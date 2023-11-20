Индонезийская больница в Газе сообщила о гибели 12 человек в результате израильского авиаудара

Представитель министерства Ашраф аль-Кудра сообщил агентству AFP, что, помимо погибших, десятки человек получили ранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения, которая в воскресенье совместно с Палестинским обществом Красного Полумесяца эвакуировала 31 младенца из больницы „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа в оборудованный властями ОАЭ госпиталь в Рафахе на юге анклава, рассказала, что 11 детей находятся в критическом состоянии.

„Младенцы были успешно транспортированы в отделение интенсивной терапии для новорожденных в родильном доме „Аль-Хелал Аль-Эмарати“ на юге Газы, где их состояние оценивается и стабилизируется. Врачи там говорят, что все младенцы борются с серьезными инфекциями из-за нехватки медикаментов и невозможности продолжать меры по борьбе с инфекциями в больнице „Аш-Шифа“. 11 из них находятся в критическом состоянии“, – говорится в сообщении.

Журналисты CNN поговорили с врачом больницы в Рафахе Мохаммадом Саламахом, который рассказал, что ситуация с топливом и электроснабжением по-прежнему нестабильная.

„Мы проводим анализы всех этих младенцев, им давали жидкости и необходимые лекарства в соответствии с их состоянием. Пока что они находятся в тяжелом, стабильном состоянии, но оно может ухудшиться, особенно если учесть, что у нас в любой момент может закончиться электричество, если топливо не поступит в Газу“.

В ВОЗ сообщили, что в „Аш-Шифа“ остается более 250 пациентов и 20 медицинских работников, всем им требуется немедленная эвакуация.

„В настоящее время ведется планирование эвакуации оставшихся пациентов, их семей и медработников. Учитывая сложные проблемы безопасности и логистики, эта эвакуация займет несколько дней. Приоритет будет отдан 22 пациентам, находящимся на диализе, и 50 пациентам с травмами позвоночника“, – добавили в организации.

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