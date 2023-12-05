Город-сад. Смотрите, какие новые парки уже появились и скоро откроются в Таллинне!
Проект „Зеленый след“ в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ создан для того, чтобы сделать город еще более зеленым и удобным для людей. Большинство инновационных решений по изменению городского пространства, подготовленных в этом году, продолжится и по окончании года Зеленой столицы.
Временный парк на Ратушной площади становится постоянным
Так, в рамках проекта „Зеленый след“ с июня до конца октября на Ратушной площади Таллинна был открыт настоящий парк – красивый и комфортный, со множеством деревьев и сценой для летних выступлений. Он очень понравился и таллиннцам, и туристам.
В парке можно было посидеть на скамейках и в плетеных креслах, почитать книги, выставленные на книжных полках Национальной библиотеки, просто отдохнуть, послушать концерты и посмотреть представления.
„Среди посаженных в контейнерах растений были в том числе виды, произраставшие в древности в монастырях Старого города, – например, лаванда и настурция. А также другие растения, ценные как для людей, так и для насекомых-опылителей“, – рассказывает руководитель проекта „Зеленый след“ Ханнес Аава. Рядом были установлены таблички с названиями, побуждавшие ознакомиться с растениями поближе, можно было также почувствовать их аромат, потрогать их и даже попробовать на вкус. Осенью все растения были пересажены в другие зеленые зоны Таллинна.
„Парк вернется следующим летом, у него есть потенциал стать такой же традицией, как зимняя рождественская ярмарка“, – говорит Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.
Парки, пруды и фонтаны вокруг Горхолла
Представлена новая концепция развития прилегающего к Горхоллу участка морского побережья. По словам мэра столицы Михаила Кылварта, цель этого проекта заключается в том, чтобы соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта. „Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом“, – Михаил Кылварт.
Суть концепции развития прибрежной зоны заключается в организации нового удобного для людей общественного пространства между портами Каласадам и Ванасадам, в центре которого будет Горхолл, библиотека, парки, пруды и фонтаны. Линия бастионов тоже достигнет моря и образует четыре отдельных парка. Ценную особенность Таллинна – его протяженную береговую линию – подчеркнет неглубокий канал, ведущий к морю. Благодаря этому морская вода появится и в центре города.
Обновленная зона отдыха на берегу реки Пирита
В октябре на берегу реки Пирита была открыта современная зона отдыха – универсальное место для разнообразного досуга. На территории зоны отдыха обеспечены условия как для пешеходов, так и для велосипедистов и людей на инвалидных креслах.
В новом пляжном парке можно играть в петанк, настольный теннис, шашки, шахматы, заниматься йогой или другими видами спорта. Флора пляжного парка состоит из 26 различных видов растений, приспособленных к морским условиям. Яркий ансамбль составили разнообразные злаки, кошачья мята, крапива, дикий шалфей, монарда с розовыми цветками, деревья, полынь, петушиные гребешки и тысячелистник.
Участок самого популярного пляжа столицы, расположенный на месте исторического парусного комплекса, обустроен на качественно новом уровне. Обновленная долгожданная пешеходная зона стала любимым местом жителей района Пирита – здесь можно погулять, послушать концерты, подышать свежим морским воздухом.
„Родной сад“ в Нымме
В рамках проекта „Зеленый след“ подготовлен также ряд решений по реорганизации городского пространства, в которых применяется подход тактического урбанизма: в районе Мустакиви, в Ласнамяэ, в районе улицы Яама, в Нымме, а также на пересечении улиц Сыле, Ситси, Мадала и Кари в районе Пыхья-Таллинн. Их цель – улучшить качество столичных зеленых зон, расширить их и обогатить новыми видами растений, тестируя новые решения организации публичного пространства.
Так, основная идея проекта „Родной сад“ состоит в том, чтобы соединить улицу Яама в единое целое с окружающими ее зелеными зонами, парками и скверами. Тем самым оформить новое пространство с озеленением на участке между Пярнуским шоссе и улицей Раудтеэ и создать новые возможности для времяпрепровождения и места для отдыха для местных жителей и гостей Нымме.
Пешеходная зона будет расширена за счет проезжей части. Новой достопримечательностью улицы Яама станет павильон, построенный по эскизам бывшего городского архитектора Нымме Фридриха Вендаха, – открытая беседка в форме птичьей клетки. Для озеленения использованы характерные для Нымме местные фруктовые деревья и кустарники.
„Домашняя улица“ и „дом-гриб“ рядом с Балтийским вокзалом
В ноябре утверждена детальная планировка территории между рынком Балтийского вокзала и улицей Теллискиви. „Важное значение имеет улица Рейсияте, она планируется в качестве улицы местного значения и зеленого коридора, в котором всем будут созданы удобные условия для передвижения“, – отметила вице-мэр Мадле Липпус.
Кроме того, там появится несколько новых зданий, одно из них уже получило название „дом-гриб“. Это будет девятиэтажный жилой дом, использование здания должно быть также общественным. Согласно условиям, здание в форме гриба должно быть таким, чтобы большие этажи находились в верхней части здания, а над землей было около 25 метров свободного воздушного пространства.
Дополнительная информация: greentallinn.eu/ru/zelonyj-sled, tallinn.ee/ru