ВИДЕО | „Как вы относитесь к тому, что могут закрыть границу с Россией?“ Отвечают нарвитяне(39)
Репортер RusDelfi спросил жителей приграничного города, как они относятся к возможному закрытию границы с Россией из-за случившихся провокаций. И часто ли они ходят или ездят в Россию. В связи с попытками незаконного проникновения нелегальных мигрантов в страну 16 ноября, Эстония рассматривает возможность закрытия границы в случае повторов ситуации.
Напомним, что эстонские пограничники на КПП в Нарве начали с пятницы проводить предварительную проверку въезжающих в страну людей непосредственно на мосту, чтобы никто без законных оснований для въезда в Эстонию не добрался до погранпункта. На мосту также на всякий случай установили железобетонные ограждения в виде невысоких пирамид, с помощью которых при необходимости можно будет перекрыть мост.
– Не понимаю, зачем нормальных людей сталкивать с политикой, – отвечает на вопрос репортера нарвитянка Наталья, – политика – это политика, а родственные или культурные отношения – почему должны быть под запретом?
Александр читал про провокации с участием сомалийцев, не знает точно, правда ли то, что это специально было организовано российской стороной, потому что, по его словам, верить вообще ничему нельзя.
– У меня жена из России, – говорит Александр. – Сейчас она ко мне приехала. Я также часто туда езжу к ней. Не только я один здесь такой.
У Екатерины, которая гуляла с малышом, эстонское гражданство, ее не волнует проблема закрытия границы, потому что в Россию она не ездит, но у нее много знакомых, кто часто бывает в России.
– Наше мнение никто не спрашивает, – считает девушка.
Кирилл, мужчина средних лет, не отказался ответить на вопросы репортера, но, увидев камеру, повернулся спиной, чтобы не показывать свое лицо. Он негативно относится к возможному закрытию границы, так как часто ходит в Россию. По его словам, она ему нравится.
– Я за Россию, я поддерживаю Россию во всем, – отвечает Кирилл репортеру.
Физически или материально он никак не поддерживает соседнюю страну, но мнение имеет свое, отличное от общего мнения в Эстонии. Его родственники также морально солидарны с его позицией. Кирилл уверен, что развязала войну Украина, а не Россия.
Надо как-то по-хорошему, – говорит пенсионерка Лидия, ожидающая автобус на остановке.
Она не помнит, когда в последний раз была в России, но скучает по ней.
– Россия-то – матушка, – улыбается пенсионерка.
Еще одна пенсионерка Галина рассказывает, что раз в месяц ходит в Ивангород, чтобы послать деньги внучке, ей бы не хотелось, чтобы границу закрыли.
Молодая девушка Таисия не переживает о границе, но в Ивангород за чем-нибудь вкусненьким ходят ее друзья. Она говорит, что там есть много сладостей, которых не купить в Нарве.
– Мы цивилизованная страна, – считает Ирина, женщина средних лет.
Ее удивляет намерение вынужденно закрыть границу, она не слышала о провокациях.
– Все-таки должны быть в ладу с Россией, потому что граница, – говорит нарвитянка Людмила.
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