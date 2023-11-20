За рубежом
20.11.2023, 10:45

Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссерки Жени Беркович

 
Нина Катерли
Нина Катерли
ФОТО: телеграм-канал Бориса Вишневского

Об этом сообщил зампред партии „Яблоко“ Борис Вишневский. На его пост обратила внимание „Новая газета Европа“.

Нине Катерли было 89 лет. „У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память... Мои соболезнования [ее дочери] Елене Эфрос и другим родным и близким...“ — написал Вишневский.

Внучку писательницы — режиссерку Евгению Беркович — в мае отправили в СИЗО по делу об „оправдании терроризма“. Поводом для уголовного преследования стал спектакль о женщинах, которые решили „виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию“.

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