18.11.2023, 16:04
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ уверенно обыграл латвийский клуб
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский „ТалТех/Оптибет“ обыграл дома латвийский клуб „Лиепая“ (89:68).
Матч между „ТалТехом“ и „Лиепая“, которые в двух последних матчах почувствовать боль поражения, начался в равной борьбе. В первой четверти латыши диктовали ход событий, выиграв ее со счетом 20:17. „ТалТех“ завелся в середине второй четверти, сделав рывок - 8:0. На перерыв университетский клуб ушел выигрывая со счетом 40:36.