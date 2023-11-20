Новости России
20.11.2023, 09:46

Ситуация на пивном рынке России: скандинавы „остались в дураках“

 
Eesti Ekspress
ТЕПЕРЬ ПОД КОНТРОЛЕМ РОССИИ: Датское пиво Carlsberg преподносится как „лучшее в мире пиво“.
ТЕПЕРЬ ПОД КОНТРОЛЕМ РОССИИ: Датское пиво Carlsberg преподносится как „лучшее в мире пиво“.
ФОТО: ANDREW KELLY | REUTERS/Scanpix

Президент Владимир Путин решил бесплатно забрать находящиеся в России пивоваренные заводы датской компании Carlsberg и выпускающие йогурты заводы французской корпорации Danone, пишет издание Eesti Ekspress.

Несмотря на то что обе компании уж нашли в России покупателей на свои активы, Росимущество национализировало предприятия, выпускающие пиво и йогурты, их возглавят люди из клана Путина.

В России большой популярностью пользуется продукция пивоваренной компании под брендом „Балтика“. В свое время в приватизации „Балтики“ участвовал эстонец Андрес Эрм. Во время покупки пивоваренного завода ему доводилось сидеть за одним столом с Владимиром Путиным, который в то время работал во властных структурах Санкт-Петербурга.

АНДРЕС ЭРМ: эстонец, занимавшийся крупным бизнесом в России.

В свое время к покупке пивоваренных заводов в России приложил руку Эркки Бекман, возглавлявший финскую компанию Hartwall (отец финского публициста Йохана Бекмана, славившего Путина).

Первыми собственниками пивоваренного завода „Балтика“ являлись шведская компания Pripps и финская Hartwall. Вице-президент их совместной фирмы BBH Андрес Эрм помогал приватизировать пивоваренные заводы Saku и Aldaris в странах Балтии.

Скандинавы поставили на пивоваренные заводы в России и странах Балтии новое оборудование. Пивоваренное производство было затем продано датской компании Carlsberg.

Увы, сегодня все усилия Андреса Эрма, шведов, финнов и датчан пошли прахом. Welcome to Russia!

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