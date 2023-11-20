Уникальная ситуация. В Латвии за выход в высший дивизион сыграют основа и дубль одной команды

По стечению обстоятельств этой командой будет „Сканстес“. До 2021 года клуб носил название „Метта-2“, так как это дубль команды, играющей в элитном дивизионе, пишет Sports.ru.

Пользователь Reddit под ником arenorealcucumber рассказал о том, насколько странной и комичной выглядит вся ситуация изнутри.

„Метта“, федерация футбола Латвии и все наши спортивные СМИ молчат по этому поводу (матча между главной командой и ее дублем). Просто очень стыдно.

Тренер „Метты“ (он же соучредитель и спортивный директор) во время послематчевого интервью в последнем туре чемпионата выглядел очень смущенным.

„Метта“ на протяжении многих лет − вторая худшая команда высшей лиги. Они уже стали локальным мемом − чемпионы матчей на вылет. Сейчас в Латвии шутят так: „Метта“ столько раз играла такие матчи, что в этот раз решила сделать это против самой себя“.

Первый матч команды должны сыграть 22 ноября, а ответный − 25-го.

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