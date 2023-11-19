Экспансия по-русски. Зачем Кремль завозит чиновников и силовиков на оккупированную часть Украины
За последний год россияне занимают важные посты в оккупационных администрациях на территории Украины, вытесняя местных коллаборантов. В приоритете экономические и потенциально коррупционные должности. Литовский Delfi рассказывает, что происходит в оккупации на примере Луганской области.
Уроженец луганского городка Ровеньки Александр, сейчас проживающий с семьёй в Польше, приехал в конце лета проведать родителей, которых он не видел около 10 месяцев. Александр с удивлением рассказывает, что город Ровеньки находится десять лет под российской оккупацией, но теперь, идя по улице, он заметил множество незнакомых людей.
„Вроде бы меня не было меньше года, но оказалось, что приехало очень много россиян. Отчасти это военные, а отчасти гастарбайтеры или чиновники. Я не узнаю свой родной городок“, – признается Александр.
Начиная с прошлого года представители РФ на оккупированной территории Украины все активнее внедряются в бюрократический механизм. При этом по некоторым позициям можно говорить, что россияне занимают приблизительно 30% высших руководящих постов в администрациях на оккупированном Донбассе и порядка 40-50% в Херсонской, Запорожской области. Интересная деталь в том, что российские оккупанты изначально занимают должности, связанные с экономикой или силовыми структурами. Таким же образом представители РФ в оккупированном Донбассе являются заместителями в важных (экономических) ведомствах либо курируют их.
К примеру, в оккупированной Луганской области россиянина Дениса Яроша поставили на должность „министра топлива, энергетики и угольной промышленности“. Известно, что Ярош занимал с 2017 года пост председателя комитета по рыночным стратегиям в АО „НТЦ ЕЭС Группа компаний“, которая является частью Единой энергетической системы России, энергетическим монополистом РФ. Таким образом, Кремль через своего поставленного чиновника Яроша будет интегрировать электросистему и в том числе добычу угля на оккупированной территории. На „хлебном месте“ также находится Алена Антонова из Волгограда – она заняла пост „министра имущественных и земельных отношений Луганской Народной Республики“.
Именно через это ведомство проводятся различные перераспределения предприятий и земельных угодий. Экономический блок в так называемой „ЛНР“ также достался россиянину, причем из Татарстана. ФОТО: ASM. ALBUMO Так российские кураторы назначили „министром промышленности и торговли Луганской Народной Республики“ Тимура Саматова, который ранее занимал позицию заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Также и заместителем „министра торговли ЛНР“ стал Иван Леонов.
До этого работавший на должности начальника отдела развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. К слову, „десант из Татарстана“ довольно заметен на оккупированной части Украины. К примеру, „замначальника Управления Следственного комитета (СКР) по ЛНР“ назначен Иван Буренков, который до этого работал Главой отдела СКР по Зеленодольскому району Татарстана. РЕКОМЕНДУЕМ Таким образом в условиях, когда промышленное производство практически разрушено на оккупированной территории Луганской области, торговля остается той сферой, где наблюдаются стабильные финансовые потоки.
Игорь Соловей, глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, говорит, что начиная захватнические войны, Россия обычно прикрывается „освободительной“ риторикой. Мол, якобы она несет оккупированным освобождение, в то же время, поведение россиян даже на территориях, где население не оказывает активного сопротивления оккупации, свидетельствует о совсем других целях Москвы и отношении к оккупированным.
„Прежде всего Россия дает волю своим инстинктам колониальной империи. Завоеванные народы – не важно в 19 веке или в 21-м – воспринимаются ею как „низшие“ в культурном и цивилизационном плане туземцы. Так что россияне воспринимают свою миссию как цивилизационную, культуртрегерскую - переучить, перевоспитать, цивилизовать. На практике - культурно и политически русифицировать тех, кто до сих пор „прозябали“ вне орбиты российского влияния“, – говорит Соловей. При этом выполнять эту миссию на оккупированных территориях поручено резидентам империи. Российские чиновники, учителя и другие функционеры должны контролировать местных и прививать им российские административные и идеологические порядки. Соловей дополняет – в этой миссии нельзя полагаться целиком на туземцев, даже на откровенных коллаборантов.
