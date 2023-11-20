„Армия на полставки“. Кто управляет российскими нерегулярными формированиями, воюющими в Украине? Исследование Би-би-си

Добровольцев, завербованных на войну через военкоматы, в основном распределяли или в добровольческие батальоны, созданные при кураторстве регионов (самые известный из них — батальон „Ахмат“ из Чечни), или те самые отряды БАРС. Первые упоминания о номерных подразделениях с таким названием появились в российских СМИ и соцсетях всего через несколько месяцев после начала вторжения.

С 1 мая по конец сентября, по подсчетам Би-би-си, добровольцы были самой быстрорастущей категорией потерь. За указанный период на фронте погиб по меньшей мере 841 боец добровольческих подразделений. Больше — в абсолютных цифрах — потеряли только мотострелковые подразделения.

Благодаря этому в военизированные формирования удалось привлечь десятки тысяч мужчин. Согласно статистике Би-би-си, чаще всего это люди в возрасте от 39 до 47 лет, проживающие на Урале или в регионах восточной Сибири. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год.

С марта 2022 года Россия стала завлекать на службу людей с „гражданки“, чтобы как-то компенсировать потери самых боеспособных подразделений. Набирали и ветеранов прошлых конфликтов, и тех, кто никогда раньше не был связан с армией. Людям предлагали зарплаты, которые в 5-6 раз превышали средний заработок в этом регионе, социальные гарантии и льготы как для самих рекрутов, так и для их семей.

С учетом раненых и пропавших без вести уже к маю элитные отряды российской армии имели в строю лишь четверть своего февральского состава (исходя из оценок специалистов и публиковавшейся численности отрядов).

Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров на основании открытых источников.

Так, только по открытым источникам, за первые два месяца войны Россия потеряла убитыми по меньшей мере 600 десантников, 227 морпехов и 175 бойцов спецназа Росгвардии. Даже те потери спецназа ГРУ, о которых известно публично, в несколько раз превышают потери этих подразделений за 10 лет войны в Чечне. Реальное число погибших, скорее всего, выше.

В самом начале вторжения Россия использовала свои наиболее боеспособные соединения для главных ударов. В ходе штурмов и десантных операций эти небольшие, но наиболее подготовленные и оснащенные подразделения понесли огромные потери.

Есть ли у БАРСов единое руководство — официально неизвестно, но во многих постах в группе ветеранов БАРС упоминается одна и та же воинская часть № 22179. Она находится в поселке Персиановский под Новочеркасском в Ростовской области. Там расположена 150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия. К ней приписаны большинство россиян, которых отправляют на фронт в составе БАРСов. О том, что именно в Персиановском подписывают контракты такие бойцы-добровольцы, рассказывало, например, издание Moscow Times.

Несмотря на то, что завербованные в БАРСы добровольцы должны пользоваться теми же привилегиями, что и военные, родственники таких бойцов постоянно жалуются на проблемы с выплатами и документами, пропажу близких, неразбериху в военкоматах и другие бюрократические проблемы . Из этих жалоб следует, что даже чиновникам не всегда ясно, какой именно статус имеют россияне, воюющие в таких подразделениях.

С формальной точки зрения, основная разница между полноценным и добровольческим контрактом — в сроке службы. Добровольцы имеют право вернуться домой после шести месяцев службы, а вот те, кто полноценно служат в армии (в том числе мобилизованные), не смогут сделать это до конца „специальной военной операции“ — то есть пока война в Украине не закончится. Именно это вербовщики часто упоминают в качестве главного преимущества службы в БАРСах и других нерегулярных формированиях.

Статусом добровольцев российские власти озаботились еще прошлой осенью. С тех пор Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые должны уравнивать волонтеров в правах с кадровыми военными.

Из сообщений рекрутеров, групп, где общаются ветераны и родственники военнослужащих отрядов БАРС, и судебной практики можно составить представление о том, как сейчас устроены эти подразделения. Контракт с БАРСом подписывается официально, через военкомат, но статус военнослужащего такой боец не приобретает — с точки зрения закона он является „добровольцем“.

Но набор волонтеров проходил так активно и стихийно, что в итоге это привело к неразберихе, и на фронте возникли десятки добровольческих подразделений, воюющих в непонятном статусе. Часть из них в итоге завели в систему БАРС — иногда уже задним числом. В итоге к осени 2023 года число БАРСов разрослось до нескольких десятков. В них преимущественно воюют не „резервисты“, которых приглашали в БАРС еще до войны, а обыкновенные добровольцы, которые пожелали поехать на фронт уже после начала вторжения.

Представитель части в суде сказал, что Котяшев „не приобретал статус военнослужащего“. Он же объяснил, что в состав части БАРС формально не входит, а ее должностные лица добровольческими отрядами не управляют. Из его разъяснений следует, что в/ч 22179 лишь ведет учет таких добровольцев (например, дает выписки о присоединении к отряду или увольнении из него). Но сами контракты добровольцы заключают напрямую с Главным управлением Генштаба Минобороны России, добавил он.

Например, в июле 2023 года Кочевский районный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска местного жителя по фамилии Котяшев. Котяшев воевал в составе отряда „БАРС-3“, но потом получил ранение. Но страховую выплату за ранение в 3 млн рублей, которую указ президента гарантирует военнослужащим, ему выплачивать отказались. В итоге доброволец подал в суд на Министерство обороны и войсковую часть 22179.

При этом во многих таких решениях встречается одна и та же формулировка: „контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы“. Именно это часто и приводит к тому, что ни сами волонтеры, ни военкоматы не понимают, что именно гарантирует им их статус — в итоге бойцы и их родственники идут в суд, требуя обеспечить им льготы и выплаты, как у кадровых военных.

Судебные решения , с которыми ознакомилась Би-би-си, не оставляют сомнений: волонтеры, поступающие на службу в БАРС, подписывают „контракт о пребывании в добровольческом формировании“. Их учет — то есть списки личного состава — действительно ведет та самая войсковая часть 22170 в Ростовской области. В решении, которое в августе 2023 года вынесли в Красноярском крае по заявлению сестры погибшего бойца одного из отрядов БАРС, говорится, что „добровольческое формирование было создано министерством обороны по решению президента РФ“.

Многое о том, как функционирует система БАРС, можно узнать из судебной практики. Она свидетельствует, что в управлении такими отрядами царит неразбериха и ни военные, ни гражданские власти до конца не понимают, как следует обращаться с их бойцами.

Судя по группе „Ветераны „БАРС“ и участники СВО“, дозвониться до части 22179, чтобы получить информацию о судьбе и статусе своих близких, родственникам нелегко. Делать это приходится регулярно — например, чтобы решить вопрос о выплатах или получить выписку о том, что боец действительно участвует в „специальной военной операции“.

