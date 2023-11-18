Антисемитский скандал в X: соцсеть теряет рекламодателей

На фоне скандалов вокруг постов антисемитского и нацистского содержания принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) теряет ключевых рекламодателей. По сообщениям СМИ, в пятницу, 17 ноября, размещение рекламы приостановили технологическая корпорация Apple, компания Disney, а также киностудии Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate.

Ранее об аналогичном решении объявил американский IT-гигант IBM. Корпорация заявила, что она „абсолютно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации“ и приостанавливает свою рекламную кампанию на платформе микроблогов до тех пор, „пока эта совершенно неприемлемая ситуация не будет расследована“. По данным The New York Times, корпорация собиралась потратить на рекламу в X 1 млн долларов в четвертом квартале текущего года.

Между тем Илон Маск обвинил „многих крупнейших рекламодателей“ в том, что они являются „самыми большими угнетателями прав на свободу выражения мнений“. Он призвал пользователей перейти на платную подписку в X, которая исключает наличие рекламы, а также называл действия обвинившей его организации Media Matters „чистым злом“.

Нацистский и антисемитский скандалы в X

Некоммерческая организация Media Matters 16 ноября обратила внимание на рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в X рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В руководстве компании Маска после этого отчитались о проведении „чистки“ аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как „деликатный контент“.