Юные футболисты из Эстонии ярко выступили на престижном турнире - Ateitis CUP
Юные футболисты „Инфонета“ 2014 года рождения (U9) ярко выступили на престижном турнире - Ateitis CUP, который проходил 17-19 ноября в Литве. Футбольный клуб „Инфонет“ U9 занял второе место, проиграв в финале итальянскому гранду - „Милану“. Третье место занял клуб „Виймси“.
„Ateitis CUP“ — один из самых престижных молодежных футбольных турниров в Европе, в котором ежегодно принимают участие более 7000 юных футболистов из более чем 22 стран мира.
„Инфонет“ U9 выступал в группе F, в которой занял первое место, одержав три победы из трех.
В плей-офф юные футболисты из Эстонии сначала обыграли литовский клуб „Жальгирис“ (5:1), а потом - таллинский „Калев“ (7:1).
Таллинский „Калев“ одержал три победы из трех в группе G и обыграл в плей-офф английский клуб „Лутон Таун“ (3:2), но уступил в полуфинале „Инфонету“.
В финале футбольный клуб „Инфонет“ U9 уступил именитому футбольному клубу „Милан“ (1:6).
В турнире также принял участие еще один эстонский клуб - „Виймси“, который занял первое место в группе А, одержав три победы из трех.
В плей-офф „Виймси“ обыграл латвийский клуб „Даугавпилс“ (8:2), а потом проиграл в полуфинале будущему победителю турнира „Милану“ (1:8).
В матче за третье место „Виймси“ обыграл таллиннский „Калев“ (3:0).
Возрастная категория U13
Таллиннский клуб „Арарат“ занял первое место в группе А, одержав три победы из трех. В плей-офф „Арарат“ обыграл литовский клуб „Жальгирис“ (5:2). В финале „Арарат“ сыграл вничью с литовским клубом „BE1 National Football Academy“ (1:1), но уступил в серии пенальти (3:4).
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