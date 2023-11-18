Вплавь через реку и „белый билет“: как некоторые украинцы бегут от призыва в армию

Еще в августе президент Владимир Зеленский говорил о коррупционных постановлениях призывных медкомиссий, в результате которых, по его словам, с февраля 2022 года число освобождений от призыва возросло в 10 раз. Тогда же он заявил об увольнении глав всех региональных военных чиновников, отвечающих за призыв, и возбуждении уголовных дел в отношении более чем 30 человек.

От призыва в армию в Украине освобождают людей с определенными заболеваниями, а также тех, кто имеет троих и более детей или ухаживает за родственниками.

Большинство из них — 14313 человек — пытались перейти или переплыть через границу нелегально, а остальные 6800, как утверждают украинские власти, пытались использовать официальные документы, но добытые незаконным путем (например, фальшивые освобождения от призыва по состоянию здоровья).

И хотя нам неизвестно, как именно они там оказались, мы знаем, какими путями пытались воспользоваться остальные 21113 человек, которые были пойманы при попытке пересечения границы.

Как установила Би-би-си, запросив данные о незаконном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии, с февраля 2022 по 31 августа 2023 года в эти страны незаконно попало 19740 мужчин.

„Что мне делать [в Украине]? — заявил нам один из таких людей по имени Евгений. — Не каждый из нас — воин, и вовсе не обязательно всю страну закрывать на замок. Нельзя мешать всех в одну кучу, как это делалось в Советском Союзе“.

Нам удалось поговорить с некоторыми из мужчин, которые покинули Украину, чтобы присоединиться к родственникам, которые учатся, работают или просто живут за рубежом.

После начала российского военного вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако как показывают данные, попавшие в распоряжение Би-би-си, ежедневно из Украины бежали десятки людей.

Некоторым пришлось решиться на опасное пересечение рек вплавь, другие просто перешли границу под покровом ночи. Еще 21113 мужчин, как подтвердил Киев, предприняли попытку покинуть страну, но были остановлены украинскими властями.

Однако строитель из Киева по имени Евгений, с которым мы встретились в молдавском миграционном центре, рассказал, что просто пересек границу пешком — это, судя по имеющимся у нас цифрам, — самый распространенный способ. После этого сбежавшие от войны могут довольно просто попросить об убежище.

Другое видео демонстрирует потенциально трагические последствия таких попыток: на берег вытаскивают тела двух мужчин, утонувших в реке Тисе, по которой проходит граница между Украиной и Румынией.

Некоторые примеры бегства украинцев были весьма впечатляющими. Так, на одном из видео мужчина плывет по Днестру в сторону Молдовы, а молдавские пограничники призывают его двигаться в их сторону, чтобы не утонуть.

Украина также не раскрывает официальную численность своей армии. Впрочем, недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в сентябре участникам Ялтинской европейской стратегии (международной ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей), что ВСУ насчитывают более 800 тыс. военнослужащих.

Между тем, 40 с лишним тысяч человек, которые сбежали или попытались сбежать из Украины, представляют собой значительную долю мужчин, которые требуются для пополнения украинской армии. В августе США подсчитали, что потери украинских военных составили до 70 тыс. человек, хотя Киев и не предоставляет реальные цифры.

Он также отметил, что власти не планируют существенно увеличивать число подлежащих мобилизации.

„Я убежден, что 95-99% украинцев остаются стойкими и готовы отстаивать свою независимость, суверенитет и свободу, — заявил Вениславский Би-би-си. — А тех, кто пытается уклониться от мобилизации, — около 1-5%. Они не имеют значения для обороны Украины“.

По словам Вениславского, число мужчин, покинувших или пытавшихся покинуть страну, никак не влияет на военную кампанию.

„Правительство осознает, что речь идет не об одиночных случаях, и это явление широко распространено. Но к сожалению, я должен подчеркнуть, что коррупцию трудно искоренить“, — сказал он, добавив, что Украина делает „все возможное, чтобы свести случаи коррупции к минимуму“.

Как заявил Би-би-си представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, это очень серьезная проблема.

Евгений рассказал нам, что в Украине чувствовал себя в западне.

Он говорит, что сначала призыву подлежали люди более младшего возраста или те, у кого был армейский опыт. Но ему самому тем временем было сложной найти прилично оплачиваемую работу, „потому что все нацелено на войну“, и при этом „электричество, топливо, — все подорожало“.

После оформления в молдавской полиции он сразу подал прошение о политическом убежище. Это необходимо сделать в течение суток, чтобы не нарушить закон.

В том же миграционном центре мы повстречали 26-летнего музыканта из Харькова по имени Эрик, который рассказал, что попал в Молдову, преодолев степь в Приднестровье, а затем переплыв реку.

Достать фальшивое освобождение от мобилизации возможно, но как показывает опыт Эрика, получить настоящую бумагу может быть куда сложнее.

Эрик говорит, что после сложной полостной операции из-за перитонита, перенесенной ранее, он нуждается в специальной диете и это не позволяет ему служить в армии. Однако когда началась война, получить медицинское освобождение от призыва, как он говорит, оказалось невозможно.

„Они перекладывают ответственность с одного отдела на другой, „иди туда, иди сюда“. Я полгода потратил, пытаясь получить документ о негодности к службе, хотя у меня на руках и были все результаты анализов. В итоге мое терпение лопнуло“.

В конце концов Эрик смог попасть в США, где воссоединился с женой и четырехлетней дочкой.

Другой мужчина, назовем его Влад, получил настоящую справку об освобождении от службы, но пограничники, по его словам, отказались считать этот документ основанием для пересечения границы.

Он говорит, что был очень рад, когда его зачислили в зарубежный университет и дали студенческое разрешение на выезд из Украины, но вскоре он понял, что этого недостаточно.