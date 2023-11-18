ВИДЕО | Юношеская сборная Эстонии по футболу сыграла вничью с Норвегией, забив на последней секунде матча

На 7-й минуте Шона Нилсена Модебе вывел Норвегия вперед. Однако в начале второго тайма эстонские юноши смогли сравнять счет. На 56-й минуте игры капитан команды Патрик Кристал разобрался с несколькими норвежскими защитниками и отправил мяч в дальний угол ворот. На 75-й минуте Йеспер Эйкрем снова вывел Норвегию вперед, но последнее слова осталось за юными эстонскими футболистами. На шестой дополнительной минуте Маттиас Лимберг сделал счет 2:2. Сразу после гола прозвучал финальный свисток.

Главный тренер сборной Эстонии U17 Марко Пярнпуу высоко оценил игру юношей. „В самом начале игры у нас был хороший шанс повести в счете, но мы его упустили, и через несколько минут соперник забил. Я хотел бы похвалить ребят за то, что они показали тогда и в дальнейшем на поле ту игру, которую я больше всего жду от команды: самоотверженную борьбу, положительные эмоции и радость от маленьких побед“.

„На протяжении всей игры Норвегия больше владела мячом и имела больше моментов, но Патрик сделал счет 1:1, и соперник стал переживать. Мы не сломались после того, как пропустили 2:1 - в этом огромная заслуга ребят, которые продолжали стараться. Мы боролись до конца и добились ничьей на последних секундах, а это уже похоже на победу“, - сказал Пярнпуу, добавив, что после игры у команды остались очень хорошие эмоции. „Получить результат за огромные усилия - это очень приятно“.

В то же время в этой же группе встречались Франция и Румыния, матч закончился вничью 1:1. Две лучшие команды из группы выйдут в следующий раунд. В третьем туре, 21 ноября, Эстония встретится с Румынией, а Франция - с Норвегией. „В очередной раз подтвердилось, что все возможно, и мы можем это сделать, но больше всего нас порадовало сегодняшнее достижение. Норвегия - очень сильная команда, и ничья сегодня была очень кстати“, - сказал Пярнпуу.

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