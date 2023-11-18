ВИДЕО | Плохой мальчик! Пес президента Молдовы укусил главу Австрии за руку

Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе, когда они прогуливались во дворе администрации президента. Глава Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. В результате лидер Австрии пришел на встречу с председателем молдавского парламента с пластырем на руке.

По данным телеканала, собаку президента взяли под опеку после того, как ее сбила машина.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.