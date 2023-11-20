„Армия на полставки“. Кто управляет российскими нерегулярными формированиями, воюющими в Украине? Исследование Би-би-си
Власти России с начала войны пытаются понять, как управлять десятками разрозненных добровольческих отрядов, которые формально не являются частью российской армии. Похоже, в качестве ответа военное руководство страны решило объединить их под началом более крупных структур, главные из которых — армейская система БАРС и частная военная компания „Редут“. Би-би-си рассказывает, как под этими „брендами“ в Украине воюют казаки, неонацисты, футбольные фанаты, иностранные наемники, ветераны войны в Донбассе, экс-заключенные и обычные россияне, решившие уехать на фронт.
„Резерв страны“
В самом начале вторжения Россия использовала свои наиболее боеспособные соединения для главных ударов. В ходе штурмов и десантных операций эти небольшие, но наиболее подготовленные и оснащенные подразделения понесли огромные потери.
Так, только по открытым источникам, за первые два месяца войны Россия потеряла убитыми по меньшей мере 600 десантников, 227 морпехов и 175 бойцов спецназа Росгвардии. Даже те потери спецназа ГРУ, о которых известно публично, в несколько раз превышают потери этих подразделений за 10 лет войны в Чечне. Реальное число погибших, скорее всего, выше.
Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров на основании открытых источников.
С учетом раненых и пропавших без вести уже к маю элитные отряды российской армии имели в строю лишь четверть своего февральского состава (исходя из оценок специалистов и публиковавшейся численности отрядов).
С марта 2022 года Россия стала завлекать на службу людей с „гражданки“, чтобы как-то компенсировать потери самых боеспособных подразделений. Набирали и ветеранов прошлых конфликтов, и тех, кто никогда раньше не был связан с армией. Людям предлагали зарплаты, которые в 5-6 раз превышали средний заработок в этом регионе, социальные гарантии и льготы как для самих рекрутов, так и для их семей.
Благодаря этому в военизированные формирования удалось привлечь десятки тысяч мужчин. Согласно статистике Би-би-си, чаще всего это люди в возрасте от 39 до 47 лет, проживающие на Урале или в регионах восточной Сибири. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год.
С 1 мая по конец сентября, по подсчетам Би-би-си, добровольцы были самой быстрорастущей категорией потерь. За указанный период на фронте погиб по меньшей мере 841 боец добровольческих подразделений. Больше — в абсолютных цифрах — потеряли только мотострелковые подразделения.
Добровольцев, завербованных на войну через военкоматы, в основном распределяли или в добровольческие батальоны, созданные при кураторстве регионов (самые известный из них — батальон „Ахмат“ из Чечни), или те самые отряды БАРС. Первые упоминания о номерных подразделениях с таким названием появились в российских СМИ и соцсетях всего через несколько месяцев после начала вторжения.
Но набор волонтеров проходил так активно и стихийно, что в итоге это привело к неразберихе, и на фронте возникли десятки добровольческих подразделений, воюющих в непонятном статусе. Часть из них в итоге завели в систему БАРС — иногда уже задним числом. В итоге к осени 2023 года число БАРСов разрослось до нескольких десятков. В них преимущественно воюют не „резервисты“, которых приглашали в БАРС еще до войны, а обыкновенные добровольцы, которые пожелали поехать на фронт уже после начала вторжения.
„Не приобретал статус военнослужащего“
Из сообщений рекрутеров, групп, где общаются ветераны и родственники военнослужащих отрядов БАРС, и судебной практики можно составить представление о том, как сейчас устроены эти подразделения. Контракт с БАРСом подписывается официально, через военкомат, но статус военнослужащего такой боец не приобретает — с точки зрения закона он является „добровольцем“.
Статусом добровольцев российские власти озаботились еще прошлой осенью. С тех пор Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые должны уравнивать волонтеров в правах с кадровыми военными.
С формальной точки зрения, основная разница между полноценным и добровольческим контрактом — в сроке службы. Добровольцы имеют право вернуться домой после шести месяцев службы, а вот те, кто полноценно служат в армии (в том числе мобилизованные), не смогут сделать это до конца „специальной военной операции“ — то есть пока война в Украине не закончится. Именно это вербовщики часто упоминают в качестве главного преимущества службы в БАРСах и других нерегулярных формированиях.
Несмотря на то, что завербованные в БАРСы добровольцы должны пользоваться теми же привилегиями, что и военные, родственники таких бойцов постоянно жалуются на проблемы с выплатами и документами, пропажу близких, неразбериху в военкоматах и другие бюрократические проблемы. Из этих жалоб следует, что даже чиновникам не всегда ясно, какой именно статус имеют россияне, воюющие в таких подразделениях.
Есть ли у БАРСов единое руководство — официально неизвестно, но во многих постах в группе ветеранов БАРС упоминается одна и та же воинская часть № 22179. Она находится в поселке Персиановский под Новочеркасском в Ростовской области. Там расположена 150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия. К ней приписаны большинство россиян, которых отправляют на фронт в составе БАРСов. О том, что именно в Персиановском подписывают контракты такие бойцы-добровольцы, рассказывало, например, издание Moscow Times.
Судя по группе „Ветераны „БАРС“ и участники СВО“, дозвониться до части 22179, чтобы получить информацию о судьбе и статусе своих близких, родственникам нелегко. Делать это приходится регулярно — например, чтобы решить вопрос о выплатах или получить выписку о том, что боец действительно участвует в „специальной военной операции“.
Многое о том, как функционирует система БАРС, можно узнать из судебной практики. Она свидетельствует, что в управлении такими отрядами царит неразбериха и ни военные, ни гражданские власти до конца не понимают, как следует обращаться с их бойцами.
Судебные решения, с которыми ознакомилась Би-би-си, не оставляют сомнений: волонтеры, поступающие на службу в БАРС, подписывают „контракт о пребывании в добровольческом формировании“. Их учет — то есть списки личного состава — действительно ведет та самая войсковая часть 22170 в Ростовской области. В решении, которое в августе 2023 года вынесли в Красноярском крае по заявлению сестры погибшего бойца одного из отрядов БАРС, говорится, что „добровольческое формирование было создано министерством обороны по решению президента РФ“.
При этом во многих таких решениях встречается одна и та же формулировка: „контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы“. Именно это часто и приводит к тому, что ни сами волонтеры, ни военкоматы не понимают, что именно гарантирует им их статус — в итоге бойцы и их родственники идут в суд, требуя обеспечить им льготы и выплаты, как у кадровых военных.
Например, в июле 2023 года Кочевский районный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска местного жителя по фамилии Котяшев. Котяшев воевал в составе отряда „БАРС-3“, но потом получил ранение. Но страховую выплату за ранение в 3 млн рублей, которую указ президента гарантирует военнослужащим, ему выплачивать отказались. В итоге доброволец подал в суд на Министерство обороны и войсковую часть 22179.
Представитель части в суде сказал, что Котяшев „не приобретал статус военнослужащего“. Он же объяснил, что в состав части БАРС формально не входит, а ее должностные лица добровольческими отрядами не управляют. Из его разъяснений следует, что в/ч 22179 лишь ведет учет таких добровольцев (например, дает выписки о присоединении к отряду или увольнении из него). Но сами контракты добровольцы заключают напрямую с Главным управлением Генштаба Минобороны России, добавил он.
Представитель Минобороны в суде повторил, что „контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы“. Суд, заслушав эти аргументы, в иске Котяшеву отказал.
Иногда суды, наоборот, становятся на сторону воевавших в БАРСе и их семей. В августе 2023 года суд в Саратове вынес решение по иску жены погибшего бойца отряда БАРС-17 по фамилии Дусенбаев. Его зачислили в состав формирования в июне 2022 года в должности пулеметчика (приказ об этом выпустила в/ч 22179). Меньше чем через три недели после этого он погиб.
