Здоровье
20.11.2023, 16:18

Департамент здоровья предупреждает: из-за бесконтрольного приема антибиотиков растет число не поддающихся лечению инфекций

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Maaleht
Нельзя принимать антибиотики горстями.
Нельзя принимать антибиотики горстями.
ФОТО: Shutterstock

За последние годы в странах Евросоюза выросло число пациентов, для лечения которых невозможно применить антибиотики, так как бактерии, вызывающие заболевания, стали невосприимчивы к лекарствам. Неправильное применение антимикробных препаратов приводит к появлению лекарственно устойчивых патогенов, пишет издание Maaleht.

Во всем мире все большее беспокойство вызывает такое явление, как антимикробная резистентность — устойчивость к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, что усложняет организацию лечения. Если страны не станут уделять складывающейся ситуации достаточно внимания, в будущем мы не сможем лечить антимикробными препаратами (в т.ч. антибиотиками) заболевания, вызываемые бактериями, паразитами или другими микроорганизмами. Заболевания станут более продолжительными и интенсивными, вырастет риск смерти.

В Эстонии ситуация с распространением резистентных бактерий не столь критична по сравнению с другими странами Евросоюза, однако, как отмечает Департамент здоровья, для повышения эффективности антибиотиков следует соблюдать строгие правила, тем более, что и в нашей стране растет невосприимчивость к антибиотикам, а ожидать в ближайшее время появления новых и более эффективных препаратов не приходится.

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