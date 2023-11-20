Мэр Москвы сообщил о втором за сутки беспилотнике, сбитом в Подмосковье

„На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет“, — говорится в сообщении мэра. Минобороны России заявило о перехвате украинского беспилотника над территорией Подмосковья.

В ночь на 19 ноября Собянин и Минобороны также сообщали о сбитом дроне. Это произошло около 01:00 в Богородском городском округе Московской области

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