СДД создали еще в 2015-м, вскоре после начала войны в Донбассе. Новую структуру, которая состояла преимущественно из полевых командиров, воевавших на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, возглавил Александр Бородай — в прошлом один из руководителей ДНР. Теперь, после вторжения Бородай курирует группу, попавшую под европейские и американские санкции, еще и как депутат Госдумы. Ее спонсором считается православный олигарх Константин Малофеев — глава Высшего совета Союза и владелец группы „Царьград“. Численность СДД сам Бородай еще до вторжения в Украину оценивал в 16 тысяч человек.

Сразу несколько БАРСов объединены под „брендом“ Союза добровольцев Донбасса (СДД). Сейчас в Союз входят батальоны БАРС-23 („Орел“, также упоминается как БАРС-9), БАРС-20 („Гром“) и БАРС-13 („Русский мир“, в прошлом — „Рюрик“), все они активно участвуют во вторжении в Украину.

Сейчас БАРСов больше тридцати (их официального реестра, конечно, не существует). Служба в таких структурах сильно отличается от подразделения к подразделению. В том числе и потому, что у некоторых БАРСов есть не только поддержка Минобороны, еще и отдельные кураторы — среди высокопоставленных чиновников, региональных властей и бизнеса. Часть БАРСов объединяются под общим руководством и воюют вместе. А еще в структуру БАРСов уже задним числом вписывают группировки, начавшие воевать в Украине еще девять лет назад и подконтрольные военному руководству страны.

Жена Дусенбаева с зимы пыталась добиться страховых выплат, положенных ее детям из-за смерти отца, у компании „СОГАЗ“ — именно она по контракту с Минобороны отвечает за такие компенсации. Сделать это „СОГАЗ“ отказывался — ссылаясь на то, что когда компания заключала контракт с министерством еще в конце 2021 года, пункта о том, что страховые выплаты положены не только военнослужащим, но и добровольцам, там не было.

Иногда суды, наоборот, становятся на сторону воевавших в БАРСе и их семей. В августе 2023 года суд в Саратове вынес решение по иску жены погибшего бойца отряда БАРС-17 по фамилии Дусенбаев. Его зачислили в состав формирования в июне 2022 года в должности пулеметчика (приказ об этом выпустила в/ч 22179). Меньше чем через три недели после этого он погиб.

Представитель Минобороны в суде повторил, что „контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы“. Суд, заслушав эти аргументы, в иске Котяшеву отказал.

„Каскад“ часто называют „депутатским батальоном“ — им руководит депутат Госдумы Дмитрий Саблин, а в составе воевали сразу несколько думцев из „Единой России“ (некоторые даже получили за это награды). Судя по всему, в последние месяцы „каскадовцы“ воевали на территории Луганской области. В ноябре стало известно, что российские власти вынудили присоединиться к „Каскаду“ батальон, который сформировали из попавших в плен украинских военнослужащих.

В систему БАРС завели и еще одну военную структуру, еще до 2022 года воевавшую в Донбассе — оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“ (сейчас известно как БАРС „Каскад“), созданное в 2017 году. Этот БАРС, который занимается в основном аэроразведкой, можно назвать элитным. Его лично курирует Андрей Турчак, секретарь генсовета партии „Единая Россия“. К бойцам из „Каскада“ на фронт ездил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Примечательно, что в БАРС-20 („Гром“), судя по всему — по крайней мере, в прошлом году, активно вербовали сотрудников компании „Транснефть“. На ютубе можно найти видео с заголовками вроде „Погибшие Герои Барс 20.Транснефть. Вечная память“. Би-би-си удалось идентифицировать нескольких бойцов, упомянутых в этих роликах. Как минимум трое мужчин действительно работали в „Транснефти“, в том числе в охране. Даты смерти бойцов в основном относятся к сентябрю прошлого года — в те дни БАРС-20 воевал в Херсонской области, где тогда шло оказавшееся сверхуспешным украинское контрнаступление. Сейчас какой-то заметной активности у этого подразделения нет.

СДД работает не только с БАРСами, но и участвует в рекрутинге в ЧВК „Редут“: подробнее об этом Би-би-си расскажет в одной из следующих глав этого исследования.

Судя по постам в группе Союза, бойцы батальонов БАРС, которые входят в СДД, заключают добровольческие контракты с Министерством обороны и основные выплаты получают официально от государства. Летом прошлого года руководство СДД писало , что помогает воюющим в батальонах снаряжением, которое армия не обеспечивает (Союз в том числе активно пользуется помощью волонтеров) и выплачивает им премии — с ними помогает Малофеев.

„Мы — казаки. По роду, по крови. Участие в СВО было вопросом времени. Внутренне понимали, внутренне готовились“, — рассказывал кубанскому телевидению кубанский казак из отряда БАРС-11 в середине октября.

Как минимум часть БАРСов связана с Всероссийским казачьим обществом. Например, сразу три таких батальона (под номерами 1, 11 и 16) объединены в казачью бригаду „Кубань“, куда отправляют добровольцев по линии Кубанского казачьего войска. В ее составе есть и штурмовики, и, например, операторы дронов.

Те же самые номера, по которым „Легион“ предлагает звонить желающим стать „русским добровольцем“, встречаются и в других группах — например, сообществе „Добровольческий полк города Москвы“. Там через объявления приглашают в подразделение „от Москвы“ в том числе людей с иностранным гражданством — из Казахстана и Беларуси. На самом деле речь идет все о том же БАРСе — это аббревиатура, например, значится в телеграм-нике одного из контактов, куда просят обращаться добровольцев.

По словам Фомченкова, в какой-то момент Легион взял под опеку еще один добровольческий батальон — БАРС-14. Судя по всему, сейчас „Легион“ фактически и состоит из подразделения с этим номером, а вот БАРС-13 отошел Союзу добровольцев Донбасса.

С началом полномасштабного вторжения в Украину Минобороны России при посредничестве Бородая доверило Фомченкову сформировать один из БАРСов. Добровольческое подразделение получило номер 13 и название „Русский легион“. Его бойцы в том числе участвовали в боях за Лиман, первоначально оккупированный Россией и вскоре освобожденный Украиной.

Иногда отряды БАРС переходят из одних рук в другие. Например, БАРС-13, которые сейчас воюет в составе СДД, в прошлом упоминался как подразделение под командованием Сергея Фомченкова. Фомченков — в прошлом активист НБП, участник украинской войны со стажем — участие в боях он принимал еще с 2014 года.

