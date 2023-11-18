ВИДЕО | „Как вы относитесь к тому, что могут закрыть границу с Россией?“ Отвечают нарвитяне

Напомним, что эстонские пограничники на КПП в Нарве начали с пятницы проводить предварительную проверку въезжающих в страну людей непосредственно на мосту, чтобы никто без законных оснований для въезда в Эстонию не добрался до погранпункта. На мосту также на всякий случай установили железобетонные ограждения в виде невысоких пирамид, с помощью которых при необходимости можно будет перекрыть мост.

– Не понимаю, зачем нормальных людей сталкивать с политикой, – отвечает на вопрос репортера нарвитянка Наталья, – политика – это политика, а родственные или культурные отношения – почему должны быть под запретом?

Александр читал про провокации с участием сомалийцев, не знает точно, правда ли то, что это специально было организовано российской стороной, потому что, по его словам, верить вообще ничему нельзя.

– У меня жена из России, – говорит Александр. – Сейчас она ко мне приехала. Я также часто туда езжу к ней. Не только я один здесь такой.

У Екатерины, которая гуляла с малышом, эстонское гражданство, ее не волнует проблема закрытия границы, потому что в Россию она не ездит, но у нее много знакомых, кто часто бывает в России.

– Наше мнение никто не спрашивает, – считает девушка.

Кирилл, мужчина средних лет, не отказался ответить на вопросы репортера, но, увидев камеру, повернулся спиной, чтобы не показывать свое лицо. Он негативно относится к возможному закрытию границы, так как часто ходит в Россию. По его словам, она ему нравится.

– Я за Россию, я поддерживаю Россию во всем, – отвечает Кирилл репортеру.

Физически или материально он никак не поддерживает соседнюю страну, но мнение имеет свое, отличное от общего мнения в Эстонии. Его родственники также морально солидарны с его позицией. Кирилл уверен, что развязала войну Украина, а не Россия.

Надо как-то по-хорошему, – говорит пенсионерка Лидия, ожидающая автобус на остановке.

Она не помнит, когда в последний раз была в России, но скучает по ней.

– Россия-то – матушка, – улыбается пенсионерка.