ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский клуб потерпел крупное поражение от действующего чемпиона лиги

„Прометей“ взял бразды правления площадкой в ​​свои руки с первых минут. Несмотря на это, „Садам“ в первой четверти смог не отставать от сильнейшей команды Украины, а после первой четверти гости выигрывали со счетом 17:16. Первые минуты второй четверти прошли в равной борьбе, после чего украинский клуб совершил промежуточный рывок 11:0, увеличив преимущество до двузначного числа. До перерыва „Прометей“ выигрывал со счетом 37:24.