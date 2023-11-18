Баскетбол
18.11.2023, 13:30

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский клуб потерпел крупное поражение от действующего чемпиона лиги

 

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf „Садам“ (Пярну) проиграл украинскому клубу „Прометей“ (49:80).

„Прометей“ взял бразды правления площадкой в ​​свои руки с первых минут. Несмотря на это, „Садам“ в первой четверти смог не отставать от сильнейшей команды Украины, а после первой четверти гости выигрывали со счетом 17:16. Первые минуты второй четверти прошли в равной борьбе, после чего украинский клуб совершил промежуточный рывок 11:0, увеличив преимущество до двузначного числа. До перерыва „Прометей“ выигрывал со счетом 37:24.

В третьей четверти „Прометей“ наконец-то добился своего. Благодаря смертоносной защите гости набрали восемь очков и вышли на последние десять минут с преимуществом 57:32. Не было пощады хозяевам площадки и в последней четверти, когда отрыв увеличился до 34 очков. По итогам матча „Прометея“ выиграл со счетом 80:49.

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