ВИДЕО | Плохой мальчик! Пес президента Молдовы укусил главу Австрии за руку(1)
Пес Кодруц, которого президент Молдавии Майя Санду недавно взяла, укусил главу Австрии Александера Ван дер Беллена за руку. Об этом сообщает „ТВР-Молдова“.
Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе, когда они прогуливались во дворе администрации президента. Глава Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. В результате лидер Австрии пришел на встречу с председателем молдавского парламента с пластырем на руке.
По данным телеканала, собаку президента взяли под опеку после того, как ее сбила машина.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.
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