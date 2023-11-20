Зоозащитники выступили против продажи животных в магазинах Эстонии
В магазинах не проверяют, готов человек действительно взять на себя заботу о животном или совершает эмоциональную покупку. По этой и ряду других причинам следует прекратить продажу животных в магазинах, говорит Марика Алгпеос, владелица Marika Loomade Kodu и инициатор соответствующей народной инициативы.
Несколько организаций по защите животных объединились и инициировали соответствующую петицию. Они отмечают, что в Эстонию животных привозят издалека, многие животные погибают или заболевают во время пути. Детенышей у матерей забирают слишком рано, и какова их генетика, зачастую неясно.
Что касается магазинов, то там невозможно гарантировать каждому виду необходимые специфические условия. Также работники магазинов не могут проверить биографию покупателя и понять, готов ли он к приобретению животного. Да и донести до покупателя нужную информацию о продаваемом животном или условиях его содержания тоже часто становится непосильной задачей.
Зоозащитники часто получают информацию, что, например, человеку продали, самку и самца вместо двух самок, что привело к неожиданному появлению потомства.
Все эти факты, по мнению защитников животных, говорят о том, что продажа животных в магазинах неэтична.
Важно и то, что в обществе в животным относятся как в товару, который можно продавать, дарить, приобретать на потеху детям и т. д.. Эту риторику необходимо изменить.
Каковы альтернативы? Приобрести животное у заводчика или в приюте/зоозащитной организации.
Ознакомиться с петицией можно ЗДЕСЬ.
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