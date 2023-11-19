ВИДЕО | В Московской области сбили беспилотник. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе

По данным Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит около 01:00 в Богородском городском округе Московской области.

Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, утверждает Собянин.

Как пишут российские СМИ, обломки дрона упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна.

В результате на трассе образовалась пробка, одну из машин задело обломками.

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