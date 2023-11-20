Другие виды
20.11.2023, 20:16

Сенсация: Рованперя выступит лишь на некоторых этапах. Выгорание?

 
Калле Рованперя
Калле Рованперя
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

На следующий день после завершения сезона-2023 в чемпионате мира по ралли прогремела сенсация. Чемпион двух последних лет Калле Рованперя продлил контракт с Toyota на много лет вперед, но будет выступать только на нескольких этапах в 2024 году.

„Я гоняюсь на раллийных машинах уже 15 лет, а это довольно большой срок. Безусловно, последние два сезона были потрясающими, но то же время отняли у меня много физических и моральных сил.

Я решил, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, а потом вернуться на полное расписание и бороться за титул на максимуме“, – приводит слова Рованперя пресс-служба Toyota.

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