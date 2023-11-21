Трагический юбилей: 10 лет с обрушения торгового центра в Риге: как это было и кто виноват?

Потерпевшими прокуратура изначально признала 263 человек. По делу проходило 144 свидетеля, были привлечены десять экспертов. Судебный процесс шел более четырех лет. Казалось, что доказательная база у обвинения основательна и безупречна, и сомнений у суда не будет. Но это ощущение быстро исчезло. Уже ко второй годовщине трагедии в справедливость суда верил лишь каждый десятый. И общество на этот раз не ошиблось: разбирательство завершилось финалом, который многие потерпевшие назовут потом „плевком в лицо“, „кульминацией коррупции“ и „грубым фарсом“. 18 февраля 2020 года суд признал виновным лишь одного подсудимого — инженера-строителя Ивара Сергетса. Остальных обвиняемых оправдали.

Следствие по делу „Золитудской трагедии“ шло почти полтора года. 9 октября 2015 года 80 томов переданы в суд Земгальского предместья Риги. Обвинения предъявили инженеру-строителю Ивару Сергетсу, архитектору Андрису Калинке, представителю строительного надзора Мартиньшу Драудиньшу, строительному эксперту Андрису Гулбису, руководителю строительными работами Re&Re Станиславу Кумпиньшу, заместителю начальника строинспекции Айе Мельниковой, бывшему эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе, сотруднице Maxima Latvija Инне Шуваевой и бывшему заместителя главы строительной инспекции Риги Янису Балодису.

Мне неоднократно приходилось ловить себя на мысли: за объективность и справедливость на судебном процессе бились только адвокаты потерпевших и прокуратура. Многие потерпевшие признавались, что часто ощущали, будто это они находятся на скамье подсудимых.

Начиная готовить материалы к 10-летию трагедии в Золитуде, я решила, что, возможно, не стоит давать волю эмоциям. Нужно сосредоточиться на фактах и судебном процессе. Но после первых же разговоров с участниками тех событий стало ясно: без эмоций не получится. Потому что если убрать все переживания, слезы, скорбь, страх, страдания, не останется ничего. Ни торжества правосудия, ни справедливого наказания, ни человеческого отношения.

Почему стороне обвинения фактически не удалось убедить суд в том, что вина лежит как минимум не только на Сергетсе? Есть ли у потерпевших хотя бы небольшая надежда на справедливость? Об этом портал Delfi поговорил с прокурорами Екатериной Кушаковой, Агрисом Скрадайлисом и Каспаром Цакулсом. Все три прокурора отвечали на вопросы вместе — поэтому в тексте мы даем их ответы в пересказе, без прямой речи и цитат.

Приговор был опротестован прокуратурой и обжалован осужденным Сергетсом. Однако в 2022 году Рижский окружной суд оставил приговор суда первой инстанции в силе. Кстати, прокурорам тоже пришлось пережить потрясение после приговора суда первой инстанции, поскольку судья тогда заявил, что представители прокуратуры не выполняли свои обязанности должным образом.

Девять обвиняемых, один осужденный

Процесс растянулся почти на 10 лет. На скамье подсудимых оказались девять человек. Среди предъявленных им обвинений были нарушение строительных правил, невыполнение обязанностей должностного лица, халатность, непредумышленное убийство по неосторожности и нарушение правил охраны труда. Однако в приговорах судов обеих инстанций виновным был признан только Сергетс. Как прокуроры оценивают эти решения с профессиональной точки зрения?

Ответ прокуроров. Приговоры суда первой и второй инстанции были опротестованы. Приговор первой инстанции был отменен, также отменены частные определения. Сейчас ожидается решение Верховного суда. Кроме того, один обвиняемый умер, и в его отношении уголовное дело было прекращено.

Прокуроры — „слабое звено“?

Суд первой инстанции в 2020 году фактически обвинил прокуратуру в том, что в уголовное дело были включены материалы, которые не относились к конкретному преступлению. Это, по мнению суда, существенно затруднило рассмотрение дела. Что имел в виду суд? Не было ли это попыткой сделать прокуроров „слабым звеном“?