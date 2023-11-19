У НАТО есть 5-9 лет для подготовки к нападению РФ. Под возможным ударом - страны Балтии

„Война вернулась в Европу после жестокого нападения Путина на Украину“, - сказал Писториус. „Это изменило ситуацию с угрозами. Германия, как самая густонаселенная и экономически сильная страна в центре Европы, должна быть опорой сдерживания и коллективной обороны в Европе“, - отметил министр обороны Германии на презентации новых руководящих принципов для немецких вооруженных сил.

Эксперт по безопасности из DGAP Кристиан Мёллинг ссылается в своих выводах на источники в военных кругах и спецслужбы Германии. Его анализ включает в себя новые направления оборонной политики бундесвера , которые были представлены министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) в начале ноября. Впервые Писториус публично употребил словосочетание „соответствие требованиям военного времени“ в качестве цели модернизации бундесвера.

Эксперты указывают на то, что Россия во время войны с Украиной перевела свою оборонную промышленность в режим военной экономики . „Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется в настоящее время. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска“, - говорится в исследовании Мёллинга и Шютца, которое называется „Предотвратить следующую войну“. Германия и НАТО, подчеркивается в нем, вступили в состязание со временем, пытаясь вооружить силы обороны в такой степени, чтобы их потенциал сдерживания превзошел российские расчеты на успешное нападение, например, на страны НАТО - Литву, Латвию и Эстонию.

У стран-членов НАТО в Европе остается „от пяти до девяти лет“, чтобы подготовиться к отражению возможного нападения России на территорию альянса. Такой вывод содержится в аналитическом исследовании Германского общества внешней политики (DGAP). Его авторы Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из DGAP и Торбен Шютц (Torben Schütz) из Центра безопасности и обороны в Берлине убеждены в том, что „следующая война в Европе может быть эффективно предотвращена лишь в ограниченный период времени“.

„Обе стороны имеют дальнейшие военные планы“

Основой для расчета периода времени для предотвращения Североатлантическим альянсом возможной войны путем усиления потенциала сдерживания является предположение, что России удастся заморозить войну в Украине. Это даст Кремлю время на восстановление сухопутных войск. Однако вряд ли кто-то из политиков в Берлине ожидает быстрого окончания захватнической войны.

„Обе стороны имеют дальнейшие военные планы, - указал в интервью DW эксперт по Украине и России Нико Ланге (Nico Lange) из Мюнхенской конференции по безопасности. - Я думаю, мы должны исходить из того, что это будет продолжаться еще некоторое время“. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно предупредил, что военная помощь, которую до сих пор оказывали его стране около 50 поддерживающих ее государств во главе с США, привела лишь к „тупику“ на фронте. Его линия на востоке и юге Украины практически не изменилась с июня, даже в ходе украинского контрнаступления.

Однако в позиционной войне Россия имеет преимущество, потому что в ее распоряжении имеется практически неограниченное количество артиллерийского вооружения, предупреждает в интервью DW австрийский военный аналитик Маркус Райснер. Украина, по его мнению, может добиться успеха только в том случае, если война не будет позиционной. Чтобы сделать это возможным весной следующего года, Украина должна получить от Запада новейшее оружие, уточняет Райснер.

Ряд военных экспертов полагают, что фронт в Украине превращается в поле боя, на котором действуют все более высокотехнологичные виды вооружений. Все чаще говорят об использовании искусственного интеллекта в военных действиях. „Речь идет о контроле над электромагнитным полем, в котором используются радиостанции и управляются беспилотники“, - пояснил Рейснер в интервью DW. Нико Ланге также подтверждает, что Россия теперь может очень успешно подавлять некоторые виды оружия ВСУ с помощью использования спутников.

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