Департамент здоровья предупреждает: из-за бесконтрольного приема антибиотиков растет число не поддающихся лечению инфекций(9)
За последние годы в странах Евросоюза выросло число пациентов, для лечения которых невозможно применить антибиотики, так как бактерии, вызывающие заболевания, стали невосприимчивы к лекарствам. Неправильное применение антимикробных препаратов приводит к появлению лекарственно устойчивых патогенов, пишет издание Maaleht.
Во всем мире все большее беспокойство вызывает такое явление, как антимикробная резистентность — устойчивость к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, что усложняет организацию лечения. Если страны не станут уделять складывающейся ситуации достаточно внимания, в будущем мы не сможем лечить антимикробными препаратами (в т.ч. антибиотиками) заболевания, вызываемые бактериями, паразитами или другими микроорганизмами. Заболевания станут более продолжительными и интенсивными, вырастет риск смерти.