Несмотря на элитность и кураторство чиновников, значимой силой этот БАРС не назовешь — как писало издание „Полигон“, Саблин признавался , что в „Каскаде“ всего около 100 бойцов.

Судя по телеграм-каналу батальона Судоплатова, воюют они в основном в Запорожье. В июне стали известно, что бойцы из этого объединения подписали контракты с Минобороны (в каком статусе они воевали до этого — неясно) и получили наименование БАРС-32. Технику, купленную батальоном, формально поставили на вооружение все той же 58-й армии.

Периодически в БАРСы записывают добровольческие отряды, стихийно появившиеся после начала вторжения России в Украину. Прошлой осенью оккупационные власти той части Запорожской области, которую захватила российская армия, объявили о создании батальона имени Павла Судоплатова (объединение назвали в честь генерала НКВД, родившегося в Мелитополе). В конце февраля „губернатор“ Запорожья Евгений Балицкий говорил, что в батальон вступили 600 человек — в основном местные жители, но помимо них еще и якобы наемники-иностранцы из Сербии, Турции и скандинавских стран. Первоначально у подразделения был статус унитарного предприятия.

Сейчас бойцы Добровольческой ударной бригады преимущественно воюют в Запорожье. Судя по всему, раньше они активно сотрудничали с 58-й армией: ее бывший командующий, генерал-майор Иван Попов недавно был отстранен после скандала, связанного с его критикой в адрес военного руководства.

Но воюют такие подразделения не только в связке с теми, кого поддерживает Всероссийское казачье общество. Например, казачья бригада „Кубань“ с подразделениями БАРС-3 и БАРС-10 входит в состав так называемой Добровольческой ударной бригады. Ее создатель — бывший глава Роскосмоса, ныне сенатор от оккупированного Запорожья Дмитрий Рогозин. В бригаду, помимо БАРСов, входит созданный Рогозиным военно-технический центр „Царские волки“. Он состоит из военных советников, готовящих, например, операторов дронов, которых потом отправляют воевать в Украину. Численность этого объединения неизвестна.

Пополнение БАРС-18 („Вымпел“) обеспечивает Всевеликое войско Донское. Казаков из Приморья отправляют в БАРС-22 („Тигр“), а из Екатеринбурга — в БАРС-15 („Ермак“), из Оренбурга — в БАРС-6 („Форштадт“).

В специальном репортаже „России-24“ „Окопная романтика“, снятом Курлаевой, „аксеновцев“ называют „крымским добровольческим батальоном „Ливадия““. Их командиром представлен боец с позывным Мазай. Журналисты „Важных историй“ (издание имеет статус „иностранного агента“) без труда узнали в нем Константина Пикалова — правую руку Пригожина, куратора ЧВК „Вагнер“ в Африке.

Термин „аксеновцы“ у журналистов „Крыма 24“, по сути штатной пресс-службы губернатора Аксенова, прижился — журналисты все время рассказывали о буднях „крымского разведывательно-штурмового батальона“, не упоминая его официального названия. В феврале все та же Курлаева расхваливала позиции добровольцев: „Такого укрепа я еще не видела: целый многоквартирный дом под землей. Экипировка — „с иголочки“, вооружение — „до зубов““.

В конце сентября специальный корреспондент телеканала „Россия 24“ Ольга Курлаева, выступая на канале „Крым 24“, рассказывала о добровольческих отрядах, которые формируются из крымчан. Называть их она предложила „аксеновцами“: „Ответственность за обеспечение, за питание, за одежду, за экипировку, за зарплату несет непосредственно губернатор, который набирает эти отряды, курирует их“. В своем телеграм-канале журналистка говорила , что речь идет о 1200 бойцах.

Своя собственная армия с февраля 2022 года фактически появилась в Крыму. На аннексированном полуострове еще с 2014 года дислоцировались многочисленные регулярные подразделения российской армии — многие из них участвовали во вторжении в Украину с первых часов. Но за прошедшие полтора года войны эти силы приросли большим количеством бойцов-добровольцев. В основном они сформированы в структуру, которая под официальным прикрытием контрактов с БАРС сконцентрирована вокруг одного человека — руководителя Крыма Сергея Аксенова.

У некоторых БАРСов нет ни региональной приписки, ни таких покровителей, как Рогозин, Бородай или Всероссийское общество казаков. Например, в БАРС-4, судя по всему, отправляют обычных добровольцев сразу из нескольких регионов, в том числе, Тувы, Башкирии и Курской области.

Название „Ливадия“, которым „аксеновцев“ называли в февральском сюжете ВГТРК, употребляется в СМИ реже, но все-таки встречается. Например, 2 июля в программе „Вести недели“ вышел сюжет о „разведывательно-штурмовом отряде „Ливадия“, который входит в бригаду „Конвой““. „Подразделение сформировано в Крыму, но в его строй встали защитники со всей страны“, — говорит автор сюжета, журналист „России-24“.

Рекламу „Конвоя“ постоянно публикует „Крым-24“. В телеграме канала само это слово встречается редко, зато в эфир к ним все время ходит тот самый „конвоец“, сослуживец Мазая с позывным „Ящик“ — его обычно представляют как „аксеновца“, „заместителя командира крымского добровольческого подразделения по СМИ и пропаганде“. То есть „аксеновцы“ и „Конвой“ — это одно и то же подразделение. Сейчас оно в основном воюет на Херсонском направлении.

Телеграм-канал с названием „Конвой“ появился в ноябре прошлого года. Своих читателей (даже без боевого опыта) „Конвой“ пригласил вступить в добровольческий полк или специальную казачью роту в его составе. Название создатели „Конвоя“ позаимствовали у формирования Русской императорской гвардии, которое занималось царской охраной и состояло в основном из казаков. В СМИ это подразделение регулярно называют частной военной компанией Аксенова. Номер, по которому предлагают звонить потенциальным бойцам, в записных книжках других людей записан под именами „Чвк Вагнера“, „Чвк Конвой“, „Чвк Симферополь“, убедилась Би-би-си.

В сюжете Мазай подписан титром „командир штурмового развед-подразделения „Конвой““. В нем фигурируют и другие бойцы — например, потомственный казак с позывным „Ящик“ (в честь камер-казака Тимофея Ящика, служившего при Николае II), и журналистка называет их „конвойцами“. Они активно хвалят губернатора Крыма. „От ботинок до шапки — это все Сергей Валерьевич. Ему огромное спасибо. Он понимает, что чтобы выполнять задачи, подразделение должно быть боеспособно“, — говорит в сюжете „Ящик“ (как выяснил центр „Досье“, „ботинками“ и „шапками“ Пикалов и другие „аксеновцы“ обязаны не только губернатору Аксенову, но и, например, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и банку ВТБ).

