ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ уверенно обыграл латвийский клуб

Матч между „ТалТехом“ и „Лиепая“, которые в двух последних матчах почувствовать боль поражения, начался в равной борьбе. В первой четверти латыши диктовали ход событий, выиграв ее со счетом 20:17. „ТалТех“ завелся в середине второй четверти, сделав рывок - 8:0. На перерыв университетский клуб ушел выигрывая со счетом 40:36.

В третьей четверти хозяева площадки увеличили свое преимущество. Через несколько минут они уже выигрывали с преимуществом в 13 очков. Перед последней четвертью преимущество „ТалТеха“ составляло 63:53. Хорошая динамика продолжилась и в четвертой четверти. Когда прозвучала финальная сирена, „ТалТех“ одержал седьмую победу в сезоне со счетом 89:68.