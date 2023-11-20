Юные футболисты из Эстонии ярко выступили на престижном турнире - Ateitis CUP

„Ateitis CUP“ — один из самых престижных молодежных футбольных турниров в Европе, в котором ежегодно принимают участие более 7000 юных футболистов из более чем 22 стран мира.

„Инфонет“ U9 выступал в группе F, в которой занял первое место, одержав три победы из трех.

В плей-офф юные футболисты из Эстонии сначала обыграли литовский клуб „Жальгирис“ (5:1), а потом - таллинский „Калев“ (7:1).

Таллинский „Калев“ одержал три победы из трех в группе G и обыграл в плей-офф английский клуб „Лутон Таун“ (3:2), но уступил в полуфинале „Инфонету“.

В финале футбольный клуб „Инфонет“ U9 уступил именитому футбольному клубу „Милан“ (1:6).

В турнире также принял участие еще один эстонский клуб - „Виймси“, который занял первое место в группе А, одержав три победы из трех.

В плей-офф „Виймси“ обыграл латвийский клуб „Даугавпилс“ (8:2), а потом проиграл в полуфинале будущему победителю турнира „Милану“ (1:8).

В матче за третье место „Виймси“ обыграл таллиннский „Калев“ (3:0).

Возрастная категория U13

Таллиннский клуб „Арарат“ занял первое место в группе А, одержав три победы из трех. В плей-офф „Арарат“ обыграл литовский клуб „Жальгирис“ (5:2). В финале „Арарат“ сыграл вничью с литовским клубом „BE1 National Football Academy“ (1:1), но уступил в серии пенальти (3:4).

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