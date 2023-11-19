Путин заявил, что ЛГБТК-люди — „тоже часть общества“. И тут же их оскорбил

Одним из участников встречи с Путиным был сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. По словам Кустурицы, глобалисты „обещали нам“, что будут культурные различия, а в итоге теперь в западном кинематографе — „культ меньшинств“. По словам режиссера, для получения „Оскара“ теперь в фильмах надо делать „квоты“ для ЛГБТК-персон.

Вот что на это ответил Путин:

Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах там в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно рассказать, написать либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий…

Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо только, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему (смеется, зал аплодирует).

Это вот стремление к равноправию, о котором говорил, по-моему, министр культуры Южноафриканской Республики. Оно, это равноправие, должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры.

Заявление Путина прозвучало в тот же день, когда стало известно об иске Минюста России, который потребовал объявить „экстремистской организацией“ и запретить в России „международное общественное движение ЛГБТ“.