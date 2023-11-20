Главный тренер сборной Эстонии по футболу: надо признать, что Швеция была сильнее нас

„Мы должны признать, что Швеция сегодня была сильнее. Мы не смогли вернуться в игру и забить. Поскольку мы проиграли, мы не можем говорить о красивой игре. Когда ты пропускаешь два мяча, трудно выиграть вдали от дома. Но у нас было не так много моментов, и мы должны признать, что Швеция была сильнее нас“, — сказал после игры эстонским журналистам главный тренер Томас Хэберли.

После двух отборочных матчей разница забитых и пропущенных мячей эстонской сборной была 2:3, а по окончанию всего отборочного этапа 2:22. Хэберли еще раз подчеркнул, что победа над Швецией, Бельгией и Австрией стала бы историческим результатом для эстонской команды. Если поражение от азербайджанцев разочаровало, то для нынешней сборной Эстонии эта тройка, по мнению тренера, является слишком сильной.

„Мы должны быть реалистами. Конечно, можно извлечь что-то положительное из [проигранных матчей], если хорошо поискать, но в итоге мы проиграли. Но это все-таки была Швеция“, — сказал тренер, отметив, что одним из положительных моментов является появление молодых игроков. В частности, он отметил Мартина Веткаля, который так хорошо вписался в состав команды, но в воскресенье заболел и не играл.

Каковы планы на следующий год? „Посмотрим. Мы должны готовиться к марту. Мы вернем несколько игроков, которых нам не хватало в отборочном цикле. Надеюсь, что в марте у нас будут все игроки. Мы станем сильнее, и мы должны быть сильнее“, - сказал главный тренер.

Эстонский футбольный союз объявил несколько месяцев назад, что правление примет решение о продлении контракта с Хэберли в декабре. Но после этого Эстония потерпела еще несколько поражений в отборочном этапе.

Delfi спросили Хэберли, ставил ли ЭФС перед ним какие-либо цели на ноябрьские матчи сборной. „В конце года будет проведен обычный анализ. Но нам не говорили [сверху], что мы должны делать и что надо менять. Все было как обычно“, — сказал тренер.

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