Жена Дусенбаева с зимы пыталась добиться страховых выплат, положенных ее детям из-за смерти отца, у компании „СОГАЗ“ — именно она по контракту с Минобороны отвечает за такие компенсации. Сделать это „СОГАЗ“ отказывался — ссылаясь на то, что когда компания заключала контракт с министерством еще в конце 2021 года, пункта о том, что страховые выплаты положены не только военнослужащим, но и добровольцам, там не было.
Суд в итоге встал на сторону семьи и обязал „СОГАЗ“ выплатить компенсации несовершеннолетним детям Дусенбаева.
Ветераны Донбасса и депутаты
Сейчас БАРСов больше тридцати (их официального реестра, конечно, не существует). Служба в таких структурах сильно отличается от подразделения к подразделению. В том числе и потому, что у некоторых БАРСов есть не только поддержка Минобороны, еще и отдельные кураторы — среди высокопоставленных чиновников, региональных властей и бизнеса. Часть БАРСов объединяются под общим руководством и воюют вместе. А еще в структуру БАРСов уже задним числом вписывают группировки, начавшие воевать в Украине еще девять лет назад и подконтрольные военному руководству страны.
Сразу несколько БАРСов объединены под „брендом“ Союза добровольцев Донбасса (СДД). Сейчас в Союз входят батальоны БАРС-23 („Орел“, также упоминается как БАРС-9), БАРС-20 („Гром“) и БАРС-13 („Русский мир“, в прошлом — „Рюрик“), все они активно участвуют во вторжении в Украину.
СДД создали еще в 2015-м, вскоре после начала войны в Донбассе. Новую структуру, которая состояла преимущественно из полевых командиров, воевавших на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, возглавил Александр Бородай — в прошлом один из руководителей ДНР. Теперь, после вторжения Бородай курирует группу, попавшую под европейские и американские санкции, еще и как депутат Госдумы. Ее спонсором считается православный олигарх Константин Малофеев — глава Высшего совета Союза и владелец группы „Царьград“. Численность СДД сам Бородай еще до вторжения в Украину оценивал в 16 тысяч человек.
Судя по постам в группе Союза, бойцы батальонов БАРС, которые входят в СДД, заключают добровольческие контракты с Министерством обороны и основные выплаты получают официально от государства. Летом прошлого года руководство СДД писало, что помогает воюющим в батальонах снаряжением, которое армия не обеспечивает (Союз в том числе активно пользуется помощью волонтеров) и выплачивает им премии — с ними помогает Малофеев.
СДД работает не только с БАРСами, но и участвует в рекрутинге в ЧВК „Редут“: подробнее об этом Би-би-си расскажет в одной из следующих глав этого исследования.
Примечательно, что в БАРС-20 („Гром“), судя по всему — по крайней мере, в прошлом году, активно вербовали сотрудников компании „Транснефть“. На ютубе можно найти видео с заголовками вроде „Погибшие Герои Барс 20.Транснефть. Вечная память“. Би-би-си удалось идентифицировать нескольких бойцов, упомянутых в этих роликах. Как минимум трое мужчин действительно работали в „Транснефти“, в том числе в охране. Даты смерти бойцов в основном относятся к сентябрю прошлого года — в те дни БАРС-20 воевал в Херсонской области, где тогда шло оказавшееся сверхуспешным украинское контрнаступление. Сейчас какой-то заметной активности у этого подразделения нет.
В систему БАРС завели и еще одну военную структуру, еще до 2022 года воевавшую в Донбассе — оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“ (сейчас известно как БАРС „Каскад“), созданное в 2017 году. Этот БАРС, который занимается в основном аэроразведкой, можно назвать элитным. Его лично курирует Андрей Турчак, секретарь генсовета партии „Единая Россия“. К бойцам из „Каскада“ на фронт ездил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
„Каскад“ часто называют „депутатским батальоном“ — им руководит депутат Госдумы Дмитрий Саблин, а в составе воевали сразу несколько думцев из „Единой России“ (некоторые даже получили за это награды). Судя по всему, в последние месяцы „каскадовцы“ воевали на территории Луганской области. В ноябре стало известно, что российские власти вынудили присоединиться к „Каскаду“ батальон, который сформировали из попавших в плен украинских военнослужащих.
Несмотря на элитность и кураторство чиновников, значимой силой этот БАРС не назовешь — как писало издание „Полигон“, Саблин признавался, что в „Каскаде“ всего около 100 бойцов.
Иногда отряды БАРС переходят из одних рук в другие. Например, БАРС-13, которые сейчас воюет в составе СДД, в прошлом упоминался как подразделение под командованием Сергея Фомченкова. Фомченков — в прошлом активист НБП, участник украинской войны со стажем — участие в боях он принимал еще с 2014 года.
С началом полномасштабного вторжения в Украину Минобороны России при посредничестве Бородая доверило Фомченкову сформировать один из БАРСов. Добровольческое подразделение получило номер 13 и название „Русский легион“. Его бойцы в том числе участвовали в боях за Лиман, первоначально оккупированный Россией и вскоре освобожденный Украиной.
По словам Фомченкова, в какой-то момент Легион взял под опеку еще один добровольческий батальон — БАРС-14. Судя по всему, сейчас „Легион“ фактически и состоит из подразделения с этим номером, а вот БАРС-13 отошел Союзу добровольцев Донбасса.
Те же самые номера, по которым „Легион“ предлагает звонить желающим стать „русским добровольцем“, встречаются и в других группах — например, сообществе „Добровольческий полк города Москвы“. Там через объявления приглашают в подразделение „от Москвы“ в том числе людей с иностранным гражданством — из Казахстана и Беларуси. На самом деле речь идет все о том же БАРСе — это аббревиатура, например, значится в телеграм-нике одного из контактов, куда просят обращаться добровольцев.
„Мы — казаки. Участие в СВО было вопросом времени“
Как минимум часть БАРСов связана с Всероссийским казачьим обществом. Например, сразу три таких батальона (под номерами 1, 11 и 16) объединены в казачью бригаду „Кубань“, куда отправляют добровольцев по линии Кубанского казачьего войска. В ее составе есть и штурмовики, и, например, операторы дронов.
„Мы — казаки. По роду, по крови. Участие в СВО было вопросом времени. Внутренне понимали, внутренне готовились“, — рассказывал кубанскому телевидению кубанский казак из отряда БАРС-11 в середине октября.
Пополнение БАРС-18 („Вымпел“) обеспечивает Всевеликое войско Донское. Казаков из Приморья отправляют в БАРС-22 („Тигр“), а из Екатеринбурга — в БАРС-15 („Ермак“), из Оренбурга — в БАРС-6 („Форштадт“).
Но воюют такие подразделения не только в связке с теми, кого поддерживает Всероссийское казачье общество. Например, казачья бригада „Кубань“ с подразделениями БАРС-3 и БАРС-10 входит в состав так называемой Добровольческой ударной бригады. Ее создатель — бывший глава Роскосмоса, ныне сенатор от оккупированного Запорожья Дмитрий Рогозин. В бригаду, помимо БАРСов, входит созданный Рогозиным военно-технический центр „Царские волки“. Он состоит из военных советников, готовящих, например, операторов дронов, которых потом отправляют воевать в Украину. Численность этого объединения неизвестна.
Сейчас бойцы Добровольческой ударной бригады преимущественно воюют в Запорожье. Судя по всему, раньше они активно сотрудничали с 58-й армией: ее бывший командующий, генерал-майор Иван Попов недавно был отстранен после скандала, связанного с его критикой в адрес военного руководства.
