Уникальная ситуация. В Латвии за выход в высший дивизион сыграют основа и дубль одной команды
Концовка футбольного сезона в Латвии выдалась удивительной и уникальной. После 36 туров футбольный клуб „Метта“ не смог напрямую остаться в высшей лиге, заняв предпоследнюю строку. По регламенту чемпионата команде предстоит сыграть со второй командой второго дивизиона.
По стечению обстоятельств этой командой будет „Сканстес“. До 2021 года клуб носил название „Метта-2“, так как это дубль команды, играющей в элитном дивизионе, пишет Sports.ru.
Пользователь Reddit под ником arenorealcucumber рассказал о том, насколько странной и комичной выглядит вся ситуация изнутри.
„Метта“, федерация футбола Латвии и все наши спортивные СМИ молчат по этому поводу (матча между главной командой и ее дублем). Просто очень стыдно.
Тренер „Метты“ (он же соучредитель и спортивный директор) во время послематчевого интервью в последнем туре чемпионата выглядел очень смущенным.
„Метта“ на протяжении многих лет − вторая худшая команда высшей лиги. Они уже стали локальным мемом − чемпионы матчей на вылет. Сейчас в Латвии шутят так: „Метта“ столько раз играла такие матчи, что в этот раз решила сделать это против самой себя“.
Первый матч команды должны сыграть 22 ноября, а ответный − 25-го.
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