ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (635-й день) | Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Украина получила тела еще 94 погибших военнослужащих, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на координационный штаб по обращению с военнопленными.

„Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 94 защитника Украины“, — сказано в заявлении.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, заявили в штабе, не уточнив число.

Российская сторона о передаче тел пока не сообщала.

В последний раз об обмене телами погибших военнослужащих Россия и Украина сообщали 6 октября, напоминает „Коммерсант“.

Глава Пентагона приехал в Украину на фоне вопросов о дальнейшей военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл в Киев.

„Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии — как сейчас, так и в будущем“, — написал глава Пентагона в соцсети X.

Его визит проходит на фоне обсуждения дальнейшей военной помощи Украине американскими политиками. Белый дом ранее заявлял о необходимости дальнейшей поддержки Киева, однако в Конгрессе США возникают вопросы о финансировании.

Накануне Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, напоминает „Украинская правда“.

Число женщин-военнослужащих в Украине выросло втрое по сравнению с 2014 годом

По состоянию на октябрь 2023 года количество женщин в украинской армии возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих — до 43 479 человек, приводит Минобороны Украины данные Кадрового центра ВСУ.

В 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла 49 926 человек, из них военнослужащих — 16 557 человек. Сейчас звание офицера имеют 7709 женщин, звание сержантов и старшин — 11 732.