В интервью, вышедшем в августе 2022 года, Мазай-Пикалов рассказал, что „Конвой“ подчиняется приказам Министерства обороны, но с другими батальонами почти не взаимодействует. Его рассказ хорошо иллюстрирует, как военные управляют растущим числом добровольческих подразделений: „Каждое подразделение подчиняется министерству обороны. Не знаю, кому какие приказы отдают. Знаю, что нам приказывают. А что слева-справа от нас… Есть добровольцы, батальоны, бригады, но чем они занимаются, я точно не знаю. Мы занимаемся решением своих задач“.

Командир „Тавриды“ и по совместительству атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин сейчас занимает должность советника Аксенова, а до аннексии Крыма входил в его партию „Русское единство“. В августе он подписал указ о том, что „Таврида“ официально войдет состав Росгвардии.

Курлаева утверждает , что придуманный ей термин „аксеновцы“ относится к сразу нескольким крымским добровольческим подразделениям, которым губернатор собирает деньги на всё, „от носков до танков с вертолетами“. Вероятно, это действительно так. Например, еще в прошлом году российские СМИ много писали о казачьем штурмовом батальоне „Таврида“, который связан с Черноморским казачьим войском. Прошлой зимой при батальоне создали именную роту „Севастополь“, ее госканал „Крым-24“ тоже записал в „аксеновцы“. Не исключено, что „Севастополь“ — это та самая казачья рота, куда приглашал вступать добровольцев „Конвой“.

„Сейчас все нас знают как штурмовой отряд „Ливадия“, хотя мы разрослись до трех отрядов и бригады „Конвой“. Мы увеличиваемся… Название нашего первого отряда „Ливадия“, но вообще мы бригада „Конвой““, — так путанно структуру „аксеновцев“ Мазай-Пикалов описал в интервью в августе 2023 года. Но из этого рассказа можно сделать вывод, что „Ливадия“ и „Конвой“ — это одна и та же структура.

В соцсетях можно найти упоминания о БАРСе с названием „Ливадия“ — он имеет номер 30. Именно через этот БАРС-30 „аксеновцы-конвойцы“ и заключают контракты с Минобороны — документы, подтверждающие это, можно найти в телеграм-канале самого „Конвоя“. Формально бойцов приписывают к той самой воинской части, которая базируется в поселке Персиановский в Ростовской области.

По словам Пригожина, он завербовал в „Вагнер“ 50 тысяч заключенных, а непосредственно в боях за Артемовск участвовало 35 тыс. его сотрудников, включая вольнонаемных. Более 20 тысяч из них погибли. По оценке экспертов, в этой войне на каждого погибшего с российской стороны может приходиться по два тяжелораненых бойца — то есть суммарные безвозвратные потери ЧВК в Бахмуте могут превышать 60 тысяч человек.

В сентябре 2023 года CNN и провоенные телеграм-каналы сообщили, что бойцы „Вагнера“ начали возвращаться под Бахмут — этот город наемники взяли в мае 2023 года после месяцев боев. Каков размер этих подразделений — неизвестно.

Но с начала 2023 года „Вагнер“ и Пригожин открыто конфликтовали с Министерством обороны и в этой войне проиграли — летом российские власти обязали все формирования, воюющие в Украине, подписать контракты с армией. Наемников „Вагнера“ вывели с фронта. Вскоре после этого они устроили „марш справедливости“ на Москву и захватили административные здания в Ростове. Несмотря на то, что бунт удалось остановить, Пригожин почти исчез из публичного поля, а затем погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.

„Вагнер“ долгие годы была самой известной и могущественной частной военной компанией в стране. Ее наемники под руководством создателя группировки Евгения Пригожина воевали в Украине еще с 2014 года, а потом участвовали в боевых действиях в Сирии, конфликтах в Африке и, по некоторым данным, даже в Латинской Америке. Наемники „Вагнера“ участвовали в российском вторжении с первых его дней. Именно Пригожин (при участии Владимира Путина, подписывающего указы о помиловании) первым начал вербовать на войну российских заключенных. С его фигурой связаны и единственные формальные успехи российской армии на фронте за последний год — взятие городов Соледар и Бахмут.

Аббревиатура „ЧВК“, частная военная компания, известна в России в первую очередь благодаря Евгению Пригожину и его группе „Вагнер“. На самом деле есть и другие военные формирования, за которыми (по крайней мере, в СМИ) закрепился такой статус. Легализация ЧВК властями неоднократно обсуждалась, но пока с формальной точки зрения создание частных военных компаний прямо запрещено российским законодательством.

В распоряжении журналистов „Системы“ и „Схем“ оказались документы и свидетельства, которые указывают, что и „Редут“, и „Российский добровольческий корпус“ были созданы по инициативе Минобороны и полностью им контролируются.

В октябре 2023 года расследование о том, кто управляет „Редутом“, выпустили журналисты расследовательских проектов „Система“ и „Схемы“. В нем Алексеев тоже назван „главным куратором“ системы „Редут“. Расследователи также выяснили, что „Редут“ связан с созданным в феврале 2023 года „Российским добровольческим корпусом“. О его создании заявили на съезде „Союза добровольцев Донбасса“, который этой зимой прошел в оккупированном Мариуполе — в работе съезда в том числе участвовал Алексеев и другие высокопоставленные военные.

Издание Insider (имеет статус „иностранного агента“) в мае этого года писало , что инициатором создания „Редута“ в его нынешнем виде и его куратором стал Владимир Алексеев, первый замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ. Это управление, которое занимается военной разведкой, больше известно под своим старым названием — ГРУ.

Сразу после начала вторжения в Украину СМИ стали писать о том, что наемники группы „Редут“ принимают участие в боях в составе российской группировки. Связаны ли они с тем формированием, которое когда-то охраняло нефтяные объекты в Сирии, сказать сложно. Но ясно, что теперь наемники ЧВК с таким названием играют куда большую роль на поле боя.

Впервые о частной военной компании с названием „Редут“ (в том числе известна как „Щит“) стало известно в связи с войной в Сирии. В отличие от „Вагнера“, там она занималась в основном не участием в боевых действиях, а охраной объектов корпорации „Стройтрансгаз“ Геннадия Тимченко — предпринимателя, близкого к Владимиру Путину. Бывший „министр обороны“ самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков называл его владельцем „Редута“.

В итоге — с учетом всех выбывших из строя за 12 месяцев войны — численность „Вагнера“ после взятия Бахмута вряд ли могла превышать 8 000 человек.

