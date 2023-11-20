ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (635-й день) | Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Украина получила тела еще 94 погибших военнослужащих, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на координационный штаб по обращению с военнопленными.
„Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 94 защитника Украины“, — сказано в заявлении.
В соответствии с нормами международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, заявили в штабе, не уточнив число.
Российская сторона о передаче тел пока не сообщала.
В последний раз об обмене телами погибших военнослужащих Россия и Украина сообщали 6 октября, напоминает „Коммерсант“.
Глава Пентагона приехал в Украину на фоне вопросов о дальнейшей военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл в Киев.
„Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии — как сейчас, так и в будущем“, — написал глава Пентагона в соцсети X.
Его визит проходит на фоне обсуждения дальнейшей военной помощи Украине американскими политиками. Белый дом ранее заявлял о необходимости дальнейшей поддержки Киева, однако в Конгрессе США возникают вопросы о финансировании.
Накануне Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, напоминает „Украинская правда“.
Число женщин-военнослужащих в Украине выросло втрое по сравнению с 2014 годом
По состоянию на октябрь 2023 года количество женщин в украинской армии возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих — до 43 479 человек, приводит Минобороны Украины данные Кадрового центра ВСУ.
В 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла 49 926 человек, из них военнослужащих — 16 557 человек. Сейчас звание офицера имеют 7709 женщин, звание сержантов и старшин — 11 732.
По информации правительственного Military Media Center, 5160 украинских женщин занимают в армии руководящие должности. Статус участника боевых действий имеют 13 487 украинок.
Российские войска за день 20 раз обстреляли Сумскую область – власти
В воскресенье российские войска совершили 20 обстрелов семи громад (общин) Сумской области, в результате одного из них погиб местный житель, сообщила Сумская областная военная администрация.
„В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и громад Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады“, – говорится в сообщении.
По данным властей, в Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела погиб мирный житель.
При Минобороны Украины создали специальную структуру, основная цель которой — интеграция западных истребителей F-16 в систему сил обороны страны. Об этом, пишет „Суспiльне“, сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.
Основными направлениями работы новой структуры станут: поддержка и развитие аэродромов, отбор и обучение летчиков, а также международная коммуникация и другие юридические, финансовые и административные функции, а также функции безопасности.
В Петербурге отказали в проведении митинга с требованием вернуть воюющих на Украине мужчин домой
Родственницы мобилизованных на войну в Украине подали заявку на проведение митинга 26 ноября на Дворцовой площади в Петербурге, но им отказали из-за ковидных ограничений, пишет „Бумага“ (в реестре „иноагентов“), ссылаясь на сообщение в телеграм-канале „Путь домой“.
Женщины планировали потребовать на митинге вернуть мужей домой. Информация о заявке на митинг появилась неделю назад, в ней было сказано, что планируемая численность акции — 10-100 человек.
Аналогичную акцию в Москве также не согласовали из-за ограничений, которые власти ввели во время пандемии Covid-19 и не собираются отменять.
Как рассказывала накануне Би-би-си, в Новосибирске вместо митинга власти разрешили провести закрытую встречу родственников мобилизованных, на которую не пустили большую часть журналистов (только съемочные группы местных официальных каналов).
Заявку на акции подавали родственники мобилизованных в Красноярске и Челябинске.
7 ноября в Москве несколько десятков жен мобилизованных вышли на праздничный митинг КПРФ. Они держали в руках плакаты „Мобилизованным пора домой“ и „Нет бессрочной мобилизации“. Акцию прекратили полицейские, сообщал телеграм-канал „Осторожно, новости“. Собеседница канала при этом подчеркивала, что никого не задерживали и даже якобы „оказали сочувствие“.
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