Периодически в БАРСы записывают добровольческие отряды, стихийно появившиеся после начала вторжения России в Украину. Прошлой осенью оккупационные власти той части Запорожской области, которую захватила российская армия, объявили о создании батальона имени Павла Судоплатова (объединение назвали в честь генерала НКВД, родившегося в Мелитополе). В конце февраля „губернатор“ Запорожья Евгений Балицкий говорил, что в батальон вступили 600 человек — в основном местные жители, но помимо них еще и якобы наемники-иностранцы из Сербии, Турции и скандинавских стран. Первоначально у подразделения был статус унитарного предприятия.
Судя по телеграм-каналу батальона Судоплатова, воюют они в основном в Запорожье. В июне стали известно, что бойцы из этого объединения подписали контракты с Минобороны (в каком статусе они воевали до этого — неясно) и получили наименование БАРС-32. Технику, купленную батальоном, формально поставили на вооружение все той же 58-й армии.
У некоторых БАРСов нет ни региональной приписки, ни таких покровителей, как Рогозин, Бородай или Всероссийское общество казаков. Например, в БАРС-4, судя по всему, отправляют обычных добровольцев сразу из нескольких регионов, в том числе, Тувы, Башкирии и Курской области.
„От ботинок до шапок — всё Сергей Валерьевич“
Своя собственная армия с февраля 2022 года фактически появилась в Крыму. На аннексированном полуострове еще с 2014 года дислоцировались многочисленные регулярные подразделения российской армии — многие из них участвовали во вторжении в Украину с первых часов. Но за прошедшие полтора года войны эти силы приросли большим количеством бойцов-добровольцев. В основном они сформированы в структуру, которая под официальным прикрытием контрактов с БАРС сконцентрирована вокруг одного человека — руководителя Крыма Сергея Аксенова.
В конце сентября специальный корреспондент телеканала „Россия 24“ Ольга Курлаева, выступая на канале „Крым 24“, рассказывала о добровольческих отрядах, которые формируются из крымчан. Называть их она предложила „аксеновцами“: „Ответственность за обеспечение, за питание, за одежду, за экипировку, за зарплату несет непосредственно губернатор, который набирает эти отряды, курирует их“. В своем телеграм-канале журналистка говорила, что речь идет о 1200 бойцах.
Термин „аксеновцы“ у журналистов „Крыма 24“, по сути штатной пресс-службы губернатора Аксенова, прижился — журналисты все время рассказывали о буднях „крымского разведывательно-штурмового батальона“, не упоминая его официального названия. В феврале все та же Курлаева расхваливала позиции добровольцев: „Такого укрепа я еще не видела: целый многоквартирный дом под землей. Экипировка — „с иголочки“, вооружение — „до зубов““.
В специальном репортаже „России-24“ „Окопная романтика“, снятом Курлаевой, „аксеновцев“ называют „крымским добровольческим батальоном „Ливадия““. Их командиром представлен боец с позывным Мазай. Журналисты „Важных историй“ (издание имеет статус „иностранного агента“) без труда узнали в нем Константина Пикалова — правую руку Пригожина, куратора ЧВК „Вагнер“ в Африке.
В сюжете Мазай подписан титром „командир штурмового развед-подразделения „Конвой““. В нем фигурируют и другие бойцы — например, потомственный казак с позывным „Ящик“ (в честь камер-казака Тимофея Ящика, служившего при Николае II), и журналистка называет их „конвойцами“. Они активно хвалят губернатора Крыма. „От ботинок до шапки — это все Сергей Валерьевич. Ему огромное спасибо. Он понимает, что чтобы выполнять задачи, подразделение должно быть боеспособно“, — говорит в сюжете „Ящик“ (как выяснил центр „Досье“, „ботинками“ и „шапками“ Пикалов и другие „аксеновцы“ обязаны не только губернатору Аксенову, но и, например, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и банку ВТБ).
Телеграм-канал с названием „Конвой“ появился в ноябре прошлого года. Своих читателей (даже без боевого опыта) „Конвой“ пригласил вступить в добровольческий полк или специальную казачью роту в его составе. Название создатели „Конвоя“ позаимствовали у формирования Русской императорской гвардии, которое занималось царской охраной и состояло в основном из казаков. В СМИ это подразделение регулярно называют частной военной компанией Аксенова. Номер, по которому предлагают звонить потенциальным бойцам, в записных книжках других людей записан под именами „Чвк Вагнера“, „Чвк Конвой“, „Чвк Симферополь“, убедилась Би-би-си.
Рекламу „Конвоя“ постоянно публикует „Крым-24“. В телеграме канала само это слово встречается редко, зато в эфир к ним все время ходит тот самый „конвоец“, сослуживец Мазая с позывным „Ящик“ — его обычно представляют как „аксеновца“, „заместителя командира крымского добровольческого подразделения по СМИ и пропаганде“. То есть „аксеновцы“ и „Конвой“ — это одно и то же подразделение. Сейчас оно в основном воюет на Херсонском направлении.
Название „Ливадия“, которым „аксеновцев“ называли в февральском сюжете ВГТРК, употребляется в СМИ реже, но все-таки встречается. Например, 2 июля в программе „Вести недели“ вышел сюжет о „разведывательно-штурмовом отряде „Ливадия“, который входит в бригаду „Конвой““. „Подразделение сформировано в Крыму, но в его строй встали защитники со всей страны“, — говорит автор сюжета, журналист „России-24“.
В соцсетях можно найти упоминания о БАРСе с названием „Ливадия“ — он имеет номер 30. Именно через этот БАРС-30 „аксеновцы-конвойцы“ и заключают контракты с Минобороны — документы, подтверждающие это, можно найти в телеграм-канале самого „Конвоя“. Формально бойцов приписывают к той самой воинской части, которая базируется в поселке Персиановский в Ростовской области.
„Сейчас все нас знают как штурмовой отряд „Ливадия“, хотя мы разрослись до трех отрядов и бригады „Конвой“. Мы увеличиваемся… Название нашего первого отряда „Ливадия“, но вообще мы бригада „Конвой““, — так путанно структуру „аксеновцев“ Мазай-Пикалов описал в интервью в августе 2023 года. Но из этого рассказа можно сделать вывод, что „Ливадия“ и „Конвой“ — это одна и та же структура.
Курлаева утверждает, что придуманный ей термин „аксеновцы“ относится к сразу нескольким крымским добровольческим подразделениям, которым губернатор собирает деньги на всё, „от носков до танков с вертолетами“. Вероятно, это действительно так. Например, еще в прошлом году российские СМИ много писали о казачьем штурмовом батальоне „Таврида“, который связан с Черноморским казачьим войском. Прошлой зимой при батальоне создали именную роту „Севастополь“, ее госканал „Крым-24“ тоже записал в „аксеновцы“. Не исключено, что „Севастополь“ — это та самая казачья рота, куда приглашал вступать добровольцев „Конвой“.
Командир „Тавриды“ и по совместительству атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин сейчас занимает должность советника Аксенова, а до аннексии Крыма входил в его партию „Русское единство“. В августе он подписал указ о том, что „Таврида“ официально войдет состав Росгвардии.
В интервью, вышедшем в августе 2022 года, Мазай-Пикалов рассказал, что „Конвой“ подчиняется приказам Министерства обороны, но с другими батальонами почти не взаимодействует. Его рассказ хорошо иллюстрирует, как военные управляют растущим числом добровольческих подразделений: „Каждое подразделение подчиняется министерству обороны. Не знаю, кому какие приказы отдают. Знаю, что нам приказывают. А что слева-справа от нас… Есть добровольцы, батальоны, бригады, но чем они занимаются, я точно не знаю. Мы занимаемся решением своих задач“.
