Сербия во главе с двумя экс-россиянами завоевала золото ЧЕ по шахматам

Турнир прошел в Будве (Черногория). Сербы и немцы набрали 15 очков в девяти турах, но по дополнительным показателям победа досталась команде Сербии. Бронзовые медали получила сборная Армении.

На первых двух досках за Сербию играли Александр Предке (76-й номер рейтинга FIDE) и Алексей Сарана (64), которые получили сербское спортивное гражданство в этом году. Также чемпионами Европы стали Александар Инджич, Роберт Маркуш и Владимир Ивич.

Сборная Норвегии во главе с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном заняла лишь 14-е место. Правда сам Карлсен, набравший 6,5 очка в восьми партиях, завоевал личную золотую медаль чемпионата Европы.

У женщин золото завоевала сборная Болгарии, вторыми стали азербайджанки, третьими — француженки. Сборная Швейцарии, которую возглавляла бывшая российская шахматистка Александра Костенюк, заняла девятое место.

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