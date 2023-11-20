20.11.2023, 11:30
В Эстонии определился чемпион страны по быстрым шахматам. Им стал таллиннец Илья Хайтин
ФОТО: Eesti maleliit
Мастер ФИДЕ Илья Хайтин стал чемпионом Эстонии по быстрым шахматам. В турнире с контролем времени 15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход из 7 возможных очков таллиннский шахматист набрал 6.
Определяющей для победы стала партия с гроссмейстером из Кохтла-Ярве Александром Володиным, в которой Хайтин сумел добиться победы черными. Володин, набравший 5,5 очков, завоевал серебро. Бронза - у 19-летнего Георга Александера Педосона.
В турнире, проходившем в Таллинне по швейцарской системе, принимали участие 30 шахматистов.
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