Как рассказывала Би-би-си, часть вагнеровцев после неудачного бунта и смерти Пригожина действительно решила присоединиться к „Редуту“. Но состав этой ЧВК на самом деле куда более разнообразен. За последние месяцы „Редут“ фактически превратился в один из главных рекрутинговых проектов Министерства обороны.

В конце сентября пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил , что у Трошева есть официальная должность в Министерстве обороны — какая, Песков не уточнил). Сам Трошев (в гражданской одежде) в конце сентября лично встретился с Владимиром Путиным, который поручил ему формировать „добровольческие подразделения“ для войны в Украине.

Медики обнаружили при нем документы на имя Андрея Трошева, 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными. Кроме того, у него были при себе карты Сирии, расчетные листы по оружию и электронный билет на самолет в Краснодар.

Известен Трошев и по загадочному эпизоду, который подробно описывала „Фонтанка“. По информации журналистов, летом 2017 года скорая помощь Петербурга подобрала неизвестного у дома № 13 по Вербной улице. Мужчину доставили в приемное отделение больницы, представиться он был не в силах.

Кто конкретно управляет „Редутом“, неясно. Корреспондент ВГТРК Александр Сладков называл его руководителем Андрея Трошева („Седой“), в прошлом начальника штаба „Вагнера“. О том, что „Седой“ действительно перешел в „Редут“, еще до смерти Пригожина писал телеграм-канал „Разгрузка Вагнера“ — с упоминанием, что большого влияния в „Вагнере“ у него не было. У Трошева есть звезда Героя России, он полковник в отставке. За свою карьеру успел отвоевать в Афганистане, Чечне и Сирии.

Численность „Редута“ неизвестна. Бойцы этой ЧВК активно участвовали во вторжении с самого его начала, а за последние месяцы состав „Редута“ вырос еще больше — в эту структуру завели многие подразделения, воюющие в Украине. В соцсетях можно найти многочисленные объявления о наборе наемников в „Редут“, а еще — фото- и видеодоказательства их присутствия на фронте. По некоторым свидетельствам, в „Редут“ вербуют не только россиян, но и, например, граждан из стран СНГ.

Как убедилась Би-би-си, десятки формирований, называющих себя добровольческими и вербующих россиян на войну, на самом деле связаны с „Редутом“ (это подтверждает и расследование „Системы“ и „Схем“). Состав ЧВК все время растет — поэтому список, который приводит Би-би-си, исчерпывающим считать нельзя. Если в систему БАРС власти в основном заводят подразделения с известными кураторами, то „Редуту“ Минобороны отдает более „маргинальные“ структуры.

За легкое ранение в „Редуте“ выплачивают 1 млн рублей, за среднее — 2 млн рублей, за тяжелое — 3 млн рублей. В случае гибели бойца (которых в „Редуте“ называют „специалистами“) его семья получит 5 млн рублей.

ЧВК набирает новобранцев без ВИЧ, туберкулеза и гепатита. Им обещают обучение в течение двух-трех недель на полигонах в России или на аннексированных территориях и снабжение. Чтобы оказаться там, достаточно просто откликнуться на объявление и потом приехать на точку сбора с необходимыми справками и документами. Некоторые вербовщики „Редута“, с которыми Би-би-си общалась под видом потенциальных новобранцев, предлагали выезжать к местам подготовки едва ли не на следующий день после разговора. С учетом того, что обучение длится всего пару недель, это значит, что оказаться на фронте наемник может меньше чем через месяц после первого контакта с ЧВК.

Добровольцам, поступающим в „Редут“, обещают зарплату от 220 тысяч рублей в месяц „при выполнении задач“ (тем, кто на фронт еще не попал, платят 110 тысяч рублей). Платят чаще всего наличными, но можно договориться и о переводе на карту — во многих подразделениях „Редута“ новобранцев просят открывать счет в ВТБ.

По истечении шести месяцев бойцы „Редута“ могут либо подписать новый контракт, либо уволиться и вернуться домой — как и в случае с теми, кто воюет в БАРСах.

С точки зрения закона, такие люди не являются ни военнослужащими, ни добровольцами — присутствие наемников „Редута“ на фронте никак не регулируется. Это значит, что им не положены и те многочисленные льготы, которыми власти заманивают россиян на войну.

Официальных контрактов с армией или Росгвардией — как у добровольцев из БАРСов и региональных батальонов — у подразделений „Редута“ нет. Новобранцам предлагают заключать гражданский контракт сроком от шести месяцев — по сути подписать обычный договор о работе с неким юридическим лицом.

Журналисты „Схем“ и „Системы“ в своем расследовании рассказывали, что „Волки“ активно действовали на фронте еще в прошлом году. Несколько наемников „Волков“ попали в плен при отступлении российской армии из Харьковской области — впоследствии в Украине каждого приговорили к 11 годам тюрьмы, в том числе за пытки местных жителей. Двое осужденных наемников в разговоре с „Схемами“ признали, что фактически отрядом управляло ГРУ. На это указывают и документы, с которыми ознакомились журналисты.

Весной в телеграм-канале „Редута“ (сейчас он недоступен) всем желающим вступить в подразделение предлагали обращаться к некому „Владимиру Владимировичу“. С тех пор „Редут“ явно разросся. Сейчас по номеру „Владимира Владимировича“ ведется набор уже не во всю ЧВК, а в 1-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду „Волки“ (численность этого подразделения неизвестна). Корреспонденту Би-би-си, обратившемуся по указанному номеру, „Владимир Владимирович“ подтвердил, что ОДШБР „Волки“ действительно входит в „Редут“.

Наименьшее подразделение в сухопутных войсках — это отделение, в танковых войсках — экипаж, в артиллерии — расчёт. Несколько отделений (экипажей, расчётов) образуют взвод, несколько взводов — роту, несколько рот — батальон, несколько батальонов — полк или бригаду и так далее, вплоть до округа (в военное время — фронта).

Численность воинских формирований в российской армии (как и в любой другой) строго не регламентирована — всё зависит от рода войск, назначения определённого подразделения и многих других факторов. Неизменен принцип формирования подразделений — каждое входит в состав более крупного.

Ответить на этот вопрос сложно. Ни в официальных, ни в неофициальных источниках найти информацию о реальной численности этих подразделений практически невозможно.

В этом материале Би-би-си чаще всего называет добровольческие нерегулярные формирования так, как называют себя они сами — „отрядами“, „батальонами“ и даже „корпусами“. Что это значит на практике?

Чаще всего в объявлениях с приглашением поехать на фронт вербовщики не афишируют, что их приглашают воевать именно в „Редуте“. Но тем, кто откликается на эти объявления, быстро дают понять, что фактически им предлагают стать не официальными военнослужащими, а гражданскими людьми, воюющими вне правовых рамок.

