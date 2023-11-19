Конкурент Каллас? Министр иностранных дел Латвии готов баллотироваться на пост руководителя НАТО(24)
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш („Новое Единство“) готов присоединиться к гонке за пост генерального секретаря НАТО, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство Bloomberg. От Эстонии такое желание выразила премьер-министр Кая Каллас.
Срок полномочий нынешнего руководителя Североатлантического альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре следующего года. Ранее Столтенберг заявлял, что не собирается баллотироваться на новый срок.
В случае, если Латвия решит выдвигать свою кандидатуру на пост генсека НАТО, Кариньш готов присоединиться к гонке за эту должность, сообщают СМИ.
Как пишет Bloomberg, Кариньш „готов внести свой вклад в альянс опытом руководства на посту премьер-министра Латвии, четким пониманием угроз со стороны России, твердой позицией в отношении Украины и доказанным успехом в качестве строителя международного консенсуса“.
„Геополитическая ситуация и характер проблем, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства“, — сказал Кариньш в своем заявлении.
Глава МИД Латвии отметил, что под его руководством „Латвия последовательно достигла и превысила цель - выделение порядка двух процентов (от ВВП) на расходы на оборону“.
Интерес к должности генсека НАТО ранее проявили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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