Как „Редут“ стал главной российской ЧВК
Аббревиатура „ЧВК“, частная военная компания, известна в России в первую очередь благодаря Евгению Пригожину и его группе „Вагнер“. На самом деле есть и другие военные формирования, за которыми (по крайней мере, в СМИ) закрепился такой статус. Легализация ЧВК властями неоднократно обсуждалась, но пока с формальной точки зрения создание частных военных компаний прямо запрещено российским законодательством.
„Вагнер“ долгие годы была самой известной и могущественной частной военной компанией в стране. Ее наемники под руководством создателя группировки Евгения Пригожина воевали в Украине еще с 2014 года, а потом участвовали в боевых действиях в Сирии, конфликтах в Африке и, по некоторым данным, даже в Латинской Америке. Наемники „Вагнера“ участвовали в российском вторжении с первых его дней. Именно Пригожин (при участии Владимира Путина, подписывающего указы о помиловании) первым начал вербовать на войну российских заключенных. С его фигурой связаны и единственные формальные успехи российской армии на фронте за последний год — взятие городов Соледар и Бахмут.
Но с начала 2023 года „Вагнер“ и Пригожин открыто конфликтовали с Министерством обороны и в этой войне проиграли — летом российские власти обязали все формирования, воюющие в Украине, подписать контракты с армией. Наемников „Вагнера“ вывели с фронта. Вскоре после этого они устроили „марш справедливости“ на Москву и захватили административные здания в Ростове. Несмотря на то, что бунт удалось остановить, Пригожин почти исчез из публичного поля, а затем погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.
В сентябре 2023 года CNN и провоенные телеграм-каналы сообщили, что бойцы „Вагнера“ начали возвращаться под Бахмут — этот город наемники взяли в мае 2023 года после месяцев боев. Каков размер этих подразделений — неизвестно.
По словам Пригожина, он завербовал в „Вагнер“ 50 тысяч заключенных, а непосредственно в боях за Артемовск участвовало 35 тыс. его сотрудников, включая вольнонаемных. Более 20 тысяч из них погибли. По оценке экспертов, в этой войне на каждого погибшего с российской стороны может приходиться по два тяжелораненых бойца — то есть суммарные безвозвратные потери ЧВК в Бахмуте могут превышать 60 тысяч человек.
В итоге — с учетом всех выбывших из строя за 12 месяцев войны — численность „Вагнера“ после взятия Бахмута вряд ли могла превышать 8 000 человек.
Очевидно, что быть главной ударной силой российского вторжения „Вагнер“ перестал. Эту роль российское руководство передало куда более таинственной и закрытой частной военной компании — „Редуту“.
Впервые о частной военной компании с названием „Редут“ (в том числе известна как „Щит“) стало известно в связи с войной в Сирии. В отличие от „Вагнера“, там она занималась в основном не участием в боевых действиях, а охраной объектов корпорации „Стройтрансгаз“ Геннадия Тимченко — предпринимателя, близкого к Владимиру Путину. Бывший „министр обороны“ самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков называл его владельцем „Редута“.
Сразу после начала вторжения в Украину СМИ стали писать о том, что наемники группы „Редут“ принимают участие в боях в составе российской группировки. Связаны ли они с тем формированием, которое когда-то охраняло нефтяные объекты в Сирии, сказать сложно. Но ясно, что теперь наемники ЧВК с таким названием играют куда большую роль на поле боя.
Издание Insider (имеет статус „иностранного агента“) в мае этого года писало, что инициатором создания „Редута“ в его нынешнем виде и его куратором стал Владимир Алексеев, первый замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ. Это управление, которое занимается военной разведкой, больше известно под своим старым названием — ГРУ.
В октябре 2023 года расследование о том, кто управляет „Редутом“, выпустили журналисты расследовательских проектов „Система“ и „Схемы“. В нем Алексеев тоже назван „главным куратором“ системы „Редут“. Расследователи также выяснили, что „Редут“ связан с созданным в феврале 2023 года „Российским добровольческим корпусом“. О его создании заявили на съезде „Союза добровольцев Донбасса“, который этой зимой прошел в оккупированном Мариуполе — в работе съезда в том числе участвовал Алексеев и другие высокопоставленные военные.
В распоряжении журналистов „Системы“ и „Схем“ оказались документы и свидетельства, которые указывают, что и „Редут“, и „Российский добровольческий корпус“ были созданы по инициативе Минобороны и полностью им контролируются.
Численность „Редута“ неизвестна. Бойцы этой ЧВК активно участвовали во вторжении с самого его начала, а за последние месяцы состав „Редута“ вырос еще больше — в эту структуру завели многие подразделения, воюющие в Украине. В соцсетях можно найти многочисленные объявления о наборе наемников в „Редут“, а еще — фото- и видеодоказательства их присутствия на фронте. По некоторым свидетельствам, в „Редут“ вербуют не только россиян, но и, например, граждан из стран СНГ.
Кто конкретно управляет „Редутом“, неясно. Корреспондент ВГТРК Александр Сладков называл его руководителем Андрея Трошева („Седой“), в прошлом начальника штаба „Вагнера“. О том, что „Седой“ действительно перешел в „Редут“, еще до смерти Пригожина писал телеграм-канал „Разгрузка Вагнера“ — с упоминанием, что большого влияния в „Вагнере“ у него не было. У Трошева есть звезда Героя России, он полковник в отставке. За свою карьеру успел отвоевать в Афганистане, Чечне и Сирии.
Известен Трошев и по загадочному эпизоду, который подробно описывала „Фонтанка“. По информации журналистов, летом 2017 года скорая помощь Петербурга подобрала неизвестного у дома № 13 по Вербной улице. Мужчину доставили в приемное отделение больницы, представиться он был не в силах.
Медики обнаружили при нем документы на имя Андрея Трошева, 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными. Кроме того, у него были при себе карты Сирии, расчетные листы по оружию и электронный билет на самолет в Краснодар.
В конце сентября пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у Трошева есть официальная должность в Министерстве обороны — какая, Песков не уточнил). Сам Трошев (в гражданской одежде) в конце сентября лично встретился с Владимиром Путиным, который поручил ему формировать „добровольческие подразделения“ для войны в Украине.
Как рассказывала Би-би-си, часть вагнеровцев после неудачного бунта и смерти Пригожина действительно решила присоединиться к „Редуту“. Но состав этой ЧВК на самом деле куда более разнообразен. За последние месяцы „Редут“ фактически превратился в один из главных рекрутинговых проектов Министерства обороны.
„Сейчас пока мы партизаны“
Официальных контрактов с армией или Росгвардией — как у добровольцев из БАРСов и региональных батальонов — у подразделений „Редута“ нет. Новобранцам предлагают заключать гражданский контракт сроком от шести месяцев — по сути подписать обычный договор о работе с неким юридическим лицом.
С точки зрения закона, такие люди не являются ни военнослужащими, ни добровольцами — присутствие наемников „Редута“ на фронте никак не регулируется. Это значит, что им не положены и те многочисленные льготы, которыми власти заманивают россиян на войну.
По истечении шести месяцев бойцы „Редута“ могут либо подписать новый контракт, либо уволиться и вернуться домой — как и в случае с теми, кто воюет в БАРСах.
Добровольцам, поступающим в „Редут“, обещают зарплату от 220 тысяч рублей в месяц „при выполнении задач“ (тем, кто на фронт еще не попал, платят 110 тысяч рублей). Платят чаще всего наличными, но можно договориться и о переводе на карту — во многих подразделениях „Редута“ новобранцев просят открывать счет в ВТБ.
