Экспансия по-русски. Зачем Кремль завозит чиновников и силовиков на оккупированную часть Украины

Уроженец луганского городка Ровеньки Александр, сейчас проживающий с семьёй в Польше, приехал в конце лета проведать родителей, которых он не видел около 10 месяцев. Александр с удивлением рассказывает, что город Ровеньки находится десять лет под российской оккупацией, но теперь, идя по улице, он заметил множество незнакомых людей.

„Вроде бы меня не было меньше года, но оказалось, что приехало очень много россиян. Отчасти это военные, а отчасти гастарбайтеры или чиновники. Я не узнаю свой родной городок“, – признается Александр.

Начиная с прошлого года представители РФ на оккупированной территории Украины все активнее внедряются в бюрократический механизм. При этом по некоторым позициям можно говорить, что россияне занимают приблизительно 30% высших руководящих постов в администрациях на оккупированном Донбассе и порядка 40-50% в Херсонской, Запорожской области. Интересная деталь в том, что российские оккупанты изначально занимают должности, связанные с экономикой или силовыми структурами. Таким же образом представители РФ в оккупированном Донбассе являются заместителями в важных (экономических) ведомствах либо курируют их.

К примеру, в оккупированной Луганской области россиянина Дениса Яроша поставили на должность „министра топлива, энергетики и угольной промышленности“. Известно, что Ярош занимал с 2017 года пост председателя комитета по рыночным стратегиям в АО „НТЦ ЕЭС Группа компаний“, которая является частью Единой энергетической системы России, энергетическим монополистом РФ. Таким образом, Кремль через своего поставленного чиновника Яроша будет интегрировать электросистему и в том числе добычу угля на оккупированной территории. На „хлебном месте“ также находится Алена Антонова из Волгограда – она заняла пост „министра имущественных и земельных отношений Луганской Народной Республики“.