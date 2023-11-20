Департамент здоровья предупреждает: из-за бесконтрольного приема антибиотиков растет число не поддающихся лечению инфекций

Во всем мире все большее беспокойство вызывает такое явление, как антимикробная резистентность — устойчивость к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, что усложняет организацию лечения. Если страны не станут уделять складывающейся ситуации достаточно внимания, в будущем мы не сможем лечить антимикробными препаратами (в т.ч. антибиотиками) заболевания, вызываемые бактериями, паразитами или другими микроорганизмами. Заболевания станут более продолжительными и интенсивными, вырастет риск смерти.

В Эстонии ситуация с распространением резистентных бактерий не столь критична по сравнению с другими странами Евросоюза, однако, как отмечает Департамент здоровья, для повышения эффективности антибиотиков следует соблюдать строгие правила, тем более, что и в нашей стране растет невосприимчивость к антибиотикам, а ожидать в ближайшее время появления новых и более эффективных препаратов не приходится.