ЧВК набирает новобранцев без ВИЧ, туберкулеза и гепатита. Им обещают обучение в течение двух-трех недель на полигонах в России или на аннексированных территориях и снабжение. Чтобы оказаться там, достаточно просто откликнуться на объявление и потом приехать на точку сбора с необходимыми справками и документами. Некоторые вербовщики „Редута“, с которыми Би-би-си общалась под видом потенциальных новобранцев, предлагали выезжать к местам подготовки едва ли не на следующий день после разговора. С учетом того, что обучение длится всего пару недель, это значит, что оказаться на фронте наемник может меньше чем через месяц после первого контакта с ЧВК.
За легкое ранение в „Редуте“ выплачивают 1 млн рублей, за среднее — 2 млн рублей, за тяжелое — 3 млн рублей. В случае гибели бойца (которых в „Редуте“ называют „специалистами“) его семья получит 5 млн рублей.
Как убедилась Би-би-си, десятки формирований, называющих себя добровольческими и вербующих россиян на войну, на самом деле связаны с „Редутом“ (это подтверждает и расследование „Системы“ и „Схем“). Состав ЧВК все время растет — поэтому список, который приводит Би-би-си, исчерпывающим считать нельзя. Если в систему БАРС власти в основном заводят подразделения с известными кураторами, то „Редуту“ Минобороны отдает более „маргинальные“ структуры.
Чаще всего в объявлениях с приглашением поехать на фронт вербовщики не афишируют, что их приглашают воевать именно в „Редуте“. Но тем, кто откликается на эти объявления, быстро дают понять, что фактически им предлагают стать не официальными военнослужащими, а гражданскими людьми, воюющими вне правовых рамок.
В этом материале Би-би-си чаще всего называет добровольческие нерегулярные формирования так, как называют себя они сами — „отрядами“, „батальонами“ и даже „корпусами“. Что это значит на практике?
Ответить на этот вопрос сложно. Ни в официальных, ни в неофициальных источниках найти информацию о реальной численности этих подразделений практически невозможно.
Численность воинских формирований в российской армии (как и в любой другой) строго не регламентирована — всё зависит от рода войск, назначения определённого подразделения и многих других факторов. Неизменен принцип формирования подразделений — каждое входит в состав более крупного.
Наименьшее подразделение в сухопутных войсках — это отделение, в танковых войсках — экипаж, в артиллерии — расчёт. Несколько отделений (экипажей, расчётов) образуют взвод, несколько взводов — роту, несколько рот — батальон, несколько батальонов — полк или бригаду и так далее, вплоть до округа (в военное время — фронта).
Есть диапазоны, в которые численность подразделений (в идеале) должна укладываться.
В случае с сухопутными войсками она примерно такова.
Весной в телеграм-канале „Редута“ (сейчас он недоступен) всем желающим вступить в подразделение предлагали обращаться к некому „Владимиру Владимировичу“. С тех пор „Редут“ явно разросся. Сейчас по номеру „Владимира Владимировича“ ведется набор уже не во всю ЧВК, а в 1-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду „Волки“ (численность этого подразделения неизвестна). Корреспонденту Би-би-си, обратившемуся по указанному номеру, „Владимир Владимирович“ подтвердил, что ОДШБР „Волки“ действительно входит в „Редут“.
Журналисты „Схем“ и „Системы“ в своем расследовании рассказывали, что „Волки“ активно действовали на фронте еще в прошлом году. Несколько наемников „Волков“ попали в плен при отступлении российской армии из Харьковской области — впоследствии в Украине каждого приговорили к 11 годам тюрьмы, в том числе за пытки местных жителей. Двое осужденных наемников в разговоре с „Схемами“ признали, что фактически отрядом управляло ГРУ. На это указывают и документы, с которыми ознакомились журналисты.
Еще один отряд в составе „Редута“ — „Тигр“. Сколько людей в этом формировании, неизвестно, но на его сайте написано, что „Тигр“ базируется в Тамбове. Из телеграм-канала „РДО ТИГР РЕДУТ“ можно узнать, что его сформировали в январе 2022 года — то есть еще до начала вторжения в Украину. В апреле сюжет о „Тигре“ снял канал РЕН-ТВ. „Этот расчет состоит из опытных бойцов, кроме отработки плановых целей, они действуют и как пожарная команда, когда какому-то из подразделений нужна помощь впереди, если кого-то прижали, подавляют огонь противника“, — рассказывал корреспондент канала, побывавший в бою с „Тигром“. Сами его участники тоже позиционируют себя как штурмовой отряд, который перебрасывают на разные участки фронта.
Вербовщик „Тигра“ в разговоре с корреспондентом Би-би-си подтвердил, что отряд входит в частную военную компанию. „ЧВК „Редут“, штурмовой отряд, работаем на Бахмуте“, — так он описал „Тигр“.
На вопрос о том, что такое „Редут“, вербовщик ответил так: „Это частная военная компания, заключившая военный контракт с Министерством обороны. Эта организация способствует выполнению задач в зоне специальной военной операции. Контракт будет с „Редутом“, непосредственно с организацией подпишете“.
Вербовочные пункты „Тигра“ находятся в Тамбове и Луганске. После трех недель подготовки новобранцев отправляют на фронт. В Тамбове их готовят на армейском полигоне Тригуляй, рассказал Би-би-си другой вербовщик с позывным „Мухомор“. Этот полигон находится в ведении ГРУ — там, например, проводит стрельбы 16-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Би-би-си уже цитировала свидетельства бойцов „Редута“, говоривших, что перед отправкой на фронт их готовили именно там.
На вопрос о том, распространяются ли на бойцов „Редута“ льготы, которые государство обещает участникам войны в Украине, „Мухомор“ ответил: „За льготами в армию надо… У нас делают военники, конечно, но это так. Скоро все под Министерством обороны будут — вот тогда уже будут ветеранский статус сделать и льготы. А сейчас пока мы [как] партизаны“.
Еще один отряд „Редута“, который нашла Би-би-си, называется „Рысь“. Условия службы там такие же, как и в других подразделениях ЧВК — гражданский контракт сроком на шесть месяцев с возможностью расторжения.
„Работать без государства, конечно, никто не даст. Поэтому с министерством работаем, но командир будет наш, свой“, — сказал сотрудник „Редута“, вербующий в „Рысь“. По его словам, руководители подразделений сейчас не имеют армейских должностей, но среди них есть как бывшие кадровые военные, так и выходцы из других ЧВК — например, „Вагнера“. Тем, кто вступает в „Редут“, дают не звания, а должности (такая же система действовала и у „Вагнера“).
На вопрос о том, кто руководит „Редутом“, собеседник со смехом ответил: „Ну, давай не будем, а…“. А потом добавил, что этого человека „мало кто знает“.
Как уже рассказывала Би-би-си, „Редут“ от имени Министерства обороны управляет и структурами „Газпрома“. Например, весной Би-би-си писала о ЧВК, которые были созданы из охранников, работающих в госкомпании. Как минимум один из этих отрядов, „Поток“, управлялся именно ЧВК „Редут“, рассказывали его наемники.
„Это как „Вагнер“, но поменьше“
Еще одно подразделение „Редута“, которое в последнее время активно рекламируется в группах, посвященных войне в Украине — добровольческий батальон BORZ. Им, как удалось выяснить Би-би-си, руководит уроженец Волновахи Дмитрий Зипир — украинские СМИ называли его сотрудником „министерства государственной безопасности“ самопровозглашенной ДНР. Жена Дмитрия, Татьяна, работает в Донецке с партией „Новые люди“.
Из сообщений о вакансиях в BORZ не следует, что батальоном управляет „Редут“. Но вербовщик батальона открыто сказал об этом корреспонденту Би-би-си, позвонившему по объявлению о наборе: „Работаем на базе ЧВК „Редут“. Расширяемся, получаем артиллерию, танки. Работаем на Бахмутовском направлении. Базируемся в Донецке“.
