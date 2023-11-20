Люди забили тревогу: лебеди вмерзли в лед?

В минувшие выходные в Центр тревоги четыре раза поступали сообщения о том, что в Хаапсалу лебеди вмерзли в лед. Спасатели, четыре раза выезжавшие по вызову, выяснили, что птицам ничего не угрожает.

Спасатели успокоили горожан: в обычных условиях здоровые птицы не примерзают ко льду, и прежде чем вызывать спасателей со специальным снаряжением, не мешает убедиться, что птице действительно требуется помощь. Для того чтобы сэкономить энергию, птицы могут долго неподвижно сидеть на льду.

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