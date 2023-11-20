Правда ли, что украинская порноактриса Нэнси Эй объявила о выдвижении на пост президента Украины?
В середине ноября 2023 года в соцсетях распространили видео, на котором порномодель Майя Коноваленко (Nancy Ace, Нэнси Эйс) якобы заявила, что планирует занять пост Владимира Зеленского. Мы проверили, реальный ли это ролик.
Видеозапись якобы со словами Коноваленко появилась в Сети 15 ноября. Наиболее популярная публикация с этим роликом, которая была размещена в Telegram-канале „Zлой пруф️“ (137 000 просмотров на момент написания этого разбора), гласит: „Украинская порномодель Майя Коноваленко, известная под псевдонимом Нэнси Эй (или Нэнси Эйс. — Прим. ред.), собралась идти в президенты Украины. Также Коноваленко заявила, что все украинские мужчины должны идти на войну и кто прячется от призыва — слизняки, а украинские порномодели, которых полно по миру, должны помогать ВСУ, чем могут. На самом деле, если наркозависимый клоун может быть президентом, почему не может порноактриса? Выпрашивать гроши по миру у неё получится даже лучше. А это единственное, что делает Зеленский на своей должности“. В телеграме телеканала „Царьград“ (27 000 просмотров) уточнили, что на видео показана предвыборная речь девушки.Аналогичные по содержанию записи появились в Telegram-канале российской телеведущей Олеси Лосевой (10 000 просмотров), „Блокнот Россия 18+„ (41 000), „Кипяток“ (39 000), Nina Vatt (21 000), „†Армянин†“ (18 000), „Отряд Ковпака“ (19 000), „Запорожский вестник“ (16 000), Naran_official (10 000), „Политолог 21 века“ (9300), „Российская Федерация“ (9100) и Haqqin.az (8400), во „ВКонтакте“ (например, тут, тут, тут, тут и тут), в соцсети X (бывший Twitter; тут и тут), в Facebook (тут, тут и тут), а также на некоторых новостных веб-сайтах, среди которых газета „Столица С“ и „Донпресс“. О желании Коноваленко стать первой украинской женщиной-президентом написал и белорусский информационно-развлекательный интернет-портал Mediabrest.by (якобы 230 000 просмотров).
Вирусный ролик длится 39 секунд, а в его верхнем правом углу расположен логотип британского таблоида The Sun. Согласно титру в начале видео, „самая популярная украинская порноактриса Нэнси Эй хочет стать президентом“. Далее утверждается, что „рождённая в Киеве 29-летняя звезда фильмов для взрослых рассказала об этом в интервью перед днём рождения“. В некоторых публикациях утверждается, что Коноваленко давала интервью именно изданию The Sun. Отметим, что 29 лет ей исполнилось только 17 ноября. Далее в ролике показано, что девушка якобы лишь выразила желание когда-нибудь получить должность президента, а не уже выдвинула свою кандидатуру.
Украинские мужчины, которые прячутся от войны и которые не донатят ВСУ, — это просто слизняки! Почему я и большинство украинских порноактрис по всему миру пытаемся сохранить нашу страну, а они нет? Я верю, что Украина выиграет только благодаря таким столь щедрым украинцам, как я. И у меня есть мечта: однажды стать первой женщиной-президентом Украины.
„Проверено“ не нашло такого интервью Коноваленко или хотя бы его упоминания ни на сайте The Sun, ни в соцсетях издания (Facebook, Instagram, X, YouTube). Более того, подобного заявления порнозвезды мы не обнаружили ни в одном англоязычном СМИ. Ролик о желании стать президентом отсутствует и в профилях актрисы на различных платформах.
Проведя поиск на нескольких площадках, „Проверено“ обнаружило наиболее ранний пост с вирусным видео среди тех, что мы отследили, в русскоязычном Telegram-канале „Свежести“ (35 000 просмотров). Там запись о Нэнси Эй появилась 15 ноября в 20:34 по московскому времени. Ранее „Свежести“ уже шесть раз упоминались в наших опровержениях, поскольку там выкладывали дезинформацию, включая сфабрикованные видео. Причём в некоторых случаях этот канал, по нашим данным, также становился первоисточником распространения фейков.
Кроме того, „Проверено“ изучило короткие видеосюжеты, которые The Sun выкладывает на своём YouTube-канале. Оказалось, что шрифт, используемый в ролике с предполагаемым интервью Коноваленко, отличается от того, что обычно показан в публикациях таблоида. Различия заметнее всего при сравнении букв t, s, e и k. Также в левом верхнем углу британское издание указывает правообладателя фото- и видеоматериалов, чего в виральном ролике не наблюдается.
При помощи обратного поиска по картинкам в Google Lens и Microsoft Bing „Проверено“ установило, что скриншоты интересующего нас ролика были опубликованы в Сети летом 2022 года, то есть интервью не могло появиться в конце 2023-го. Тогда мы смогли найти первоисточник видео — им оказался YouTube-канал Roccos World, на котором Коноваленко в прямом эфире общалась с порноактёром Рокко Сиффреди. Трансляция проводилась ещё в апреле 2020 года.
Искомый отрывок, видеоряд которого использован в вирусном ролике якобы от The Sun, начинается на временной отметке примерно 03:36 (точнее сказать сложно, поскольку виральное видео кадрировано). В том фрагменте Коноваленко отвечала на вопрос Сиффреди о том, почему на её родине так строго относятся к порнографии: „Почему Украина не любит порно? Что ты об этом думаешь?“ Ниже приводим ответ актрисы, который не содержит никаких заявлений о президентстве и об украинской армии.
Если честно, я тоже не понимаю наш народ. Потому что дома все занимаются сексом, ведь так? И многие люди смотрят порно, так почему они тогда злятся. Мне пишет много людей… Ладно, не много, но некоторые пишут мне, что я тупая девчонка, что пошла в порно, снимаюсь на камеру и что это очень плохо.
Также „Проверено“ заметило, что зубы и движения губ Коноваленко на вирусном видео и на записи YouTube-трансляции различаются, из чего можно сделать вывод, что ролик создавался с применением нейросети.
Таким образом, звезда фильмов для взрослых Нэнси Эй не заявляла о том, что хочет стать президентом Украины, заменив Зеленского на посту главы страны. При помощи приложений, использующихискусственный интеллект, неизвестные отредактировали фрагмент старого интервью порноактрисы, заменив её слова. Это не первый случай, когда авторы фейков создают видео с помощью нейросетей. Ранее „Проверено“ разбирало аналогичную подделку: сообщалось, будто бы на YouTube появилась реклама с призывом к украинским военным вступать в армию Израиля.
Итог: Фейк