На вопрос о том, что такое „Редут“, собеседник ответил так: „Это как „Вагнер“, но поменьше“. Командиры у нас не армейские, но выполняем заказы Министерства обороны“. Вербовщик с позывным „Седой“ при этом подчеркнул, что по условиям ЧВК в „десятки раз лучше армии“, потому что волонтеров отпускают домой по истечении шестимесячного контракта. В отличие от других сотрудников „Редута“, „Седой“ сказал, что на его бойцов распространяются все те льготы, которые власти обещают участниками войны в Украине.
В октябре „Важные истории“ (издание признано российскими властями „иноагентом“ и нежелательной организацией) обратили внимание, что в BORZ начали набирать и женщин.
Как выяснила Би-би-си, „Редут“ активно сотрудничает с „Союзом Добровольцев Донбасса“ (СДД), в структуре которого нашлись не только „официальные“ добровольцы из БАРСов.
Когда корреспондент Би-би-си под видом желающего ехать на фронт позвонил в СДД, сначала один из сотрудников Союза предложил действовать вполне официально — заключить официальный добровольческий контракт с Министерством обороны и в удобное время явиться в Ростов-на-Дону в гостиницу „Тимоша“ со справками о состоянии здоровья.
„Алкоголикам и наркоманам лучше остаться дома“, — уточнил собеседник. А еще дал номер бойца с позывным „Немец“, который организует сбор на месте, в Ростове.
Тот, разговаривая с корреспондентом Би-би-си, был удивлен информации о контрактах с армией. „Кто вам сказал, что контракты с Министерством обороны? Это неправда. Контракт подписывается не с Минобороны, это гражданский контракт, подписывается с ООО „Редут“. Один в один как „Вагнер“, — сказал Немец. — Мы так или иначе связаны с Минобороны, но контракт не с ними“.
На вопрос о том, получат ли такие волонтеры статус ветерана, Немец ответил: „Обещают дать“. Название подразделения он не уточнил.
Не исключено, что речь идет о Георгиевской бригаде Союза добровольцев Донбасса — в своих соцсетях СДД часто упоминает это подразделение, названное в честь святого Георгия Победоносца. Георгиевская бригада состоит из нескольких подразделений — отрядов „Вихрь“ и „Бастион“, батальона „Херсон“ и других.
Информации о том, как попасть в бригаду, в группе нет. Зато ее предоставил еще один вербовщик „Редута“ — его телефон Би-би-си нашла в одной из групп с вакансиями охранников и военных для отправки в Украину.
Мужчина с позывным „Мажор“, ответивший на звонок, сообщил, что занимается набором добровольцев именно в Георгиевскую бригаду. Для этого волонтерам надо приехать в Белгород „сразу с вещами“. Новобранцам обещают зарплату в 230 тысяч рублей. Контракт будет заключаться непосредственно с „Редутом“, который вербовщик назвал „большой организацией“. „С армией у вас был бы контракт до конца СВО, а тут 6 месяцев“ — так собеседник Би-би-си сформулировал преимущество вакансии. На вопрос о том, связан ли „Редут“ с подразделениями СДД, вербовщик ответил: „Да, там то же самое“.
Еще одно воюющее подразделение в Украине, которое, судя по всему, управляется „Редутом“, — это интернациональная бригада „Пятнашка“. „Пятнашка“, изначально состоявшая из добровольцев из Абхазии, сформировалась еще во время войны в Донбассе в 2014 году. Власти Украины обвиняли руководство бригады в военных преступлениях, в том числе пытках военных.
Бригада участвует в боевых действиях и теперь. Потенциальным новобранцам „Пятнашка“ предлагает все те же условия, что и другие подразделения „Редута“ — зарплату в 220 тысяч рублей в месяц и контракт на шесть месяцев (хотя прямо о том, что служить добровольцы будут в ЧВК, не говорится). Отдельно оговаривается, что мобилизованные не могут перейти в „Пятнашку“, а „перевод контрактников из Министерства обороны“ может состояться только „по решению руководства“.
На связь „Редута“ с „Пятнашкой“ указывает постановление, которое Каменский районный суд Свердловской области вынес в сентябре этого года. В суде рассматривалось ходатайство жителя Каменска-Уральского, который просил отменить ему условный срок и снять с него судимость по делу о наркотиках. На заседание мужчина не пришел, в решении суда это объясняется тем, что он вступил в ряды ЧВК „Редут“ — Интернациональной бригады „Пятнашка“ на службу по контракту. Судимость с мужчины в итоге сняли.
„Люди приходят после драк на стадионах“
Воюют в составе „Редута“ и россияне крайне правых взглядов. Например, завербованные в батальон „Эспаньола“, организованный российскими футбольными хулиганами. Существование такого батальона не скрывают ни СМИ, ни российское спортивное сообщество.
Например, одного из руководителей „Эспаньолы“, бойца смешанных единоборств Михаила Турканова с позывным „Питбуль“ открыто интервьюируют российские государственные информагентства.
„То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба“, — так Турканов в разговоре с „РИА Новости“ характеризовал бойцов подразделения.
А вот как о бойцах „Эспаньолы“ в прошлом году рассказывал журналист ВГТРК Александр Сладков: „У некоторых более сотни выездов на оговоренные заранее и спонтанные массовые кулачные побоища, и… Оказывается, это люди вполне контактные и в быту совершенно не кровожадные“.
В начале августа о присоединении к „Эспаньоле“ открыто заявил бывший футболист сборной России Андрей Соломатин. А в сентябре хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем с элементами шеврона этого батальона. Символическое вбрасывание шайбы сделал руководитель „Эспаньолы“ 42-летний Станислав Орлов — участник фанатской фирмы Red-Blue Warriors. Еще в 2014 году Орлов уехал воевать в Донбасс против украинской армии, а потом вступил в уже упоминавшийся в этом материале „Союз добровольцев Донбасса“, который поставляет бойцов и в добровольческие отряды БАРС, и в „Редут“.
Часть бойцов „Эспаньолы“ придерживаются откровенно неонацистских взглядов. Например, Михаил „Питбуль“ Турканов в 2019 году был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировок. Журналист Андрей Захаров, ссылаясь на данные МВД, подробно описывал эти татуировки: „На правом плече татуировка в виде свастики, на левом плече знак белого братства, кельтский крест, на правом предплечье A.C.A.B, две восьмерки, на правом запястье цифра 14 в солнце“. В феврале прошлого года „Питбуль“ стал кавалером ордена Мужества — за участие в войне, которую российские власти формально оправдывают необходимостью „денацификации“ Украины.
А в октябре второй орден Мужества — за участие в боях под Бахмутом — „Питбуль“ получил уже лично из рук генерала Владимира Алексеева, куратора „Редута“ из ГРУ.
Неонацистские татуировки есть и еще у одного члена „Эспаньолы“ — 36-летнего Вячеслава Субботина. В разговоре с изданием „Черта“ он открыто заявил, что является „русским националистом и не стесняется этого“: „Национализм складывается из любви к своей нации, стране, это прекрасное чувство“.
В фильме провластного издания Readovka, который вышел в феврале этого года, упоминается, что в „Эспаньоле“ служат 150 человек. С тех пор его руководство несколько раз объявляло о расширении. Формальное название подразделения — фанатский добровольческий отдельный отряд специального назначения, но в группе „Эспаньола“ во „ВКонтакте“ можно найти сообщения, в которых его участники называют себя ЧВК.
Изначально „Эспаньола“ работала на базе батальона „Восток“ Александра Ходаковского, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону властей самопровозглашенной ДНР. Но в марте этого года „Эспаньола“ объявила, что уходит „в автономное плавание“.
