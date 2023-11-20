Зоозащитники выступили против продажи животных в магазинах Эстонии

Несколько организаций по защите животных объединились и инициировали соответствующую петицию. Они отмечают, что в Эстонию животных привозят издалека, многие животные погибают или заболевают во время пути. Детенышей у матерей забирают слишком рано, и какова их генетика, зачастую неясно.

Что касается магазинов, то там невозможно гарантировать каждому виду необходимые специфические условия. Также работники магазинов не могут проверить биографию покупателя и понять, готов ли он к приобретению животного. Да и донести до покупателя нужную информацию о продаваемом животном или условиях его содержания тоже часто становится непосильной задачей.

Зоозащитники часто получают информацию, что, например, человеку продали, самку и самца вместо двух самок, что привело к неожиданному появлению потомства.

Все эти факты, по мнению защитников животных, говорят о том, что продажа животных в магазинах неэтична.

Важно и то, что в обществе в животным относятся как в товару, который можно продавать, дарить, приобретать на потеху детям и т. д.. Эту риторику необходимо изменить.

Каковы альтернативы? Приобрести животное у заводчика или в приюте/зоозащитной организации.

Ознакомиться с петицией можно ЗДЕСЬ.

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