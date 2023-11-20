ФИФА выплатит €4 млн „Барселоне“ за травму Гави

Гави получил травму в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии (3:1), который ничего не решал. Испания уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы, сообщает Sportmail.

По информации источника, „Барселона“ должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.

Максимальная сумма компенсации за травму одного футболиста составляет €7,5 млн в год или €20 548 в день. Сумма выплат, которая полагается сине-гранатовым, будет рассчитываться с 16 декабря.

Ожидается, что Гави пропустит от 6 до 8 месяцев, если у него подтвердится разрыв передней крестообразной связки. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА составит от €3 082 200 до € 4 315 080.

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