На вопрос о том, распространяются ли на бойцов „Редута“ льготы, которые государство обещает участникам войны в Украине, „Мухомор“ ответил: „За льготами в армию надо… У нас делают военники, конечно, но это так. Скоро все под Министерством обороны будут — вот тогда уже будут ветеранский статус сделать и льготы. А сейчас пока мы [как] партизаны“.

Вербовочные пункты „Тигра“ находятся в Тамбове и Луганске. После трех недель подготовки новобранцев отправляют на фронт. В Тамбове их готовят на армейском полигоне Тригуляй, рассказал Би-би-си другой вербовщик с позывным „Мухомор“. Этот полигон находится в ведении ГРУ — там, например, проводит стрельбы 16-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Би-би-си уже цитировала свидетельства бойцов „Редута“, говоривших, что перед отправкой на фронт их готовили именно там.

На вопрос о том, что такое „Редут“, вербовщик ответил так: „Это частная военная компания, заключившая военный контракт с Министерством обороны. Эта организация способствует выполнению задач в зоне специальной военной операции. Контракт будет с „Редутом“, непосредственно с организацией подпишете“.

Вербовщик „Тигра“ в разговоре с корреспондентом Би-би-си подтвердил, что отряд входит в частную военную компанию. „ЧВК „Редут“, штурмовой отряд, работаем на Бахмуте“, — так он описал „Тигр“.

Еще один отряд в составе „Редута“ — „Тигр“. Сколько людей в этом формировании, неизвестно, но на его сайте написано, что „Тигр“ базируется в Тамбове. Из телеграм-канала „РДО ТИГР РЕДУТ“ можно узнать, что его сформировали в январе 2022 года — то есть еще до начала вторжения в Украину. В апреле сюжет о „Тигре“ снял канал РЕН-ТВ. „Этот расчет состоит из опытных бойцов, кроме отработки плановых целей, они действуют и как пожарная команда, когда какому-то из подразделений нужна помощь впереди, если кого-то прижали, подавляют огонь противника“, — рассказывал корреспондент канала, побывавший в бою с „Тигром“. Сами его участники тоже позиционируют себя как штурмовой отряд, который перебрасывают на разные участки фронта.

На вопрос о том, что такое „Редут“, собеседник ответил так: „Это как „Вагнер“, но поменьше“. Командиры у нас не армейские, но выполняем заказы Министерства обороны“. Вербовщик с позывным „Седой“ при этом подчеркнул, что по условиям ЧВК в „десятки раз лучше армии“, потому что волонтеров отпускают домой по истечении шестимесячного контракта. В отличие от других сотрудников „Редута“, „Седой“ сказал, что на его бойцов распространяются все те льготы, которые власти обещают участниками войны в Украине.

Из сообщений о вакансиях в BORZ не следует, что батальоном управляет „Редут“. Но вербовщик батальона открыто сказал об этом корреспонденту Би-би-си, позвонившему по объявлению о наборе: „Работаем на базе ЧВК „Редут“. Расширяемся, получаем артиллерию, танки. Работаем на Бахмутовском направлении. Базируемся в Донецке“.

Еще одно подразделение „Редута“, которое в последнее время активно рекламируется в группах, посвященных войне в Украине — добровольческий батальон BORZ. Им, как удалось выяснить Би-би-си, руководит уроженец Волновахи Дмитрий Зипир — украинские СМИ называли его сотрудником „министерства государственной безопасности“ самопровозглашенной ДНР. Жена Дмитрия, Татьяна, работает в Донецке с партией „Новые люди“.

Как уже рассказывала Би-би-си, „Редут“ от имени Министерства обороны управляет и структурами „Газпрома“. Например, весной Би-би-си писала о ЧВК, которые были созданы из охранников, работающих в госкомпании. Как минимум один из этих отрядов, „Поток“, управлялся именно ЧВК „Редут“, рассказывали его наемники.

На вопрос о том, кто руководит „Редутом“, собеседник со смехом ответил: „Ну, давай не будем, а…“. А потом добавил, что этого человека „мало кто знает“.

„Работать без государства, конечно, никто не даст. Поэтому с министерством работаем, но командир будет наш, свой“, — сказал сотрудник „Редута“, вербующий в „Рысь“. По его словам, руководители подразделений сейчас не имеют армейских должностей, но среди них есть как бывшие кадровые военные, так и выходцы из других ЧВК — например, „Вагнера“. Тем, кто вступает в „Редут“, дают не звания, а должности (такая же система действовала и у „Вагнера“).

Еще один отряд „Редута“, который нашла Би-би-си, называется „Рысь“. Условия службы там такие же, как и в других подразделениях ЧВК — гражданский контракт сроком на шесть месяцев с возможностью расторжения.

Мужчина с позывным „Мажор“, ответивший на звонок, сообщил, что занимается набором добровольцев именно в Георгиевскую бригаду. Для этого волонтерам надо приехать в Белгород „сразу с вещами“. Новобранцам обещают зарплату в 230 тысяч рублей. Контракт будет заключаться непосредственно с „Редутом“, который вербовщик назвал „большой организацией“. „С армией у вас был бы контракт до конца СВО, а тут 6 месяцев“ — так собеседник Би-би-си сформулировал преимущество вакансии. На вопрос о том, связан ли „Редут“ с подразделениями СДД, вербовщик ответил: „Да, там то же самое“.

Информации о том, как попасть в бригаду, в группе нет. Зато ее предоставил еще один вербовщик „Редута“ — его телефон Би-би-си нашла в одной из групп с вакансиями охранников и военных для отправки в Украину.

Не исключено, что речь идет о Георгиевской бригаде Союза добровольцев Донбасса — в своих соцсетях СДД часто упоминает это подразделение, названное в честь святого Георгия Победоносца. Георгиевская бригада состоит из нескольких подразделений — отрядов „Вихрь“ и „Бастион“, батальона „Херсон“ и других.

На вопрос о том, получат ли такие волонтеры статус ветерана, Немец ответил: „Обещают дать“. Название подразделения он не уточнил.

Тот, разговаривая с корреспондентом Би-би-си, был удивлен информации о контрактах с армией. „Кто вам сказал, что контракты с Министерством обороны? Это неправда. Контракт подписывается не с Минобороны, это гражданский контракт, подписывается с ООО „Редут“. Один в один как „Вагнер“, — сказал Немец. — Мы так или иначе связаны с Минобороны, но контракт не с ними“.

„Алкоголикам и наркоманам лучше остаться дома“, — уточнил собеседник. А еще дал номер бойца с позывным „Немец“, который организует сбор на месте, в Ростове.