Но, как убедилась Би-би-си и рассказывало „Настоящее время“ (в российском реестре „иноагентов“), это плавание оказалось не совсем автономным — на самом деле „Эспаньолой“ управляет „Редут“. Это следует, в том числе, из общения корреспондента Би-би-си с вербовщиком „Эспаньолы“.
„Мы обладаем статусом ЧВК, каждый новобранец будет подписывать контракт с „Редутом“. Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется“, — сообщил он. На уточняющий вопрос о том, входит ли подразделение в „Редут“, вербовщик ответил: „Да, правовая и финансовая основы — „Редут““.
Новобранцам „Эспаньолы“, как и в остальных подразделениях „Редута“, обещают контракт на шесть месяцев. Из них около двух месяцев уходит на обучение и слаживание на полигоне в Тамбовской области. В этот период бойцам платят 110-120 тысяч рублей, затем, в зоне боевых действий, — 210-240 тысяч рублей. Второй контракт возможно заключить уже на три месяца.
Сейчас бойцы отряда воюют в районе Бахмута и Авдеевки в Донецкой области.
„С инструментом работать можешь — значит, подойдешь“
Би-би-си выяснила, что через „Редут“ по крайней мере частично трудоустраивают и тех, кто воюет в казачьих бригадах, объединенных в так называемый Добровольческий штурмовой корпус. ДШК сформировали летом 2023-го из трех добровольческих казачьих бригад — „Дон“, „Днепр“ и „Терек“. Они в неясном статусе присутствовали в Украине еще с начала российского вторжения. Сколько человек воевали в их составе, неизвестно, но в мае 2023 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что всего войне задействовано более 19 тысяч казаков.
С момента создания ДШК успел разрастись — в его составе появилась еще одна бригада, „Сибирь“. В СМИ от имени ДШК обычно выступает атаман Николай Дьяконов, заместитель командира корпуса, руководитель „Союза казаков — воинов России и зарубежья“ и член правления Союза добровольцев Донбасса.
В телеграм-канале ДШК прямо не указано, что воюющих в нем бойцов трудоустраивают через „Редут“. Но это можно выяснить благодаря страницам вербовщиков в ЧВК. Один из них, уже упоминавшийся „Мажор“, называет подразделением „Редута“ отряд „Енисей“ (входит в бригаду „Сибирь“). „Енисей“ и другие структуры ДШК регулярно упоминаются и в группе с вакансиями „Редута“.
Есть и другие признаки того, что ДШК связан с „Редутом“. В телеграм-канале корпуса (сейчас недоступен) Би-би-си нашла объявление о наборе в батальон связи специального назначения „Орион“ бригады „Днепр“.
Нашлась в группе и ссылка на чат, где командиры „Ориона“, базирующегося под оккупированным Мелитополем, консультируют желающих вступить в батальон. В нем администратор с ником „Борода“ несколько раз открыто писал о том, что подразделение входит в „Редут“. В личных сообщениях представители „Ориона“ подтвердили, что и этот батальон, и вообще весь ДШК в целом управляется „Редутом“.
Общение в чате „Ориона“ хорошо демонстрирует, насколько низкие критерии рекрутеры „Редута“ предъявляют к „специалистам“. Би-би-си обнаружила в группе сообщения 39-летнего одноглазого охранника со специальностью „монтажер отопления“, который изъявил желание присоединиться к батальону. „С инструментом работать можешь и руки откуда надо значит. Значит подойдешь“, — ответили ему.
Один из вербовщиков „Редута“ в личном разговоре с Би-би-си так прокомментировал слова о том, что у потенциального новобранца нет никакого боевого опыта: „Ничего. Инструктора научат“.
В этом же чате Би-би-си обнаружила образец типового контракта, который добровольцы заключают с „Редутом“. В личном общении вербовщики на такую просьбу говорили, что пересылать документ незнакомцам строго запрещено. Но в группе „Ориона“ этот запрет по какой-то причине нарушили.
Подтвердить подлинность документа невозможно, но из него следует, что соглашение боец будет заключать с неким ОО „Редут“ (РЦПС) в лице его „начальника Широкова Игоря Ивановича“. Согласно документу, „специалист“ обязуется выполнять „служебные задания“ в составе подразделений, „в том числе работающих за пределами Российской Федерации“. Эти задания могут быть „связаны с риском для жизни специалиста“, и выполнять их придется на территориях, „отнесенных к зонам вооруженного конфликта“.
Существует ли в реальности „Широков Игорь Иванович“ и о какой именно компании идет речь, установить невозможно — в России зарегистрированы десятки компаний, у которых в названии есть слово „Редут“.
Не исключено, что власти могут использовать казачий ДШК как платформу для объединения еще большего числа нерегулярных воинских формирований. В октябре бывший президент Южной Осетии Анатолий Билалов сообщил, что добровольческие подразделения, воюющие в Украине, объединяются в Добровольческий корпус „Экспедиционный“ под единым командованием. В материале ТАСС, который посвящен этой теме, сам Билалов назван замкомандира этого корпуса.
Из слов Билалова сложно понять, идет ли речь о том же самом Добровольческом штурмовом корпусе, в который записали несколько казачьих бригад. Но Билалов перечислил их, а также другие отряды, связанные с „Редутом“, как часть „экспедиционного“ корпуса под командованием Минобороны. По его словам, войдут туда и батальоны БАРС.
Билалов настаивает, что все бойцы нового „экспедиционного корпуса“ уже подписали контракты с Минобороны — хотя общение Би-би-си с вербовщиками отрядов показывает, что это не так.
Во „ВКонтакте“ Би-би-си нашла объявление о наборе в еще одно подразделение, куда вербуют через „Редут“, — „Зубр“ (по некоторым признакам, еще одно подразделение Союза добровольцев Донбасса). В нем говорилось, что отряд подчинен „Экспедиционному корпусу Минобороны РФ“. Вербовщик „Зубра“ подтвердил это и в личном разговоре.
„Добровольческий экспедиционный корпус состоит из многих подразделений и соединений. Есть линейные подразделения Министерства обороны, есть БАРСы и есть „Редут“, к которому мы относимся“, — сказал Би-би-си вербовщик „Зубра“.
Формулировка „Добровольческий корпус Министерства обороны“ есть в официальном названии отряда „Невский“ — еще одном подразделении „Редута“. В его группе в соцсети упоминается праздник, который для бойцов организовал „заместитель командующего добровольческого штурмового экспедиционного корпуса“.
Наконец, в телеграме Би-би-си обнаружила группу „Добровольческий корпус“ (в описании к ней есть и слово „экспедиционный“). Если несколько месяцев назад там публиковались новости исключительно о бригаде „Ветераны“, то теперь регулярно выходят посты и о других подразделениях — преимущественно об отрядах „Редута“.
Регулярно упоминается там и отряд БАРС-35 „Скиф“ — часть бригады „Терек“, которая входит в казачий Добровольческий штурмовой корпус. На сайте подразделения указано, что вступить туда можно и по системе БАРС (то есть официально через Минобороны), и через „Редут“.
„БАРС — это контракт с Минобороны, а „Редут“ — не совсем так. [В последнем] немножко больше платят, тысяч на 10-15, но зато по соцпакету набегаешься, — сказал Би-би-си вербовщик отряда „Скиф“. — Первый раз идете? Я бы советовал БАРС. Продолжить и по „Редуту“ можете, имея на руках ветеранские, социалку, всю хрень“. Иначе, как отметил вербовщик, родственникам будет „много мытарств доказывать, что ты не верблюд“.
По его словам, и ДШК, и „Добровольческий экспедиционный корпус“ — разные названия одного и того же, Добровольческого штурмового казачьего корпуса. „Эти названия мало что значат на самом деле. Те же задачи, то же обеспечение — ну, называют так, нравится людям. У нас сейчас „Скиф“ переформировывается в бригаду, будет экспедиционная разведывательная бригада“.
