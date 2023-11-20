Брак на 2 месяца: легендарный Ханю развелся

О вступлении в брак Ханю стало известно в августе 2023 года, сообщает Sport24.

В соцсетях Ханю объяснил, что его жена после оформления брака подверглась угрозам, нападкам, преследованию и попыткам взять у нее интервью без согласования.

— Я женился на обычном человеке. Мы поженились с твердым намерением уважать и беречь друг друга. Мы вместе преодолели и прошли через многое, чтобы защитить друг друга. В такой жизни моя жена поддерживала меня, чтобы защитить, даже когда долгое время не могла выйти из дома.

В настоящее время различные „средства массовой информации“ ведут себя неподобающим образом, словесно оскорбляют, преследуют и дают несанкционированные интервью против нее и наших родственников. Было раскрыто много личной информации. Даже находясь в нашем собственном доме, мы становились объектами слежки, к дому подъезжали подозрительные машины, люди приставали к нам.

Мы стремились защитить друг друга от подобных ситуаций. Мы работали над этим в течение длительного времени. Однако в силу своей неопытности мне было крайне сложно и невыносимо продолжать защищать своего партнера и себя в сложившейся ситуации.

Когда я думаю о будущем, я хочу, чтобы мой партнер был счастлив без каких‑либо ограничений, поэтому я принял решение о разводе.

Я прошу немедленно прекратить все приставания, преследования не только моего бывшего партнера, но и всех, связанных с нами людей, и наши семьи, — написал 28‑летний фигурист в социальной сети..

Ханю объявил о завершении карьеры в июле 2022 года. За карьеру он также дважды выигрывал чемпионаты мира, трижды становился на мировых первенствах серебряным призером и дважды — бронзовым.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.