Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Новым командующим стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, занимавший должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра „Главный военный клинический госпиталь“ в Киеве. Он сменил на посту командующего генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко.

Зеленский назвал назначение „важным кадровым решением“. „Задача очевидна — и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности в сообществе наших боевых медиков, — нужен принципиально новый уровень медицины“, — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

„Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов“, — прокомментировал назначение министр обороны Украины Рустем Умеров в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что „причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает“.

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