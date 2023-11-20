Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссерки Жени Беркович

Нине Катерли было 89 лет. „У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память... Мои соболезнования [ее дочери] Елене Эфрос и другим родным и близким...“ — написал Вишневский.

Внучку писательницы — режиссерку Евгению Беркович — в мае отправили в СИЗО по делу об „оправдании терроризма“. Поводом для уголовного преследования стал спектакль о женщинах, которые решили „виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.