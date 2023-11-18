Один из самых известных российских киллеров вышел на свободу

О том, что Пустовалов может выйти на свободу „в ближайшие часы“, вечером 17 ноября сообщили „Вести. Дежурная часть“. По данным телеканала „Звезда“, Пустовалов вышел из колонии тайно, чтобы не привлекать внимания СМИ. Телеканал РЕН сообщил, что Пустовалова перед освобождением перевели в колонию в Торжке, откуда он вышел. „Московский комсомолец“ утверждает, что Пустовалова „под прикрытием“ вывезли из колонии 16 ноября.

Александр Пустовалов, убивавший криминальных авторитетов и сотрудников правоохранительных органов, провел в заключении 24 года. Его задержали в 1999 году по обвинению в убийствах более 30 человек. Как писал „Коммерсант“, Пустовалов пошел на сделку со следствием и помог раскрыть другие уголовные дела, что отразилось на сроке его заключения.

В октябре Нелидовский межрайонный суд Тверской области удовлетворил административный иск исправительной колонии № 9, которая просила установить административный надзор за Пустоваловым. Его обязали в течение трех лет после освобождения отмечаться в полиции, ему также запретили выезжать из Москвы и выходить на улицу ночью.

В УФСИН России по Тверской области это не комментировали.

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