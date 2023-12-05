Город-сад. Смотрите, какие новые парки уже появились и скоро откроются в Таллинне!

Временный парк на Ратушной площади становится постоянным

Так, в рамках проекта „Зеленый след“ с июня до конца октября на Ратушной площади Таллинна был открыт настоящий парк – красивый и комфортный, со множеством деревьев и сценой для летних выступлений. Он очень понравился и таллиннцам, и туристам.

В парке можно было посидеть на скамейках и в плетеных креслах, почитать книги, выставленные на книжных полках Национальной библиотеки, просто отдохнуть, послушать концерты и посмотреть представления.

„Среди посаженных в контейнерах растений были в том числе виды, произраставшие в древности в монастырях Старого города, – например, лаванда и настурция. А также другие растения, ценные как для людей, так и для насекомых-опылителей“, – рассказывает руководитель проекта „Зеленый след“ Ханнес Аава. Рядом были установлены таблички с названиями, побуждавшие ознакомиться с растениями поближе, можно было также почувствовать их аромат, потрогать их и даже попробовать на вкус. Осенью все растения были пересажены в другие зеленые зоны Таллинна.

„Парк вернется следующим летом, у него есть потенциал стать такой же традицией, как зимняя рождественская ярмарка“, – говорит Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.

Парки, пруды и фонтаны вокруг Горхолла

Представлена новая концепция развития прилегающего к Горхоллу участка морского побережья. По словам мэра столицы Михаила Кылварта, цель этого проекта заключается в том, чтобы соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта. „Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом“, – Михаил Кылварт.