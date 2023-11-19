Сборная Эстонии по футболу проиграла в гостях Швеции

Сборная Швеции с первых минут завладела инициативой и в середине первого тайма вышла вперед. На 22-й минуте Людвиг Аугустинссон сделал навес с левого фланга, а Виктор Клаэссон головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме шведы продолжали контролировать ход встречи и на 55-й минуте удвоили свое преимущество. Виктор Клаэссон отдал мягкий пас между защитниками в штрафную, и Эмиль Форсберг, оказавшийся один на один с вратарем отправил мяч в ворота.

Гости не смогли запустить свою атакующую машину и всего за матч нанесли два удара. Швеция, выигравшая матч со счетом 2:0, с десятью очками заняла третье место в группе F отборочного этапа чемпионата Европы, Эстония с одним очком стала пятой. При этом разница забитых и пропущенных „синих футболок“ в отборочном этапе составила 2:22.

Турнираная таблица:

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