Правда ли, что украинская порноактриса Нэнси Эй объявила о выдвижении на пост президента Украины?

Вирусный ролик длится 39 секунд, а в его верхнем правом углу расположен логотип британского таблоида The Sun. Согласно титру в начале видео, „самая популярная украинская порноактриса Нэнси Эй хочет стать президентом“. Далее утверждается, что „рождённая в Киеве 29-летняя звезда фильмов для взрослых рассказала об этом в интервью перед днём рождения“. В некоторых публикациях утверждаетс я, что Коноваленко давала интервью именно изданию The Sun. Отметим, что 29 лет ей исполнилось только 17 ноября. Далее в ролике показано, что девушка якобы лишь выразила желание когда-нибудь получить должность президента, а не уже выдвинула свою кандидатуру.

Украинские мужчины, которые прячутся от войны и которые не донатят ВСУ, — это просто слизняки! Почему я и большинство украинских порноактрис по всему миру пытаемся сохранить нашу страну, а они нет? Я верю, что Украина выиграет только благодаря таким столь щедрым украинцам, как я. И у меня есть мечта: однажды стать первой женщиной-президентом Украины.

„Проверено“ не нашло такого интервью Коноваленко или хотя бы его упоминания ни на сайте The Sun, ни в соцсетях издания (Facebook, Instagram, X, YouTube). Более того, подобного заявления порнозвезды мы не обнаружили ни в одном англоязычном СМИ. Ролик о желании стать президентом отсутствует и в профилях актрисы на различных платформах.

Проведя поиск на нескольких площадках, „Проверено“ обнаружило наиболее ранний пост с вирусным видео среди тех, что мы отследили, в русскоязычном Telegram-канале „Свежести“ (35 000 просмотров). Там запись о Нэнси Эй появилась 15 ноября в 20:34 по московскому времени. Ранее „Свежести“ уже шесть раз упоминались в наших опровержениях, поскольку там выкладывали дезинформацию, включая сфабрикованные видео. Причём в некоторых случаях этот канал, по нашим данным, также становился первоисточником распространения фейков.

Кроме того, „Проверено“ изучило короткие видеосюжеты, которые The Sun выкладывает на своём YouTube-канале. Оказалось, что шрифт, используемый в ролике с предполагаемым интервью Коноваленко, отличается от того, что обычно показан в публикациях таблоида. Различия заметнее всего при сравнении букв t, s, e и k. Также в левом верхнем углу британское издание указывает правообладателя фото- и видеоматериалов, чего в виральном ролике не наблюдается.