В Хельсинки люди вышли на пикет против закрытия пограничных переходов с Россией

На митинге в столице люди выразили обеспокоенность по поводу нового „железного занавеса“. Всего собралось несколько сотен протестующих, в том числе россиян, проживающих в Финляндии, и граждан с двойным гражданством, скандировавших „откройте границы“.

Многие люди говорили, что это решение затруднит возможность связаться с их родственниками в России.

Вера Понаморева, имеющая двойное гражданство, сказала, что ее беспокоит то, что она не сможет заботиться о своих пожилых родителях, живущих в Санкт-Петербурге. „Я чувствую, что меня оторвали от семьи“, — сказала она.

Павел Мякинен, который также имеет двойное гражданство, сказал, что переживает о том, как увидеться с матерью, потому что добираться до России через пограничные переходы на севере Финляндии занимает много времени и дорого.

Протестующие поддерживают право страны на безопасность своих границ, но они не верят, что закрытие границ поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

Пограничники юго-восточного региона заявили, что количество заявлений о предоставлении убежища уже снизилось. В пятницу было зарегистрировано 176 просителей убежища, а в субботу - только двое.

„Сегодня мы были вполне спокойны, поскольку наши пограничные пункты в полночь закрылись“, - сказал Юкка Луккари, заместитель командующего Юго-восточным пограничным округом. Он добавил, что на российской стороне есть небольшие группы мигрантов, но поскольку погранпереходы закрыты, их не пропустили через границу.

Хельсинки обвинил Москву в перенаправлении мигрантов на свои пограничные переходы в ответ на укрепление оборонных связей страны с Соединенными Штатами. Кремль отверг это обвинение.

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