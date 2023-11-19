В городах Сибири из-за урагана десятки тысяч жителей остались без света. Как минимум два человека погибли

„Повреждений очень много, где-то рвутся провода, где-то опоры падают. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение“, — заявил „Интерфаксу“ сотрудник пресс-службы ПАО „Россети Сибирь“.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов из-за шквального ветра объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

„Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения (котельные)“, — пишетчиновник в своем телеграм-канале.

В городе не работают трамваи и троллейбусы, повреждены 47 кровель в многоквартирных домах, 45 объектов социальной инфраструктуры и 30 автомобилей, повалены более 200 деревьев. На местной хоккейной арене из-за отключения электричества был прерван матч между командами „Металлург“ и АКМ Высшей хоккейной лиги.

„Мы находимся в пике отключения“, — рассказал мэр, добавив, что электричество жителям могут вернуть не ранее 20:00 по местному времени. Администрация приняла решение приостановить работу детских садов и отменить занятия первой смены в школах в понедельник.

По данным Кузнецова, из-за последствий стихии погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Как пишут СМИ, во время урагана одно дерево упало на проезжавший автомобиль вблизи жилого дома в Заводском районе. В салоне машины находились четыре человека, которые ехали на похороны. Двое из них погибли.

Также около торгового центра „Сити Молл“ женщину придавило упавшей вывеской. Очевидцы помогли достать пострадавшую, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.