Большой сюрприз: клуб первой лиги оставил нарвский „Транс“ за бортом Кубка Эстонии
В 1/8 финала Кубка Эстонии футбольный клуб „Виймси“ обыграл действующего обладателя Кубка нарвский „Транс“ (1:0).
Первая половина матча между „Виймси“, завершившим этот сезон с серебряными медалями в первой лиге, и нарвским „Трансом“, занимавшим восьмое место в высшей лиге завершилась вничью 0:0.
Все самое интересное произошло во втором тайме. На 58-й минуте Денис Поляков заработал первую желтую карточку, а на 72-й минуте получил вторую желтую и оставил „Транс“ в меньшинстве. Спустя 4 минуты Оскар Мяги вывел „Виймси“ вперед.
Проигрывая „Транс“ начал искать счастья у чужих ворот, но безуспешно. Победив со счетом 1:0, „Виймси“ обеспечил себе место в четвертьфинале Кубка страны, а „Транс“, ставший обладателем Кубка в июне этого года, сложил свои полномочия.
Помимо „Виймси“, место в четвертьфинале обеспечили себе „Нымме Калью“ и футбольный клуб „Ляэнемаа“ (первая лига В).
В ближайшее время „Виймси“ предстоят сыграть два самых важных матча в истории клуба: 29 ноября и 3 декабря им предстоит сыграть переходные матчи с тартуской „Таммекой“ за право играть в высшей лиге в следующем сезоне.
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