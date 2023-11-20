Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссерки Жени Беркович
Об этом сообщил зампред партии „Яблоко“ Борис Вишневский. На его пост обратила внимание „Новая газета Европа“.
Нине Катерли было 89 лет. „У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память... Мои соболезнования [ее дочери] Елене Эфрос и другим родным и близким...“ — написал Вишневский.
Внучку писательницы — режиссерку Евгению Беркович — в мае отправили в СИЗО по делу об „оправдании терроризма“. Поводом для уголовного преследования стал спектакль о женщинах, которые решили „виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию“.
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