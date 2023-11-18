За рубежом
18.11.2023, 18:10

ВИДЕО | Плохой мальчик! Пес президента Молдовы укусил главу Австрии за руку

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Майя Санду познакомила своего четвероногого друга с коллегами из Словении и Австрии. Александр Ван дер Беллен попытался погладить собаку, но события приняли неожиденный оборот.
Майя Санду познакомила своего четвероногого друга с коллегами из Словении и Австрии. Александр Ван дер Беллен попытался погладить собаку, но события приняли неожиденный оборот.
ФОТО: REUTERS

Пес Кодруц, которого президент Молдавии Майя Санду недавно взяла, укусил главу Австрии Александера Ван дер Беллена за руку. Об этом сообщает „ТВР-Молдова“.

Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе, когда они прогуливались во дворе администрации президента. Глава Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. В результате лидер Австрии пришел на встречу с председателем молдавского парламента с пластырем на руке.

По данным телеканала, собаку президента взяли под опеку после того, как ее сбила машина.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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