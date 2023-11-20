В Эстонии определился чемпион страны по быстрым шахматам. Им стал таллиннец Илья Хайтин

Определяющей для победы стала партия с гроссмейстером из Кохтла-Ярве Александром Володиным, в которой Хайтин сумел добиться победы черными. Володин, набравший 5,5 очков, завоевал серебро. Бронза - у 19-летнего Георга Александера Педосона.

В турнире, проходившем в Таллинне по швейцарской системе, принимали участие 30 шахматистов.

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