Когда корреспондент Би-би-си под видом желающего ехать на фронт позвонил в СДД, сначала один из сотрудников Союза предложил действовать вполне официально — заключить официальный добровольческий контракт с Министерством обороны и в удобное время явиться в Ростов-на-Дону в гостиницу „Тимоша“ со справками о состоянии здоровья.

Как выяснила Би-би-си, „Редут“ активно сотрудничает с „Союзом Добровольцев Донбасса“ (СДД), в структуре которого нашлись не только „официальные“ добровольцы из БАРСов.

„То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба“, — так Турканов в разговоре с „РИА Новости“ характеризовал бойцов подразделения.

На связь „Редута“ с „Пятнашкой“ указывает постановление , которое Каменский районный суд Свердловской области вынес в сентябре этого года. В суде рассматривалось ходатайство жителя Каменска-Уральского, который просил отменить ему условный срок и снять с него судимость по делу о наркотиках. На заседание мужчина не пришел, в решении суда это объясняется тем, что он вступил в ряды ЧВК „Редут“ — Интернациональной бригады „Пятнашка“ на службу по контракту. Судимость с мужчины в итоге сняли.

Бригада участвует в боевых действиях и теперь. Потенциальным новобранцам „Пятнашка“ предлагает все те же условия, что и другие подразделения „Редута“ — зарплату в 220 тысяч рублей в месяц и контракт на шесть месяцев (хотя прямо о том, что служить добровольцы будут в ЧВК, не говорится). Отдельно оговаривается, что мобилизованные не могут перейти в „Пятнашку“, а „перевод контрактников из Министерства обороны“ может состояться только „по решению руководства“.

Еще одно воюющее подразделение в Украине, которое, судя по всему, управляется „Редутом“, — это интернациональная бригада „Пятнашка“. „Пятнашка“, изначально состоявшая из добровольцев из Абхазии, сформировалась еще во время войны в Донбассе в 2014 году. Власти Украины обвиняли руководство бригады в военных преступлениях, в том числе пытках военных.

В фильме провластного издания Readovka, который вышел в феврале этого года, упоминается, что в „Эспаньоле“ служат 150 человек. С тех пор его руководство несколько раз объявляло о расширении . Формальное название подразделения — фанатский добровольческий отдельный отряд специального назначения, но в группе „Эспаньола“ во „ВКонтакте“ можно найти сообщения, в которых его участники называют себя ЧВК.

Неонацистские татуировки есть и еще у одного члена „Эспаньолы“ — 36-летнего Вячеслава Субботина. В разговоре с изданием „Черта“ он открыто заявил, что является „русским националистом и не стесняется этого“: „Национализм складывается из любви к своей нации, стране, это прекрасное чувство“.

А в октябре второй орден Мужества — за участие в боях под Бахмутом — „Питбуль“ получил уже лично из рук генерала Владимира Алексеева, куратора „Редута“ из ГРУ.

Часть бойцов „Эспаньолы“ придерживаются откровенно неонацистских взглядов. Например, Михаил „Питбуль“ Турканов в 2019 году был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировок. Журналист Андрей Захаров, ссылаясь на данные МВД, подробно описывал эти татуировки: „На правом плече татуировка в виде свастики, на левом плече знак белого братства, кельтский крест, на правом предплечье A.C.A.B, две восьмерки, на правом запястье цифра 14 в солнце“. В феврале прошлого года „Питбуль“ стал кавалером ордена Мужества — за участие в войне, которую российские власти формально оправдывают необходимостью „денацификации“ Украины.

В начале августа о присоединении к „Эспаньоле“ открыто заявил бывший футболист сборной России Андрей Соломатин. А в сентябре хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем с элементами шеврона этого батальона. Символическое вбрасывание шайбы сделал руководитель „Эспаньолы“ 42-летний Станислав Орлов — участник фанатской фирмы Red-Blue Warriors. Еще в 2014 году Орлов уехал воевать в Донбасс против украинской армии, а потом вступил в уже упоминавшийся в этом материале „Союз добровольцев Донбасса“, который поставляет бойцов и в добровольческие отряды БАРС, и в „Редут“.

А вот как о бойцах „Эспаньолы“ в прошлом году рассказывал журналист ВГТРК Александр Сладков: „У некоторых более сотни выездов на оговоренные заранее и спонтанные массовые кулачные побоища, и… Оказывается, это люди вполне контактные и в быту совершенно не кровожадные“.

С момента создания ДШК успел разрастись — в его составе появилась еще одна бригада, „Сибирь“. В СМИ от имени ДШК обычно выступает атаман Николай Дьяконов, заместитель командира корпуса, руководитель „Союза казаков — воинов России и зарубежья“ и член правления Союза добровольцев Донбасса.

Би-би-си выяснила, что через „Редут“ по крайней мере частично трудоустраивают и тех, кто воюет в казачьих бригадах, объединенных в так называемый Добровольческий штурмовой корпус. ДШК сформировали летом 2023-го из трех добровольческих казачьих бригад — „Дон“, „Днепр“ и „Терек“. Они в неясном статусе присутствовали в Украине еще с начала российского вторжения. Сколько человек воевали в их составе, неизвестно, но в мае 2023 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал , что всего войне задействовано более 19 тысяч казаков.

Новобранцам „Эспаньолы“, как и в остальных подразделениях „Редута“, обещают контракт на шесть месяцев. Из них около двух месяцев уходит на обучение и слаживание на полигоне в Тамбовской области. В этот период бойцам платят 110-120 тысяч рублей, затем, в зоне боевых действий, — 210-240 тысяч рублей. Второй контракт возможно заключить уже на три месяца.

„Мы обладаем статусом ЧВК, каждый новобранец будет подписывать контракт с „Редутом“. Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется“, — сообщил он. На уточняющий вопрос о том, входит ли подразделение в „Редут“, вербовщик ответил: „Да, правовая и финансовая основы — „Редут““.

Но, как убедилась Би-би-си и рассказывало „Настоящее время“ (в российском реестре „иноагентов“), это плавание оказалось не совсем автономным — на самом деле „Эспаньолой“ управляет „Редут“. Это следует, в том числе, из общения корреспондента Би-би-си с вербовщиком „Эспаньолы“.

Изначально „Эспаньола“ работала на базе батальона „Восток“ Александра Ходаковского, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону властей самопровозглашенной ДНР. Но в марте этого года „Эспаньола“ объявила , что уходит „в автономное плавание“.

Подтвердить подлинность документа невозможно, но из него следует, что соглашение боец будет заключать с неким ОО „Редут“ (РЦПС) в лице его „начальника Широкова Игоря Ивановича“. Согласно документу, „специалист“ обязуется выполнять „служебные задания“ в составе подразделений, „в том числе работающих за пределами Российской Федерации“. Эти задания могут быть „связаны с риском для жизни специалиста“, и выполнять их придется на территориях, „отнесенных к зонам вооруженного конфликта“.