Правда, в других многочисленных группах, связанных с БАРСами и „Редутом“, Добровольческий экспедиционный корпус не упоминается вовсе. Вероятнее всего, это говорит о том, что если власти и задумались о том, чтобы объединить всех наемников и волонтеров в одну добровольческую структуру, то она находится в процессе создания.
„Увезли из колонии, ночью в ангаре дали подписать новый контракт“
В составе „Редута“ есть подразделение, куда распределяют россиян, уехавших на войну из исправительных колоний. Еще в начале года их преимущественно набирали в „Вагнер“, но с весны 2023 года эта функция отошла к Минобороны.
Би-би-си известны имена 286 погибших заключенных, завербованных Минобороны России. Реальное число потерь в этой категории гораздо выше, но публикации об осужденных в публичном пространстве появляются реже, чем сообщения о смерти „вольных“ военных. Родственники заключенных также часто пишут, что тела их погибших родных подолгу не забирают с передовой.
Судя по тому, что пишут в чатах, где общаются родственники бывших заключенных, процесс вербовки выглядит так: заключенные подписывают контракт прямо на территории колонии (обычно на шесть месяцев), и потом бойцов формально приписывают к той или иной воинской части — у разных новобранцев они отличаются. Например, в этом списке есть та самая часть с номером 22179, которая базируется в поселке Персиановский в Ростовской области — через нее управляют россиянами, которые уехали воевать в БАРСы. Помимо нее, по сообщениям родственников, заключенных „оформляют“ через часть № 52892, которая находится у Донецка, бывшую луганскую часть № 08807 (сейчас у нее номер 40321), № 63354 в Буйнакске (Дагестан), № 65384 в Борзом (Чечня), № 61899 в Мосрентгене и многие другие.
При этом сроки подготовки перед отправкой на фронт сократились по сравнению с зимой.
После этого заключенных увозят в Ростовскую область и распределяют по подразделениям, где им предстоит служить. Би-би-си нашла многочисленные сообщения родственников, из которых следуют, что многие из них попадают в подразделения „Редута“ — в том числе ОДШБР „Волки“, отряд „Рысь“ и другие. Есть в этой ЧВК и особое подразделение для „специального контингента“ — „Север Z“.
Сведений о работе „Север Z“ очень мало — почерпнуть их можно в основном из групп, где общаются родственники бывших заключенных. Связаться с руководством отряда, судя по их сообщениях, почти невозможно — из-за этого многие семьи ничего не знают о судьбе завербованных близких. В телеграм-канале „Не жди меня из Украины“, где размещают объявления о пропавших бойцах, Би-би-си нашла историю 35-летнего Михаила Таршилова, попавшего в это подразделение.
Таршилов, отец двух детей, несколько раз судимый за грабеж, отбывал срок в ИК-5 в Белгороде, когда в середине мая 2023 года решил отправиться за войну. По данным родственников, Таршилов подписал контракт с Минобороны и даже получил личный жетон. После этого его увезли из колонии в Ростов. „А там ночью в ангаре дали подписать новый контракт — ЧВК Редут „подразделение Север Z"“, — писала в группе его жена. Таршилов прошел подготовку на полигоне в Луганской области, а в августе семье позвонил его сослуживец и сообщил, что мужчина погиб. С тех пор его семья пыталась узнать хоть что-то о его судьбе, но на звонки и сообщения предполагаемый командир отряда не ответил.
Один из вербовщиков „Редута“, с которым для подготовки материала общалась Би-би-си, подтвердил, что эта ЧВК действительно принимает россиян из ИК. Но для этого, по его словам, необходимо, чтобы сразу несколько десятков заключенных изъявили желание пойти на фронт — только после этого руководство колонии начинает общаться с военными и „Редутом“.
Из сообщений родственников заключенных следует, что многие из них не подозревают, что их близкие оказываются не в официальных структурах Минобороны, а в частной военной компании — многие выясняют это только спустя месяцы поисков. „Наших ребят Минобороны просто продала этой частной военной компании“, — так происходящее описала родственница одного из бойцов, воюющих в „Север-Z“.
Факт существования отрядов „Север-Z“ подтверждает октябрьская публикация „РИА Новости“. В ней говорится, что „новобранцы подразделения „Север-Z“, которое состоит из бывших заключенных“, обучаются под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.
Впрочем, „Редут“ — не единственная структура, куда попадают заключенные. Некоторые, судя по сообщениям в группах, оказываются в формировании „Ветераны“. К нему тоже часто добавляют приставку „ЧВК“. Это подразделение создали в феврале 2022 года, сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Сначала у него был статус отдельного мотострелкового батальона, но в декабре 2022 года „Ветераны“ стали 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригадой (сейчас ее составе уже несколько батальонов).
В официальной группе бригады можно найти посты, из которых следует, что „Ветераны“ напрямую управляются Вооруженными силами РФ. Бойцы „Ветеранов“ воюют с шевронами с лицом президента Владимира Путина. Судя по всему, как минимум в прошлом „Ветераны“ работали в связке или под руководством „Редута“. Как обнаружила Би-би-си, некоторые из вербовщиков „Редута“ в прошлом занимались набором бойцов в „Ветеранов“.
Когда корреспондент Би-би-си обратился по одному из телефонов, по которым предлагают звонить волонтерам, под видом добровольца, представитель „Ветеранов“ пригласил его приехать для подготовки в Таганрог. Он уточнил, что с 1 июля вступающие в бригаду подписывают официальные контракты с Министерством обороны, а само подразделение формально приписано к одной из воинских частей.
Некоторые заключенные, подписав контракты, оказываются в батальоне „Сомали“. „Сомали“ — это штурмовое подразделение бывшей „народной милиции“ самопровозглашенной ДНР (после аннексии она превратилась в 1-й Донецкий армейский корпус ВС РФ). Других, как уже рассказывала Би-би-си, распределяют в спецроты с названием „Шторм Z“. В группе родственников бойцов „Шторма“ можно найти документ с положением об отрядах „Шторм“. Подлинность этого положения верифицировать невозможно, но из него следует, что формально подразделения приписаны к 8-й общевойсковой армии (относится к Южному военному округу).
Согласно документу, роты „Шторм“ нужны для усиления „штурмовых ударных отрядов“ уже действующих на фронте подразделений Вооруженных сил РФ и формируются из „специального контингента“ — то есть заключенных. Отряды численностью 100 человек вооружают в основном стрелковым оружием и гранатометами. Сколько таких отрядов было создано, неясно. Подчиняются роты руководству тех подразделений, вместе с которыми их отправляют воевать.
В государственных СМИ иногда появляются новости об отрядах „Шторм“, хотя прямо о том, что их бойцы — бывшие заключенные, в таких материалах не говорится. Например, в середине июля „РИА Новости“ рассказало о том, что бойцы такого подразделения захватили планшет украинских военных. На видео агентства об этом рассказывал „командир одного из отрядов „Шторм Z"“. По имени командира не называют, но, судя по всему, это Иван Кондратов, известный как „Ваня Русский“ — бывший командир „гвардии ДНР“, награжденный званием „героя ДНР“.
Кондратов считался соратником первого главы самопровозглашенной республики, Александра Захарченко. После убийства Захарченко СМИ писали об аресте Кондратова. Но в ноябре местные СМИ сообщили, что Кондратов вышел из СИЗО и отправился на фронт.
Агентство Reuters в октябре писало, что отряды „Шторм“ используют и как штрафбаты — туда в качестве наказания отправляют не только экс-заключенных, но и бойцов других подразделения (например, за неисполнение приказов). „Бойцы „Шторма“ — это просто мясо“, — так в разговоре с агентством описал положение завербованных один из участников вторжения.
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