компанії та створює контент для Таллінського університету. - SММ – це соцмережі. Я знаю дуже мало людей, які їх не використовують. Невідомо, чи ми користуємося соцмережами, чи вони нами.“