В этом же чате Би-би-си обнаружила образец типового контракта, который добровольцы заключают с „Редутом“. В личном общении вербовщики на такую просьбу говорили, что пересылать документ незнакомцам строго запрещено. Но в группе „Ориона“ этот запрет по какой-то причине нарушили.

Один из вербовщиков „Редута“ в личном разговоре с Би-би-си так прокомментировал слова о том, что у потенциального новобранца нет никакого боевого опыта: „Ничего. Инструктора научат“.

Общение в чате „Ориона“ хорошо демонстрирует, насколько низкие критерии рекрутеры „Редута“ предъявляют к „специалистам“. Би-би-си обнаружила в группе сообщения 39-летнего одноглазого охранника со специальностью „монтажер отопления“, который изъявил желание присоединиться к батальону. „С инструментом работать можешь и руки откуда надо значит. Значит подойдешь“, — ответили ему.

Нашлась в группе и ссылка на чат, где командиры „Ориона“, базирующегося под оккупированным Мелитополем, консультируют желающих вступить в батальон. В нем администратор с ником „Борода“ несколько раз открыто писал о том, что подразделение входит в „Редут“. В личных сообщениях представители „Ориона“ подтвердили, что и этот батальон, и вообще весь ДШК в целом управляется „Редутом“.

Есть и другие признаки того, что ДШК связан с „Редутом“. В телеграм-канале корпуса (сейчас недоступен) Би-би-си нашла объявление о наборе в батальон связи специального назначения „Орион“ бригады „Днепр“.

В телеграм-канале ДШК прямо не указано, что воюющих в нем бойцов трудоустраивают через „Редут“. Но это можно выяснить благодаря страницам вербовщиков в ЧВК. Один из них, уже упоминавшийся „Мажор“, называет подразделением „Редута“ отряд „Енисей“ (входит в бригаду „Сибирь“). „Енисей“ и другие структуры ДШК регулярно упоминаются и в группе с вакансиями „Редута“.

Наконец, в телеграме Би-би-си обнаружила группу „Добровольческий корпус“ (в описании к ней есть и слово „экспедиционный“). Если несколько месяцев назад там публиковались новости исключительно о бригаде „Ветераны“, то теперь регулярно выходят посты и о других подразделениях — преимущественно об отрядах „Редута“.

Формулировка „Добровольческий корпус Министерства обороны“ есть в официальном названии отряда „Невский“ — еще одном подразделении „Редута“. В его группе в соцсети упоминается праздник, который для бойцов организовал „заместитель командующего добровольческого штурмового экспедиционного корпуса“.

„Добровольческий экспедиционный корпус состоит из многих подразделений и соединений. Есть линейные подразделения Министерства обороны, есть БАРСы и есть „Редут“, к которому мы относимся“, — сказал Би-би-си вербовщик „Зубра“.

Во „ВКонтакте“ Би-би-си нашла объявление о наборе в еще одно подразделение, куда вербуют через „Редут“, — „Зубр“ (по некоторым признакам, еще одно подразделение Союза добровольцев Донбасса). В нем говорилось, что отряд подчинен „Экспедиционному корпусу Минобороны РФ“. Вербовщик „Зубра“ подтвердил это и в личном разговоре.

Билалов настаивает, что все бойцы нового „экспедиционного корпуса“ уже подписали контракты с Минобороны — хотя общение Би-би-си с вербовщиками отрядов показывает, что это не так.

Из слов Билалова сложно понять, идет ли речь о том же самом Добровольческом штурмовом корпусе, в который записали несколько казачьих бригад. Но Билалов перечислил их, а также другие отряды, связанные с „Редутом“, как часть „экспедиционного“ корпуса под командованием Минобороны. По его словам, войдут туда и батальоны БАРС.

Не исключено, что власти могут использовать казачий ДШК как платформу для объединения еще большего числа нерегулярных воинских формирований. В октябре бывший президент Южной Осетии Анатолий Билалов сообщил, что добровольческие подразделения, воюющие в Украине, объединяются в Добровольческий корпус „Экспедиционный“ под единым командованием. В материале ТАСС, который посвящен этой теме, сам Билалов назван замкомандира этого корпуса.

Существует ли в реальности „Широков Игорь Иванович“ и о какой именно компании идет речь, установить невозможно — в России зарегистрированы десятки компаний, у которых в названии есть слово „Редут“.

Регулярно упоминается там и отряд БАРС-35 „Скиф“ — часть бригады „Терек“, которая входит в казачий Добровольческий штурмовой корпус. На сайте подразделения указано, что вступить туда можно и по системе БАРС (то есть официально через Минобороны), и через „Редут“.

„БАРС — это контракт с Минобороны, а „Редут“ — не совсем так. [В последнем] немножко больше платят, тысяч на 10-15, но зато по соцпакету набегаешься, — сказал Би-би-си вербовщик отряда „Скиф“. — Первый раз идете? Я бы советовал БАРС. Продолжить и по „Редуту“ можете, имея на руках ветеранские, социалку, всю хрень“. Иначе, как отметил вербовщик, родственникам будет „много мытарств доказывать, что ты не верблюд“.

По его словам, и ДШК, и „Добровольческий экспедиционный корпус“ — разные названия одного и того же, Добровольческого штурмового казачьего корпуса. „Эти названия мало что значат на самом деле. Те же задачи, то же обеспечение — ну, называют так, нравится людям. У нас сейчас „Скиф“ переформировывается в бригаду, будет экспедиционная разведывательная бригада“.

Правда, в других многочисленных группах, связанных с БАРСами и „Редутом“, Добровольческий экспедиционный корпус не упоминается вовсе. Вероятнее всего, это говорит о том, что если власти и задумались о том, чтобы объединить всех наемников и волонтеров в одну добровольческую структуру, то она находится в процессе создания.

„Увезли из колонии, ночью в ангаре дали подписать новый контракт“

В составе „Редута“ есть подразделение, куда распределяют россиян, уехавших на войну из исправительных колоний. Еще в начале года их преимущественно набирали в „Вагнер“, но с весны 2023 года эта функция отошла к Минобороны.

Би-би-си известны имена 286 погибших заключенных, завербованных Минобороны России. Реальное число потерь в этой категории гораздо выше, но публикации об осужденных в публичном пространстве появляются реже, чем сообщения о смерти „вольных“ военных. Родственники заключенных также часто пишут, что тела их погибших родных подолгу не забирают с передовой.