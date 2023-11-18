СМИ: латвийский политик был застрелен на глазах у семьи; возможная причина — спор из-за парковки(10)
Предприниматель и депутат лудзенской краевой думы Андрис Любка был застрелен в Резекне на глазах у семьи – жены и детей, причем причина была обыденной – мужчины поссорились из-за парковки автомобилей на стоянке у магазина. Об этом пишет RusDelfi.lv со ссылкой на программу TV3 „Degpunktā“.
Как сообщает телеканал, эта версия сейчас также проверяется полицией.
Любка был застрелен в пятницу возле магазина в Резекне. Через несколько часов был пойман и человек, который, предположительно, произвел смертельные выстрелы — Игорь Хайт.
Госполиция пока не раскрывает, были ли Хайт и Любка знакомы, было ли найдено орудие убийства и было ли у Хайта разрешение на его ношение.
Передача уточняет, что выстрелы были произведены из машины в сторону фургона Любки. Мужчина погиб на месте происшествия.
В Госполиции отметили, что до роковых выстрелов между мужчинами действительно мог произойти конфликт.
Как сообщалось ранее, в Резекне в пятницу, 17 ноября, был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка. Предполагаемый стрелок Игорь Хаитс был задержан вечером того же дня.
В самоуправление он был избран по списку Союза „зеленых“ и крестьян.
Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.
В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда незамедлительно прибыла бригада медиков. В результате проведенного медиками на месте происшествия обследования была констатирована смерть пострадавшего от травм.
В службе не уточнили обстоятельства получения травм.
Между тем, в Резекне очевидцы сообщили о звуках стрельбы возле торгового центра.
По информации Firmas.lv, погибшему 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие Lūsēni с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.
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