При каждом высокопоставленном коллаборанте должен быть куратор-россиянин, а ряд ответственных должностей предназначен исключительно для россиян. За примерами далеко ходить не нужно. В той же оккупированной Луганской области россияне занимают важную роль в сельскохозяйственном комплексе. Учитывая, что север области занимают фермерские хозяйства – контроль над землей может быть хорошими финансовым потоком. Поэтому в „ЛНР“ образовалась еще одна группа влияния – из Ярославской области.
Так Кремль назначил „министром сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики“ некоего россиянина Евгения Сорокина, экс-директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Он же подтянул себе в заместители еще одного „ярославца“ – Сергея Плескевича, ранее занимавшего пост заместителя директора департамента – председателем комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, он стал „заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР“. Плескевич был агрономом по кормам, а также работал управляющим производством ЗАО „Левцево“ (Даниловский район, Ярославская область).
В СБУ для Delfi прокомментировали положение с оккупантами: Служба безопасности Украины владеет полной картиной происходящего на временно оккупированных территориях. А также документирует военные преступления, совершенные РФ, в том числе для международного трибунала, системно работает над тем, чтобы привлечь всех преступников к ответственности – и граждан России, и местных коллаборантов. Так в СБУ говорят, что факты привлечения российских граждан (силовиков, пропагандистов) к деятельности оккупационных органов власти в Украине – не единичны.
Это происходит по нескольким причинам. Подавляющее большинство украинцев ждут освобождения и не идут ни на одно сотрудничество с врагом, сильно движение сопротивления среди местного населения. Исходя из этих обстоятельств, россияне вынуждены „завозить“ своих доверенных лиц из России. Еще один важный маркер „финансовой заинтересованности“ российских кураторов – это сфера ЖКХ и строительства, куда направляются денежные средства из российского бюджета. Именно кураторством „восстановления“ и коррупционных потоков занимаются высшие чиновники в Кремле. Именно туда направляются большие финансовые потоки из российского бюджета для „восстановления“. Такие проекты зачастую проходят через приближенные к Кремлю или кураторам компании, скажем, в „ЛНР“ Игоря Жаркова поставили на пост „министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства“. До назначения Жарков занимал пост в Самарской области – был первым заместителем министра энергетики и ЖКХ.
„На сегодняшний день СБУ сообщила о подозрении уже более 1 тыс. граждан России, среди которых не только высшее военно-политическое руководство, но и российские чиновники, приезжающие работать в оккупационных органах власти на захваченных украинских территориях“, – говорят в СБУ. В качестве примера СБУшники приводят гражданина России Сергея Елисеева, который почти полгода возглавлял „правительство“ оккупационной администрации России на Херсонщине. В момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где занимался подавлением движения сопротивления, подготовкой незаконного референдума по „присоединению“ Херсонщины к составу РФ и обеспечению нужного кремля „подсчета голосов“. Накануне освобождения Херсона фигурант скрылся на левобережной части области, а впоследствии уехал обратно в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области. Елисееву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины Соловей продолжает: российская практика командировки „специалистов“, часто на длительные сроки с семьями и планами на постоянное проживание, является типичным проявлением имперской колонизации покоренных территорий.
Ведь усмирение населения достигается через приведение в состояние гомогенности с Россией. Одной ассимиляцией и репрессивными мерами этого не достичь. Поэтому Москва прибегает к социальной инженерии – решающим изменениям на демографическом уровне. „Это достигается через депортацию вглубь РФ значительной части местных (прежде всего социально активных и детей) на фоне переселения на оккупированные территории россиян. Колонистов, как и во все времена, заманивают привлекательным социальным пакетом, а также природными щедростями покоренной страны. Теплые, живописные плодородные края выглядят привлекательно по сравнению с отдаленными регионами РФ, которые когда-то Московия так же завоевала, но так и не сумела привести их к процветанию“, – завершает Соловей.
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