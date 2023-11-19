19.11.2023, 09:31
ВИДЕО | В Московской области сбили беспилотник. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе
ФОТО: Kuvatõmmis
В ночь на 19 ноября российские силы ПВО пресекли „попытку атаки беспилотника“ на Москву, заявил мэр города Сергей Собянин, пишет Meduza.
По данным Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит около 01:00 в Богородском городском округе Московской области.
Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, утверждает Собянин.
Как пишут российские СМИ, обломки дрона упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна.
В результате на трассе образовалась пробка, одну из машин задело обломками.
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